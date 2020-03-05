 Борьба с коронавирусом - это точно не функция армии, но то, что должны делать военные, они делают, - Хомчак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак.
"Я думаю, лучше всего эти вопросы задать министру здравоохранения. Военные то, что должны делать, все делают, но борьба с коронавирусом - это точно не функция армии", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.
Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.
Сегодня, 5 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение массовых мероприятий в Украине будет запрещено в связи с коронавирусом.
І що вони можуть зробити?
Не початый край работы - балабонить и воздух сотрясать...
У них армия на передовой, самая действенная сила.
Там, в Китае - дураки наверное?
Или у них нет Хомчака, чтоб подсказал, что "это точно не функция армии"?