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 Политика Украины, Общество
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 Борьба с коронавирусом - это точно не функция армии, но то, что должны делать военные, они делают, - Хомчак

Борьба с коронавирусом не является функцией Вооруженных сил, но военные делают все возможное для предотвращения его распространения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак.

"Я думаю, лучше всего эти вопросы задать министру здравоохранения. Военные то, что должны делать, все делают, но борьба с коронавирусом - это точно не функция армии", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Сегодня, 5 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение массовых мероприятий в Украине будет запрещено в связи с коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3179632
 
 
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Військових з Галичини необхідно відкликати! Для чого гинуть наші хлопці!?
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Борьба с коронавирусом не является функцией Вооруженных сил, но военные делают все возможное для предотвращения его распространенияИсточник: https://censor.net.ua/n3179632

І що вони можуть зробити?
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Совещания проводят, обсуждения, приказы печатают...
Не початый край работы - балабонить и воздух сотрясать...

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Странно, а в Китае так не считают.
У них армия на передовой, самая действенная сила.
Там, в Китае - дураки наверное?
Или у них нет Хомчака, чтоб подсказал, что "это точно не функция армии"? Боротьба з коронавірусом - це точно не функція армії, але те, що мають робити військові, вони роблять, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3994
Боротьба з коронавірусом - це точно не функція армії, але те, що мають робити військові, вони роблять, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3297
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