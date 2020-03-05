 У нас есть четкая задача закончить войну, но речь не идет об уступках врагу, - секретарь СНБО Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"К большому сожалению, война с Российской Федерацией продолжается уже более шести лет в нашей стране. Этот вопрос не может сходить с нашей повестки дня и мы занимаемся этим вопросом ежедневно. Есть четкая задача закончить эту войну. Но речь не идет о том, что мы можем потерять наш авторитет и суверенитет, идти на уступки врагу. Сегодня проводится много консультаций по разведению войск. Разведение мы рассматриваем как гуманитарный процесс", - сказал он.
По словам секретаря СНБО, "Россия понимает, что у них может не хватить денежного кислорода, чтобы удержать то искусственное образование, которое называется Российская Федерация. Поэтому им нужно создавать себе внешнего врага, чтобы не рассыпаться".
Данилов подчеркнул, что Украина не отдает ни метра нашей территории: "Здесь пролита украинская кровь, поэтому мы будем ее защищать и уходить не собираемся".
По его словам, приоритет власти - стремление "как можно быстрее закончить эту войну", однако как именно это будет сделано, Данилов не говорит.
"То, что касается тактик и стратегий, то мы стремимся как можно быстрее закончить эту войну. Я не буду открывать все тайны, что мы сейчас делаем и над чем работаем, но я могу сказать, что наше войско готово к любому сопротивлению наших врагов. Мы подтвердили пять стратегий по деоккупации Донецкой и Луганской области. Утверждена также президентская стратегия, которая устанавливает, что на первом месте стоит человек, его безопасность и возможности в нашей стране", - сказал секретарь СНБО.
У випадку війни України з ********* треба тримати оборону, наносячи ворогу максимальні втрати, не здаваючи рідної землі.
Усе інше - від лукавого
А наші Воїни виконують те, що повинні, і не тобі про це базікати.
Осталось определить всех врагов. Одного мы все знаем - мордор. Но это не все!
Большое количество украинцев, которые считают врагами украинцев, живущих в Донецке ...
Все знают, что рашка ведет войны за счет денег от нефти. Значит, каждый потраченный литр бензина или дизтоплива - патрон для стрельбы по украинцам! Пособники?
К стати, все пособники врага в один голос кричат, что они не пособники.
да как они могут не считаться с этими прекрасными людьми ??
"К большому сожалению, война с (?) Российской Федерацией продолжается уже более шести лет в нашей (?) стране.
Источник: https://censor.net.ua/n3179630
А повинно отак:
"К большому сожалению, Российская Федерациия не прекращает уже более шести лет войну с Украиной»
Источник: https://censor.net.ua/n3179630
вот что значит идти во власть не имея мозгов и своей вменяемой команды. собрал всю шалупень под свои знамена ))))
в його голові поєднується з оцим: "Разведение мы рассматриваем как гуманитарный процесс" Источник: https://censor.net.ua/n3179630
Шось на кшталт "стій там та йди сюди". Там адекватні люди є?
Турция готовится к серьезной драке, к сирийской границе стягивается все больше войск, а промышленность перешла на ускоренный график выпуска отечественных систем ПВО ближней и средней дальности. на море тоже происходят важные, хотя и пока незаметные события. Для понимания того, что там происходит, достаточно взглянуть на эту инфографику.
https://defence-line.org/2020/03/dvuxsotyj-skoryj-iz-sirii-chast-2/