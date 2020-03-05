EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2071  31
Материалы по теме:
Все про:Данилов (91) Россия (75110) СНБО (3385)

 У нас есть четкая задача закончить войну, но речь не идет об уступках врагу, - секретарь СНБО Данилов

Приоритет власти - стремление как можно быстрее закончить войну с РФ, которая длится уже больше шести лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"К большому сожалению, война с Российской Федерацией продолжается уже более шести лет в нашей стране. Этот вопрос не может сходить с нашей повестки дня и мы занимаемся этим вопросом ежедневно. Есть четкая задача закончить эту войну. Но речь не идет о том, что мы можем потерять наш авторитет и суверенитет, идти на уступки врагу. Сегодня проводится много консультаций по разведению войск. Разведение мы рассматриваем как гуманитарный процесс", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, "Россия понимает, что у них может не хватить денежного кислорода, чтобы удержать то искусственное образование, которое называется Российская Федерация. Поэтому им нужно создавать себе внешнего врага, чтобы не рассыпаться".

Данилов подчеркнул, что Украина не отдает ни метра нашей территории: "Здесь пролита украинская кровь, поэтому мы будем ее защищать и уходить не собираемся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень хотим, чтобы этой осенью состоялись выборы в ОРДЛО, но если не будем готовы - их не будет, - секретарь СНБО Данилов

По его словам, приоритет власти - стремление "как можно быстрее закончить эту войну", однако как именно это будет сделано, Данилов не говорит.

"То, что касается тактик и стратегий, то мы стремимся как можно быстрее закончить эту войну. Я не буду открывать все тайны, что мы сейчас делаем и над чем работаем, но я могу сказать, что наше войско готово к любому сопротивлению наших врагов. Мы подтвердили пять стратегий по деоккупации Донецкой и Луганской области. Утверждена также президентская стратегия, которая устанавливает, что на первом месте стоит человек, его безопасность и возможности в нашей стране", - сказал секретарь СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3179630
 
 
 Топ комментарии
 
Війну можна завершити або перемогою, або поразкою.
У випадку війни України з хуйлопією треба тримати оборону, наносячи ворогу максимальні втрати, не здаваючи рідної землі.
Усе інше - від лукавого
 показать весь комментарий
 
Закончить войну или победить? Другого не дано и не нужно подменять понятия. Закончить войну ето как закончить болеть. Или ты победил болезнь или ты подписал капитуляцию и сдох.
 показать весь комментарий
 
"приоритет власти - закончить как можно быстрее войну". Это Украина начала войну? Украина отобрала Кубань и присоединила к своей территории? Это Украина посылает свои танки в Ростовскую или Воронежскую область? Это украинских ихтамнетов с удостоверениями ВСУ ловят под Ростовом? Мы живет в стране абсурда, где официально черное называют белым.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" нормальные герои всегда идут в обход"
 показать весь комментарий
 
 
не верьте этому луганскому урке! Что у него на уме, мы не узнаем. Да и вряд ли он порвал все свои связи с криминалом.
 показать весь комментарий
 
 
Війну можна завершити або перемогою, або поразкою.
У випадку війни України з ********* треба тримати оборону, наносячи ворогу максимальні втрати, не здаваючи рідної землі.
Усе інше - від лукавого
 показать весь комментарий
 
 
так родина ждет своих триста спартанцев, только они бегают от повесток, как зайцы от пули...жаль, что языком молотить, не воевать...а то б всех победили)))
 показать весь комментарий
 
Твоя "родина" - унітазія-лаптєстан-свинособакія чекає на розчленування та утілізацію.
А наші Воїни виконують те, що повинні, і не тобі про це базікати.
 показать весь комментарий
 
Войну можно закончить двумя способами: уничтожив врага, или сдавшись врагу. Иначе,- получаем замороженный конфликт, что ещё хуже войны.
 показать весь комментарий
 
 
Закончить войну или победить? Другого не дано и не нужно подменять понятия. Закончить войну ето как закончить болеть. Или ты победил болезнь или ты подписал капитуляцию и сдох.
 показать весь комментарий
 
 
Лечение пневмонии по методу Зе: -Нужно просто перестать кашлять
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, какие же это "уступки" ? Просто капитуляция.
 показать весь комментарий
 
 
Як же цей бухарь кацапський збирається захищатися від ворога? Може запахом часника і цибулі з рота?
 показать весь комментарий
 
 
Украина не отдает ни метра нашей территории: "Здесь пролита украинская кровь, поэтому мы будем ее защищать и уходить не собираемся". Что ОНО несёт!!! Отдали Крым, часть Донбасса, и продолжаем отводить свои войска, в то время, как Раша увеличивает своё военное присутствие и продолжает наращивать наступательные вооружения у наших границ.
 показать весь комментарий
 
 
Уступать врагу - значит сдаться!
Осталось определить всех врагов. Одного мы все знаем - мордор. Но это не все!
Большое количество украинцев, которые считают врагами украинцев, живущих в Донецке ...
 показать весь комментарий
 
 
Вот и нужно определить всех пособников!
Все знают, что рашка ведет войны за счет денег от нефти. Значит, каждый потраченный литр бензина или дизтоплива - патрон для стрельбы по украинцам! Пособники?
К стати, все пособники врага в один голос кричат, что они не пособники.
 показать весь комментарий
 
негодники !
да как они могут не считаться с этими прекрасными людьми ??
 показать весь комментарий
 
 
"приоритет власти - закончить как можно быстрее войну". Это Украина начала войну? Украина отобрала Кубань и присоединила к своей территории? Это Украина посылает свои танки в Ростовскую или Воронежскую область? Это украинских ихтамнетов с удостоверениями ВСУ ловят под Ростовом? Мы живет в стране абсурда, где официально черное называют белым.
 показать весь комментарий
 
 
Да но , кто выбрал эту власть ? Даже армия и АТОшники были за зебила, 73 % это вам не хухры мухры , это диагноз.
 показать весь комментарий
 
АбсЮрд! Бывший директор Луганского зоопарка в роли стратега по вопросу завершения войны!!!!?????
 показать весь комментарий
 
 
Якось дивно:
"К большому сожалению, война с (?) Российской Федерацией продолжается уже более шести лет в нашей (?) стране.
Источник: https://censor.net.ua/n3179630
А повинно отак:
"К большому сожалению, Российская Федерациия не прекращает уже более шести лет войну с Украиной»
Источник: https://censor.net.ua/n3179630
 показать весь комментарий
 
 
Назначение ставленника Москвы министром обороны - это совсем не уступка врагу
 показать весь комментарий
 
 
Будут партнёры тыкать мордой в минские соглашения.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб ми за вас не додумували, то ви нам чітко і ясно поясніть, як ви збираєтесь закінчувати війну, по пунктах. Розкажіть, як країна, на яку напав ворог, може бути ініціатором закінчення війни? В який спосіб? Бо судячи по тому, що меле кулеба, по призначенню тарана, протеже кгбшного єрмака, планам призначити кацапа Генпрокурором, ми "додумуємо", що ви втілюєте план "фуйла -коломойського" про капітуляцію
 показать весь комментарий
 
 
а відведення військ це що як не поступки ворогові?
 показать весь комментарий
 
просто жалюгідно ворог окупував частину наших територій а цим клоунам основне завдання закінчити війну навіть не забрати своє а просто здатись тільки так щоб ніхто не подумав що вони пішли на поступки якою відбірною маячнею годує ********* продавчинь і перукарок тридцять плюс
 показать весь комментарий
 
и где бубочка таких "стратегов" набирает? )))
вот что значит идти во власть не имея мозгов и своей вменяемой команды. собрал всю шалупень под свои знамена ))))
 показать весь комментарий
 
 
Закінчити не означає перемогти.Значить буде українська армія відступати,при цьому будуть безглуздо хлопці і дівчата помирати.
 показать весь комментарий
 
Як оце: "Данилов подчеркнул, что Украина не отдает ни метра нашей территории" Источник: https://censor.net.ua/n3179630
в його голові поєднується з оцим: "Разведение мы рассматриваем как гуманитарный процесс" Источник: https://censor.net.ua/n3179630
Шось на кшталт "стій там та йди сюди". Там адекватні люди є?
 показать весь комментарий
 
Бубочці повчитись би у Ердогана. Але давати відсіч ворогу, це не на роялі х#єм стукати.

Турция готовится к серьезной драке, к сирийской границе стягивается все больше войск, а промышленность перешла на ускоренный график выпуска отечественных систем ПВО ближней и средней дальности. на море тоже происходят важные, хотя и пока незаметные события. Для понимания того, что там происходит, достаточно взглянуть на эту инфографику.

У нас є чітке завдання закінчити війну, але про поступки ворогові не йдеться, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7635

https://defence-line.org/2020/03/dvuxsotyj-skoryj-iz-sirii-chast-2/
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх