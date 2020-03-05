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 Политика Украины
  2018  39
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 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский. ВИДЕО

В новом составе Кабинета министров остается 5-6 вакантных мест, которые в ближайшее время заполнятся.

Об этом Зеленский сказал журналистам во время поездки в Полтавскую область, передает Цензор.НЕТ.

Видео 112

"Вакантные места в Кабмине - это вопрос, я думаю, в первую очередь к премьер-министру. Мы будем с ним общаться. Я тоже под контролем держу эту ситуацию, продолжаются консультации", - сказал Президент.

Он отметил, что провел "много дней" с "разными людьми, которые работают в Украине, или украинцев, работающих за рубежом", общаясь об этом.

"Каждое министерство приоритетное, но по поводу экономики, по поводу первого вице-премьера, которого у нас не было, вице-премьер-министра экономики Украины. Затем мы хотим уделить внимание промышленности, решать и предлагать новую структуру будет премьер-министр, и что это будет - отдельно вице-премьер-министр или же по промышленности Украины строить отдельное министерство. Я не знаю, хватит ли у него терпения, так как полностью построить отдельное министерство - это от 5 до 9 месяцев, а вы же видите, какое терпение в украинцев - они не хотят ни дня. Поэтому будет спокойная, взвешенная позиция. Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Закроются обязательно", - добавил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179628
 
 
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Может Азарова поставить министром культуры? 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5487
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Может Азарова поставить министром культуры? 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5487
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Та Азіров, льогко би міг бути в цій команді прєзєдєнтом.
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Від участі в уряді, який формується з представників від різних олігархів , адекватні кандидати відмовляються і тікають зразу. Так як зразу відома доля "такого" уряду.5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8886
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не , в аграрии Яныча , он что то там на счет лопаты мечтал 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2591
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Шо ж ты, брехло, девочку с собачкой в Китае бросил ? Кроме нее еще несколько украинцев ждут, что их заберут . Уже не интересно девочку защищать ?
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Пишите на Роисю.
Нормальные управленцы в ЗЕбанарии работать не станут.
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Производственно-экономического блока нет совсем. Вообще совсем. Никто из нормальных не хочет мараться.
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Так тут ведь мало того, что потом никто руки не подаст и на работу не возьмет.
Возможно еще и уголовка нарисуется.
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А Сааккашвілі ніяку посаду не пропонують? А чього? Ах, такий реформатор пропадає! 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9968 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1442
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Куди вони подівались всі?
Зовсім недавно, вони Порошенку, прямо дорогу не давали перейти, котились гавкали, попереду собачою тічкою.
А зараз, чи у відпустках всі?
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А где всякие-разные Семен-Семенченки, Соболевы, партия Самонемощь? Или уже сыграли свои роли и пока за ненадобностью сидят на пайках?
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Зеленский дал второй концерт: третий и последний концерт будет в конце года - прогноз Март 5, 2020Без рубрикиКомментарии

Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение. Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
Вся вчерашняя речь президента в ВР была популистской и демагогической от первого слова до последнего. Проблемы Украины носят сложный системный характер и решить их без болезненных, длительных и решительных реформ невозможно. Сохранить высокий рейтинг в период таких тяжелых преобразований невозможно.
Поэтому у Зеленского изначально, сразу после выборов, была альтернатива: или реформы или рейтинг. Зеленский, не *********, выбрал рейтинг.
Такие оценки высказал в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Трудно было даже представить более неудачный момент для смены правительства. В мире свирепствует коронавирус, который грозит обвалить финансовые рынки. Еврооблигации Украины на вторичном рынке падают. Зарубежные инвесторы стали испытывать скепсис по поводу украинских ОВГЗ. МВФ не готов возобновить кредитование. Уже в мае в бюджете не будет средств чтобы оплачивать государственный долг.
- Зеленскому трудно было выбрать более неудачный момент для смены правительства - эксперт
И на этом фоне Зеленский принимает решение сменить всю правительство, которое реально ставит Украину под риск дефолта!
Что его подвигло к этому сверх рискованному решению, которое на Западе вызвало недоумение, раздражение и даже сомнения в адекватности?
Причин три:
1. Зависимость от Коломойского.
2. Страх перед олигархами.
3. Нежелание идти на тяжелые, болезненные реформы, которые приведут в падению рейтинга.
Но зачем идти на один срок и волноваться за рейтинг?! Наверное, в душе хочется побыть два срока!
- Зачем Зеленскому рейтинг, если он явно не собирается проводить никаких реформ
По существу вчера Зеленский вскрыл второй конверт и попросил у общества дать ему еще один шанс. Правда, попросил подленько.
Попытка дистанцироваться от действий правительства, типа «Кто эти люди? Как они попали в правительство? Уберите их!», выглядела глупо, безответственно и трусливо. Но почему мы решили, что Зеленский умен, ответственен и смел? Возможно, таким был его киногерой Голобородько, которого они слепили вместе с ИВК, но не сам Зеленский.
- Иллюзии кончились: Зеленский оказался феноменально слабым и бездарным - политолог
Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение.
Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
- Обновление правительства - это новый пакт Зеленского и олигархов, - экс-нардеп
Вчера Президент лишился значительной, возможно, решающей поддержки Запада, а через 3-4 месяца от него отвернется весь креативный класс Украины, - свободные, самодостаточные люди, которые не хотят зависеть от бюджета, которые требуют отстранения олигархов от власти и создания нормальной рыночной среды и обеспечения верховенства права.
Третий конверт Зеленского, когда он через 7-9 месяцев вынужден будет уволить никчемного Шмыгаля, будет последним.
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На гуцульщині розводять баранів. Думаю зможете домовитися і вам виділять 5-6 особин, щоб завершити формування кабміну.
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Была ли еще власть в Украине в которую не хотели наши политики вступить? ЗЕвирусные блин!Специально в Санжары поехал, чтобы признаться?
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Знаток грибов очень рано утром в темноте начал сбор грибов на нюх (патамуша опытный) ... Сорвал, понюхал -подосиновичек... Сорвал,понюхал следующий - подберезовичек, и положил в корзинку... И... следующий - ХОРОШО ЧТО НЕ ВСТУПИЛ)) Аваков вступил дважды ... Зеленский завидует его колокольчикам... Уважает
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шото фофачка невесел
шось головочку павєсил))
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Да это еще вовачка не осознал, во что он вляпался! Интересно, а что думают 73% ублюдков, его избравших, они-то хоть начали догадываться, кого выбрали?
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Прощание Пороха перед посадкой новым генпрокурором? Очень впэвнэннэ облыччя у 6-го!
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Одна гоп компания. Украинские олигархи не могут существовать, если они не в сговоре
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- А помнишь, как ты на меня на стадионе быковал?
- Та я, это...
- Ну да, Беня приказал.
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Первое отделение в ЗЮ цирке закончилось. Ждём в антракте весёлых клоунов.
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Так пять или шесть?
Что до такой степени туп что не модешь запомнить одну цифру?
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Лол даже гнилые, старые политики не спешат пачкаться в это Зерьмо
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сем-восем. Та хазяйка курчат своїх по іменам знає!!!
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чим більше воно базікає, тим більше видно його нульовий рівень
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"....Бачите який терпець у українців?..." - абіжається, тєрпіли потєрпєть нє могут....
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меня возьмите у меня большие яйца, поэтому ля бемоль минор трезвучие исполняю легко
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5-6 вакансій у новому Кабміні поки що не закриті, тривають консультації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2570

-ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ - СОРАТНИКИ! ПРИЕМНИКИ -КАПИТУЛЯНТЫ !!!
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Beard

@Angrybeardman

Що я можу сказати. Це найкращий приклад закомплексованої людини. Комплекс Наполеона як по підручнику
Вмикайте таймер, як скоро на Гончаренка відкриє справу ДБР, або "ахкакойміністр" знайде нові докази у якійсь справі проти нього. Зе не сильний лідер, він маленька мстива людина
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Доиграетесь вы с этими коломойскими показушниками
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Безграмотные дармоеды на должность без истории успеха и образования. Начиная со слуг в раде.
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