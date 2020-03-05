 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский сказал журналистам во время поездки в Полтавскую область, передает Цензор.НЕТ.

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"Вакантные места в Кабмине - это вопрос, я думаю, в первую очередь к премьер-министру. Мы будем с ним общаться. Я тоже под контролем держу эту ситуацию, продолжаются консультации", - сказал Президент.

Он отметил, что провел "много дней" с "разными людьми, которые работают в Украине, или украинцев, работающих за рубежом", общаясь об этом.

"Каждое министерство приоритетное, но по поводу экономики, по поводу первого вице-премьера, которого у нас не было, вице-премьер-министра экономики Украины. Затем мы хотим уделить внимание промышленности, решать и предлагать новую структуру будет премьер-министр, и что это будет - отдельно вице-премьер-министр или же по промышленности Украины строить отдельное министерство. Я не знаю, хватит ли у него терпения, так как полностью построить отдельное министерство - это от 5 до 9 месяцев, а вы же видите, какое терпение в украинцев - они не хотят ни дня. Поэтому будет спокойная, взвешенная позиция. Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Закроются обязательно", - добавил Зеленский.

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