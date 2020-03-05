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 Общество, Здоровье
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 Маска это не защита, она надевается только на человека, у которого есть симптомы ОРВИ, - главный санврач Ляшко

Главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил, что медицинские маски не спасают от вирусов, их необходимо носить только тем, у кого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР в Новых Санжарах.

Ляшко напомнил украинцам, что нет необходимости носить маски.

"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно в этом случае ее необходимо носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко.

Также он призвал всех покупать мыло и мыть руки с мылом, а также обрабатывать руки антисептиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день

Источник: https://censor.net.ua/n3179627
 
   
 Топ комментарии
 
Тогда почему во всем мире и Китае здоровые ходят в масках???
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Ну что за чушь? Маска нужна больному, но так как ИЯнкубационный период 14 дней никто не может знать кто из нас заражён, а кто нет. Именно поэтому ВСЕ китайцы носят маски.

Продали маски, а теперь прикрывают свое одно место, а на самом деле, в Китае за такое расстрел, а в ЕС сели бы надолго, а у нас ничего.
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идиоты где вас понабирали и это говорит санврач шапито
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Ну что за чушь? Маска нужна больному, но так как ИЯнкубационный период 14 дней никто не может знать кто из нас заражён, а кто нет. Именно поэтому ВСЕ китайцы носят маски.

Продали маски, а теперь прикрывают свое одно место, а на самом деле, в Китае за такое расстрел, а в ЕС сели бы надолго, а у нас ничего.
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идиоты где вас понабирали и это говорит санврач шапито
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Тогда почему во всем мире и Китае здоровые ходят в масках???
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Хрен кого у нас заставишь её одеть особенно женщин - понты наше всё...
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Бо радуцький перепродав маски в Китай? Заробив на людському горі? То тепер "маски не допомагають"
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Не треба брехати. Я маю купу нереалізованих масок, які залишились після Юліного "вірусу". Мрію і цього разу піднятися за рахунок переляканих лохів, але всякі Ляшки не дають, щоб ажіотаж розігнався. Геть Ляшка! Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4372 Дайошь панікьоров!!! Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 289
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В Україні, навіть за підрахунками Дубілета 37 МІЛЬЙОНІВ громадян.
Скільки мільйонів масок у тебе в загашнику?
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Ещё бесит когда они говорят, что вирус молодых не трогает, не бойтесь.
3% смертности при высоком уровне медицины в Китае, у нас может быть больше.

А среди больных и взрослых людей смертность выше. А теперь подумаем сколько у нас с нашей экологией и качеством продуктов асматиков и диабетиков, втч среди детей.

Впечатление, что он своих родителей ненавидят и вообще неспособны любить. Если человек взрослый и больной он не заслуживает жить?

Что президент говорил про то, что ценит жизнь каждого? В случае смертей ему нужно ответить за слова.
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Посчитай что у нас 12 млн стариков 3% это будет дохера.
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3% это в среднем и среди молодых и среди стариков, если брать стариков, то теоретически там смертность 6-10%.

Китайцы ещё и долгожители не курящие, у них утром зарядку на улицах делают, у нас все будет хуже.

Плюс не известно какие осложнения после того как переболел.
У них там умер втч 36 летний мужчина, который излечился от корона вируса от дыхательной недостаточности.
Т.е как отражается вирус на дыхательной, сердечно-сосудистой системе не известно, вирус это одна проблема, осложнения другая.
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зрозумів. тепер лікарі в операційній будуть без масок. маски потрібні дурням - китайцям а українці іі так передохнуть.
як там бізнес у радецького?
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Анатолій. давай розганяй психоз про відсутність масок. Свого часу, завдяки "вірусу" Юлі, я заробив купу бабла на лохах, продаючи маски. Хочеться ще раз піднятися за рахунок переляканих телепнях. Оплату реклами гарантую!
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Лікар в операційній є джерелом потенційно небезпечних інфекцій , хоча , кому я пояснюю ...
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Во всем мире это защита и только для ЗЕ-квартала это возможность обогащения для продажи в Китай.
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А шо одєвать, якщо ви всі маски ПРОДАЛИ В КИТАЙ?
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Ага продали маски, нажились их нигде нет что они теперь рассказывать будут? Что нужно обязательно в маске ходить? Тогда все начнут спрашивать а где же маски???
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маска надівається (за цим Ляшком), вдівається, надягається чи одягається, як правильно?
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долбоэб...
люди не знают заразны они или нет
без закручивания гаек ваще носить не будут
китаези носят все!!!
они тоже дибилы как и оно??
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и да
жыдборис продал маски
но с 15 числа будут опять
нашьют
но вопрос - по чем???
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