 Маска это не защита, она надевается только на человека, у которого есть симптомы ОРВИ, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР в Новых Санжарах.
Ляшко напомнил украинцам, что нет необходимости носить маски.
"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно в этом случае ее необходимо носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко.
Также он призвал всех покупать мыло и мыть руки с мылом, а также обрабатывать руки антисептиком.
Продали маски, а теперь прикрывают свое одно место, а на самом деле, в Китае за такое расстрел, а в ЕС сели бы надолго, а у нас ничего.
Скільки мільйонів масок у тебе в загашнику?
3% смертности при высоком уровне медицины в Китае, у нас может быть больше.
А среди больных и взрослых людей смертность выше. А теперь подумаем сколько у нас с нашей экологией и качеством продуктов асматиков и диабетиков, втч среди детей.
Впечатление, что он своих родителей ненавидят и вообще неспособны любить. Если человек взрослый и больной он не заслуживает жить?
Что президент говорил про то, что ценит жизнь каждого? В случае смертей ему нужно ответить за слова.
Китайцы ещё и долгожители не курящие, у них утром зарядку на улицах делают, у нас все будет хуже.
Плюс не известно какие осложнения после того как переболел.
У них там умер втч 36 летний мужчина, который излечился от корона вируса от дыхательной недостаточности.
Т.е как отражается вирус на дыхательной, сердечно-сосудистой системе не известно, вирус это одна проблема, осложнения другая.
як там бізнес у радецького?
люди не знают заразны они или нет
без закручивания гаек ваще носить не будут
китаези носят все!!!
они тоже дибилы как и оно??
жыдборис продал маски
но с 15 числа будут опять
нашьют
но вопрос - по чем???