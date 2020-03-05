 Санкции против 10 чиновников Януковича пролонгированы, - Совет ЕС

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Совет принял решение продлить еще на один год до 6 марта 2021 года действующее замораживание активов 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры в отношении еще двух лиц не были продлены", - говорится в сообщении.

Это решение принято на основе ежегодного пересмотра упомянутых мероприятий. Упомянутые санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор обновляются на ежегодной основе.

На сегодняшний день Совет ЕС не сообщает фамилии людей, ограничения в отношении которых не были продолжены. Однако вчера стало известно, что послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого

Как говорится в сообщении, завтра, 6 марта, это решение Совета ЕС будет обнародовано в Официальном журнале Евросоюза.

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