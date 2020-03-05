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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:санкции (7601) Янукович (30581) Евросоюз (12800)

 Санкции против 10 чиновников Януковича пролонгированы, - Совет ЕС

Совет ЕС обнародовал в четверг решение продлить еще на год, до 6 марта 2021 года, ограничительные меры против должностных лиц времен режима Януковича, причастных к злоупотреблениям, которые привели к потере Украиной бюджетных фондов.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Совет принял решение продлить еще на один год до 6 марта 2021 года действующее замораживание активов 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры в отношении еще двух лиц не были продлены", - говорится в сообщении.

Это решение принято на основе ежегодного пересмотра упомянутых мероприятий. Упомянутые санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор обновляются на ежегодной основе.

На сегодняшний день Совет ЕС не сообщает фамилии людей, ограничения в отношении которых не были продолжены. Однако вчера стало известно, что послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого

Как говорится в сообщении, завтра, 6 марта, это решение Совета ЕС будет обнародовано в Официальном журнале Евросоюза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179626
 
 
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тау вас весь камбин с плокуролами - рыговня одна пронолгированая, собаки зеленые, кацапские....
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А вот этим 10 сейчас наверное обидно было.
ЗЕбанарий трудоустраивает в правительстве рыгов, а самых надежных профессионалов избегает.
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Поки всі клоуни не пройдуть практику в уряді, ригоанали мусять почекати.
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