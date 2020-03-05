 Зеленский пытается переложить ответственность за провальное правление с себя на силовиков и правительство, - Тимошенко

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня президент Украины пытается такими кадровыми изменениями переложить ответственность с себя лично на силовиков, на, даже большинство в Верховной Раде, на правительство, на все другие ветви власти... Он вчера в своей речи был самым большим оппозиционером, чтобы переложить ответственность на других" , - сказала Тимошенко.

Она считает такое поведение президента непорядочным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не красть - это слишком мало. Нужны новые мозги, - Зеленский о Кабмине Гончарука. ВИДЕО

"Если 9 месяцев его правления в стране оказалось провальными - он должен был выйти на трибуну Верховной Рады, извиниться перед украинским обществом, взять на себя ответственность, признать ошибки и попытаться их исправить", - говорит нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский