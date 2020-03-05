 Зеленский пытается переложить ответственность за провальное правление с себя на силовиков и правительство, - Тимошенко

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня президент Украины пытается такими кадровыми изменениями переложить ответственность с себя лично на силовиков, на, даже большинство в Верховной Раде, на правительство, на все другие ветви власти... Он вчера в своей речи был самым большим оппозиционером, чтобы переложить ответственность на других" , - сказала Тимошенко.
Она считает такое поведение президента непорядочным.
"Если 9 месяцев его правления в стране оказалось провальными - он должен был выйти на трибуну Верховной Рады, извиниться перед украинским обществом, взять на себя ответственность, признать ошибки и попытаться их исправить", - говорит нардеп.
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И будут сидеть до тех пор, пока бакановы и рябошапки не начнут открыто е@ашить их самих и их собственность.
😃
А на мой взгляд, он даже не осознает, что это его ответственность.
Все неприятности, случившиеся с нами, объясняются внешними факторами, а те, что случаются с другими, происходят исключительно по их собственной вине (с)