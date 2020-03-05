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 Политика Украины
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Все про:ВР (24493) Зеленский (4771) Тимошенко (24414) Батькивщина (1850)

 Зеленский пытается переложить ответственность за провальное правление с себя на силовиков и правительство, - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что президент Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за провальное правление с себя на силовиков и правительство.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня президент Украины пытается такими кадровыми изменениями переложить ответственность с себя лично на силовиков, на, даже большинство в Верховной Раде, на правительство, на все другие ветви власти... Он вчера в своей речи был самым большим оппозиционером, чтобы переложить ответственность на других" , - сказала Тимошенко.

Она считает такое поведение президента непорядочным.

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"Если 9 месяцев его правления в стране оказалось провальными - он должен был выйти на трибуну Верховной Рады, извиниться перед украинским обществом, взять на себя ответственность, признать ошибки и попытаться их исправить", - говорит нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179625
 
   
 Топ комментарии
 
Напевне, дуже рідкісний випадок, коли я Юлю підтримаю.
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Вышла из запоя Схоластического?
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они все, типа, оппозиция, рассчитывают отсидеться, понаблюдать, переждать.
И будут сидеть до тех пор, пока бакановы и рябошапки не начнут открыто е@ашить их самих и их собственность.
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Напевне, дуже рідкісний випадок, коли я Юлю підтримаю.
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ну рабинович тоже иногда правильные вещи говорит, и что с того?
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Это и была предвыборная программа жабоидов .
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Юлька права, может пора уже импичмент проводить, а то как то не очень.
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А говорили зе все о народе думает...
Зеленский пытается переложить ответственность за провальное правление с себя на силовиков и правительство, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5708
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Если ставите на должность дурака, то спрос прежде всего не с дурака(что с него взять?). Прежде всего спрос с тех, кто его на должность поставил. Нежелание думать опасно прежде всего для тех, кто не желает думать. Результаты не заставят себя ждать, что в общем и происходит. А дураку что? С него и взятки гладки. Он же ничего не обещал, верно?
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А импотентом прикидыватца было поздно...
😃
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ВАЗ комфортно освоился в президентском кресле,пообтёрся,познакомился с нравами ,царящими в гнилом истеблишменте и начал перетрахивать(как Лукашенко)Процесс пошел.Судебная система забронзовела, осоилась и орыгилась.Придёт и её черед защищать простых украинцев а не заматерелых мздоимцев,регулярно уводя их от ответственности и восстанавливая на мздоимской работе.
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Ну кто бы говорил ,Баба Юля ! Уж кто-кто умеет перекладывать ответственность ,- так это ты. Больше 20 лет опыта интриг и манипуляций в политике.
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Ех, Юлько, "чия би корова мичала". Хотів би тебе похвалити, але добре знаю, що ти з себе представляєш.
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Лживая и лицемерная...
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Все вопросы к Авакову, ето его правительство. Министры, президенты меняются он постоянный...
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Эта бабушка должна писять паром от радости - ее агент министр финансов.
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президент Украины пытается такими кадровыми изменениями переложить ответственность с себя лично на силовиков, на, даже большинство в Верховной Раде, на правительство, на все другие ветви власти...

А на мой взгляд, он даже не осознает, что это его ответственность.

Все неприятности, случившиеся с нами, объясняются внешними факторами, а те, что случаются с другими, происходят исключительно по их собственной вине (с)
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Пока население не начнет интересоваться от чего бывает плохо и когда хорошо. А будет только ждать. То и будет получать одни обицянки.Где план действий для народовладдя.
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Инвалидка колясочница бзднула.... ну как же без этой брехливой жабы!
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А чому це Ізраілівка сюди припхпалсь? Зеленський намагається перекласти відповідальність за провальне правління із себе на силовиків та уряд, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3917
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Он кац гбнявый. И "цитата" из гбнявой методички.
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Засунь свои 5 копеек в свое грязное гнездо!
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Очень редко её поддерживаю.сейчас согласен.С громадными ошибками Батькивщины,но они про украинские
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Да он особо и "не перекладывал" ( шутка). Он сказал что уходящее правительство было "хорошим и даже прекрасным" ( а " мелкие" недочеты, так кто не без греха), но народу нужно что бы оно было "превосходным".. Вот в связи с этим и начались поиск " превосходных, суперовых, "крепких хозяйственников в квадрате"", которых в итоге и "нашли" , хоть и не без труда. ( особо на эту роль добровольных " превосходных" кандидатов желающих то и не было. Даже сейчас существуют вакансии, поиск в процессе.)
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