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Все про:Ляшко Виктор (39) COVID-19 (520) Новые Санжары (128)

 Проведение массовых мероприятий в Украине будет запрещено в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут вводиться противоэпидемиологические мероприятия с запретом массовых мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он рассказал сегодня в Новых Санжарах во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР людей.

"В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия", - сообщил Ляшко.

По его словам, это необходимо, чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку вирус передается воздушно-капельным путем.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Также читайте: Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3179622
 
 
 Топ комментарии
 
Я правильно понимаю - вслед за этим МВД запретит любые митинги и протестные мероприятия?...
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Что-то мне подсказывает, что в Украине скоро будет комендантский час, ограничение свободы передвижения... А там уже и русские танки в Киеве. И только зеленая шмаркля и донецкая гопота будут нам говорить: "все нормально. события развиваются по плану".
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Я правильно понимаю - вслед за этим МВД запретит любые митинги и протестные мероприятия?...
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Сабаков гавкає, а зелений караван іде дальше по плану (як в прямому так і в переносному значенні слова).
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И скорее всго вирус будет бушевать пока шмаркля не покинет пост говнокомандующего...
Как удобно) они прям ждали его этот вирус, суки прох..йловские
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Что-то мне подсказывает, что в Украине скоро будет комендантский час, ограничение свободы передвижения... А там уже и русские танки в Киеве. И только зеленая шмаркля и донецкая гопота будут нам говорить: "все нормально. события развиваются по плану".
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Виступи Кварталу 95 не забороняйте, мало того зробіть його відвідування безкоштовним для всіх апологетів "зеленої" влади, а також опзжопників і інших "любителей русского мира".
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Так може Раду распустить ? Пользы было бы больше .
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Как только дерибан земли в нужные руки примут, короновирус исчезнет.
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Зараження поширюється вже рік!
А "карантин" об'явили на честь призначенння повернення кабміну януковича!Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9556
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Если вирус попадет в Раду , то на 200 бойцов слугам народа придется искать замену.
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Ну так а ВР то масове скупчення людей чи ні ? Може давайте нах"й закриєм на карантин - років на дох"я ? І ОП з зебілом туди ж - в Нових Санжарах вроді як то хай там і лишається ...
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В первую очередь пострадают любители РосТВ и канала 1+1. Эти каналы своими лживыми новостными программами вводят человека в искаженную реальность, в результате чего организм включает защитный механизм для Души - самоликвидация организма через отключение имунной системы.
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Этот кадр знает больше чем говорит. Судя по-всему ему уже поступают данные о реальной ситуации.
Да и меры, которые он озвучивает соответствуют началу эпидемии, а не единичного больного где-то в Черновцах
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Пиз........ ц порохоидиотики , Майдана не будет. Аваков свое дело знает.
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Сегодня Зеленский будет заражен короновирусом. Мал помалу страна очистится от идиотов.
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Так любе засідання ВР це масове міроприємство.
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