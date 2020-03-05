 Проведение массовых мероприятий в Украине будет запрещено в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он рассказал сегодня в Новых Санжарах во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР людей.

"В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия", - сообщил Ляшко.

По его словам, это необходимо, чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку вирус передается воздушно-капельным путем.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

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