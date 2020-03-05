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 Происшествия, Общество
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Все про:обыск (1446) ГБР (1018) Прямой_канал (21)

 Печерский райсуд разрешил ГБР провести обыски на "Прямом", телеканал считает это давлением и попыткой блокировки СМИ. ДОКУМЕНТ

3 марта телеканал "Прямой" получил Решение Печерского районного суда г. Киева, согласно которому канал обязан до 18 марта предоставить следователям ГБР, временный доступ к вещам и документам (с возможностью их изъятия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление "Прямого".

Такое решение суда телеканал считает незаконным и необоснованным, и таким, что вынесено незаконным составом суда, ведь надлежащим судом для рассмотрения данного ходатайства является Шевченковский районный суд города Киева. ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева.

Кроме того, рассмотрение ходатайства ГБР в суде происходило без участия представителей канала, что является грубым нарушением требований уголовного процессуального закона.

Более того, большинство документов, которые хотят получить следователи находятся в государственных реестрах, доступ к которым и так есть у ГБР. В частности речь идет об Уставе телеканала, свидетельства и патенты объектов интеллектуальной собственности, реестр движимого и недвижимого имущества, а также вся поквартальная финансовая отчетность.

"Именно поэтому телеканал такие действия ГБР и Печерского суда рассматривает как способ давления и попытки заблокировать деятельность независимого средства массовой информации, а потому будет обжаловать это решение в судебном порядке", - говорится в сообщении.

"Подчеркиваем, что даже несмотря на то, что такие действия являются незаконными, чтобы не создавать искусственных оснований для проведения обыска, из-за невыполнения Постановления суда, телеканал намерен предоставить следователям временный доступ к вещам и документам, с возможностью их изъятия", - добавили в "Прямом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам Европа даст ответ, что это политическое преследование": следователь ГБР Корецкий рассказывает Трубе о деле "Прямого" канала. АУДИО

Печерский райсуд разрешил ГБР провести обыски на Прямом, телеканал считает это давлением и попыткой блокировки СМИ 01
Печерский райсуд разрешил ГБР провести обыски на Прямом, телеканал считает это давлением и попыткой блокировки СМИ 02
Печерский райсуд разрешил ГБР провести обыски на Прямом, телеканал считает это давлением и попыткой блокировки СМИ 03
Печерский райсуд разрешил ГБР провести обыски на Прямом, телеканал считает это давлением и попыткой блокировки СМИ 04
Печерский райсуд разрешил ГБР провести обыски на Прямом, телеканал считает это давлением и попыткой блокировки СМИ 05

Источник: https://censor.net.ua/n3179621
 
 
 Топ комментарии
 
Копає собі могилу зелена шмаркля.
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Началось, пришла весна, теперь всех зелиных противников будут кошмарить липовыми обвинениями. А кто будет возмущаться, тому ГБР оскорбления и угрозы действующей власти пришьет, как Федине и Зверобий. Да, пришла весна... Только рыговская и антиукраинская...
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Капец!Как жить дальше? Ума не прилажу.К судье Вовку надо обращаться,как вчера Гончарук.
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Печерський? Сама некорумпована судова ланка, що керується лише законом, а не вказівками з ОП)))
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А шо они там собираются искать? DVD-диски с порнушкой?
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На вході в Печерський суд не хватає лише вивіски, типу "Цей суд ні разу не належить Коломойському,тому що, так сказав сам Коломойський, коли давав судді хабара".
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Что они хотят туда подбросить , вот в чем вопрос !
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Началось, пришла весна, теперь всех зелиных противников будут кошмарить липовыми обвинениями. А кто будет возмущаться, тому ГБР оскорбления и угрозы действующей власти пришьет, как Федине и Зверобий. Да, пришла весна... Только рыговская и антиукраинская...
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Цікаво, а що, власне, там намагаються знайти?
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Видно сцикливый дезертир клоун сильно обосрался
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