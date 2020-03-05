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 Политика Украины
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Все про:выборы (23130) Данилов (91) СНБО (3385) Донбасс (20839)

 Очень хотим, чтобы этой осенью состоялись выборы в ОРДЛО, но если не будем готовы - их не будет, - секретарь СНБО Данилов

Украинская власть очень хочет, чтобы осенью на временно оккупированной части Донбасса прошли местные выборы и пограничники стали на границу с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы очень хотим, чтобы уже в этом году на этих территориях состоялись выборы под эгидой Украины и украинского ЦИК, а украинские пограничники стали на границу с Россией. Мы над этим постоянно работаем", - сказал он.

В то же время Данилов подчеркнул, что "если мы не будем готовы, то никаких выборов там не может быть".

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"Мы не можем проводить выборы на законодательных актах, которые не являются подотчетными украинской Конституции", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее теперь уже глава ОП Андрей Ермак заявил, что вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), может проясниться на следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на апрель 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3179619
 
 
 Топ комментарии
 
Да это понятно. Ты ж луганский, тебе надо чтобы "ЛНР" и "ДНР" въехали в Раду на белом коне.
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сначала граніца, а потім вибори! Нє пєрєпутай, кутузофф!
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ну а шо
Вова сделал своё дело
Вова может уходить
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Боюсь еще не все сделал и наворотит дел(
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Рано вове уходить, пока не доделает свое основное дело - уничтожение Украины)
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сначала граніца, а потім вибори! Нє пєрєпутай, кутузофф!
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І контроль над територією! Бо пристайка марила про якийсь коридор для контролю над кордоном
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Чем уже вас так манит то ОРДЛО ? Очень хотим, чтобы этой осенью состоялись выборы в ОРДЛО, но если не будем готовы - их не будет, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 8503
Красными труселями что ли ?!
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Манит их Ахметов со своими заводами. Добро зря пропадает.
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Да это понятно. Ты ж луганский, тебе надо чтобы "ЛНР" и "ДНР" въехали в Раду на белом коне.
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У него мама там до сих пор живет, рассказьівал в интервью.
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Данилов луганский бандит родом из 90-х - человек страшный, так скажем...
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Да понятно; это всё рыговская штопаная шваль.
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какие выборы??? зачем Украине раздолбанная местность и нездоровые люди??? как бы не переобувались, но это НЕ НАШИ ЛЮДИ!!! не место им в Украине!!!
перекрашиваются они максимум для общения с родственниками, которые оттуда сбежали в 14-м, но исключительно до "слова лопата"
http://lugradar.net/2020/03/206139
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так ***** Зеленському наказав... той і виконує.
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Треба збирати областні ради і вирішувати подальшу долю України як держави.
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Может и в Крыму тогда уж? Дэбилы... Кого там выбирать? Какие пограничники? Кто то уже пообещал вернуть территорию? Уже может стрелять перестали?
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у бубочки в голове да, перестали - тараканов угомонили определенными химическими веществами
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Какие выборы, если вы даже не знаете кто там живет? Там же русня.
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вообще там предатели 90%, хоть частично и перекрашенные на сегодняшний день. Но НАШИХ людей там нет, они все оттуда еще в 14-м выехали фактически все
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Ежедневные обстрелы, погибшие и раненые не могут быть помехой в стремлении зеленой плесени к выборам.
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Должньі бьіть готовьі, прежде всего ТАМ, вьіведя кацапських "инструкторов" вместе с теми местньіми, кто воевал против Украиньі и их пособники.
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А, кроме ЗЕленых предателей Украины и кацапов, кто-то еще этого хочет?
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Петро Порошенко,як автор Мінських домовленостей))
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Правда? А шо ж ему 5 лет мешало это делать, тряпка зеленая?
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На первом место в Минских - прекращение огня! Зелох что, уже добился этого?
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О выдворении мышебратьев, трахтаристов, шахтеров и прочих бурятов надо сначала говорить и действовать. А потом уже про выборы. Дебилы, мля...
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НУ ПРО ШО ВОНИ ? !!!!!!
І, раніше густо прокацаплений регіон, а зараз ще й після ШЕСТИ років упоротої обробки русскімі, антиукраїнською пропагандою, через шість МІСЯЦІВ ввести БЕЗ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ І ОБУМОВЛЕНЬ до складу України?
З ЯКОЮ МЕТОЮ? УКРАЇНА ГИНЕ БЕЗ ОРДЛО?
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Гине. Он гуманітарку Червоний хрест повіз)))
Та й сумніваюсь я, що все так просто буде. Там багато людей сидять хто на грошових потоках, хто на вугіллі, а хто й наркотрафіком відає. Та й лаба на Стіролі амфетамін тонами нагора видає. Так просто не дадуть цех прикрити.
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Дуже хочеться щоб цієї осені зелене лайно відсторонили від влади.
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В назидание следующим желающим "поприкалываться" в музее должен остаться пистолет, из которого были застрелены в затылок все члены семьи ЗЕ.
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Дебіл... На деокупованих територіях вибори взагалі проводити не можна. Це раз. А два- ордло вже деокупована?
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А для чого він це "дуже хоче"? Нахіба ці "вибори" українцям?
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они там совсем уху ели?!!! да вы там не сможете не только комиссии создать и участки открыть, вы даже списки проживающих не сможете составить....
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Зеленский дал второй концерт: третий и последний концерт будет в конце года - прогноз Март 5, 2020Без рубрикиКомментарии

Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение. Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
Вся вчерашняя речь президента в ВР была популистской и демагогической от первого слова до последнего. Проблемы Украины носят сложный системный характер и решить их без болезненных, длительных и решительных реформ невозможно. Сохранить высокий рейтинг в период таких тяжелых преобразований невозможно.
Поэтому у Зеленского изначально, сразу после выборов, была альтернатива: или реформы или рейтинг. Зеленский, не *********, выбрал рейтинг.
Такие оценки высказал в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Трудно было даже представить более неудачный момент для смены правительства. В мире свирепствует коронавирус, который грозит обвалить финансовые рынки. Еврооблигации Украины на вторичном рынке падают. Зарубежные инвесторы стали испытывать скепсис по поводу украинских ОВГЗ. МВФ не готов возобновить кредитование. Уже в мае в бюджете не будет средств чтобы оплачивать государственный долг.
- Зеленскому трудно было выбрать более неудачный момент для смены правительства - эксперт
И на этом фоне Зеленский принимает решение сменить всю правительство, которое реально ставит Украину под риск дефолта!
Что его подвигло к этому сверх рискованному решению, которое на Западе вызвало недоумение, раздражение и даже сомнения в адекватности?
Причин три:
1. Зависимость от Коломойского.
2. Страх перед олигархами.
3. Нежелание идти на тяжелые, болезненные реформы, которые приведут в падению рейтинга.
Но зачем идти на один срок и волноваться за рейтинг?! Наверное, в душе хочется побыть два срока!
- Зачем Зеленскому рейтинг, если он явно не собирается проводить никаких реформ
По существу вчера Зеленский вскрыл второй конверт и попросил у общества дать ему еще один шанс. Правда, попросил подленько.
Попытка дистанцироваться от действий правительства, типа «Кто эти люди? Как они попали в правительство? Уберите их!», выглядела глупо, безответственно и трусливо. Но почему мы решили, что Зеленский умен, ответственен и смел? Возможно, таким был его киногерой Голобородько, которого они слепили вместе с ИВК, но не сам Зеленский.
- Иллюзии кончились: Зеленский оказался феноменально слабым и бездарным - политолог
Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение.
Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
- Обновление правительства - это новый пакт Зеленского и олигархов, - экс-нардеп
Вчера Президент лишился значительной, возможно, решающей поддержки Запада, а через 3-4 месяца от него отвернется весь креативный класс Украины, - свободные, самодостаточные люди, которые не хотят зависеть от бюджета, которые требуют отстранения олигархов от власти и создания нормальной рыночной среды и обеспечения верховенства права.
Третий конверт Зеленского, когда он через 7-9 месяцев вынужден будет уволить никчемного Шмыгаля, будет последним.
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/// ...Вчера Президент лишился значительной, возможно, решающей поддержки Запада... ///

Можно пояснить почему? Как отставка правительства лишила его международной поддержки?
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Свинопотам-альбинос Сивуха мечтает об этом.
Дуже хочемо, щоб цієї осені відбулися вибори в ОРДЛО, але якщо не будемо готові - їх не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5314
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Та там один рінгтон: «ПІЦЦА ! ПІЦЦА ! ПІЦЦА !»...
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вы серьезно рассчитываете на то, что к осени ***** смотает удочки и свалит из донбасса?
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"Під егідою України" на території України це як??? Там хоч одна людина мову чи, бодай, язьік знає?
На території України вибори повинні проводитись відповідно до українського законодавства відповідними держ.органами України, а не "під егідою України"! Довб....ень
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