 Очень хотим, чтобы этой осенью состоялись выборы в ОРДЛО, но если не будем готовы - их не будет, - секретарь СНБО Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Мы очень хотим, чтобы уже в этом году на этих территориях состоялись выборы под эгидой Украины и украинского ЦИК, а украинские пограничники стали на границу с Россией. Мы над этим постоянно работаем", - сказал он.
В то же время Данилов подчеркнул, что "если мы не будем готовы, то никаких выборов там не может быть".
"Мы не можем проводить выборы на законодательных актах, которые не являются подотчетными украинской Конституции", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее теперь уже глава ОП Андрей Ермак заявил, что вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), может проясниться на следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на апрель 2020 года.
Вова сделал своё дело
Вова может уходить
начинайте!
Красными труселями что ли ?!
перекрашиваются они максимум для общения с родственниками, которые оттуда сбежали в 14-м, но исключительно до "слова лопата"
http://lugradar.net/2020/03/206139
І, раніше густо прокацаплений регіон, а зараз ще й після ШЕСТИ років упоротої обробки русскімі, антиукраїнською пропагандою, через шість МІСЯЦІВ ввести БЕЗ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ І ОБУМОВЛЕНЬ до складу України?
З ЯКОЮ МЕТОЮ? УКРАЇНА ГИНЕ БЕЗ ОРДЛО?
Та й сумніваюсь я, що все так просто буде. Там багато людей сидять хто на грошових потоках, хто на вугіллі, а хто й наркотрафіком відає. Та й лаба на Стіролі амфетамін тонами нагора видає. Так просто не дадуть цех прикрити.
Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение. Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
Вся вчерашняя речь президента в ВР была популистской и демагогической от первого слова до последнего. Проблемы Украины носят сложный системный характер и решить их без болезненных, длительных и решительных реформ невозможно. Сохранить высокий рейтинг в период таких тяжелых преобразований невозможно.
Поэтому у Зеленского изначально, сразу после выборов, была альтернатива: или реформы или рейтинг. Зеленский, не *********, выбрал рейтинг.
Такие оценки высказал в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Трудно было даже представить более неудачный момент для смены правительства. В мире свирепствует коронавирус, который грозит обвалить финансовые рынки. Еврооблигации Украины на вторичном рынке падают. Зарубежные инвесторы стали испытывать скепсис по поводу украинских ОВГЗ. МВФ не готов возобновить кредитование. Уже в мае в бюджете не будет средств чтобы оплачивать государственный долг.
- Зеленскому трудно было выбрать более неудачный момент для смены правительства - эксперт
И на этом фоне Зеленский принимает решение сменить всю правительство, которое реально ставит Украину под риск дефолта!
Что его подвигло к этому сверх рискованному решению, которое на Западе вызвало недоумение, раздражение и даже сомнения в адекватности?
Причин три:
1. Зависимость от Коломойского.
2. Страх перед олигархами.
3. Нежелание идти на тяжелые, болезненные реформы, которые приведут в падению рейтинга.
Но зачем идти на один срок и волноваться за рейтинг?! Наверное, в душе хочется побыть два срока!
- Зачем Зеленскому рейтинг, если он явно не собирается проводить никаких реформ
По существу вчера Зеленский вскрыл второй конверт и попросил у общества дать ему еще один шанс. Правда, попросил подленько.
Попытка дистанцироваться от действий правительства, типа «Кто эти люди? Как они попали в правительство? Уберите их!», выглядела глупо, безответственно и трусливо. Но почему мы решили, что Зеленский умен, ответственен и смел? Возможно, таким был его киногерой Голобородько, которого они слепили вместе с ИВК, но не сам Зеленский.
- Иллюзии кончились: Зеленский оказался феноменально слабым и бездарным - политолог
Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение.
Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
- Обновление правительства - это новый пакт Зеленского и олигархов, - экс-нардеп
Вчера Президент лишился значительной, возможно, решающей поддержки Запада, а через 3-4 месяца от него отвернется весь креативный класс Украины, - свободные, самодостаточные люди, которые не хотят зависеть от бюджета, которые требуют отстранения олигархов от власти и создания нормальной рыночной среды и обеспечения верховенства права.
Третий конверт Зеленского, когда он через 7-9 месяцев вынужден будет уволить никчемного Шмыгаля, будет последним.
Можно пояснить почему? Как отставка правительства лишила его международной поддержки?
На території України вибори повинні проводитись відповідно до українського законодавства відповідними держ.органами України, а не "під егідою України"! Довб....ень