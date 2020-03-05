 "Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в ходе своего визита на Полтавщину.

"Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - сказал Зеленский.

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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

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