 "Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в ходе своего визита на Полтавщину.
"Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - сказал Зеленский.
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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.
Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".
Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
- Это НЕ КО МНЕ вопрос. Это ж ДЕПУТАТЫ ТАМ работают.
Словечки, неопределеные фразочки, виляние, царственная поза - полная калька с х.йла.
А к Игрь Валеричу)))
Ты у нас вообще ЗИЦ президент))))
Відповідати буде Вовік
За словами Коломойського спільний інтерес у них - "вболівати" проти Порошенка.
там тоже всё докладно прописано..
а вот премьер - это вопрос не президента, а депутатов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ.
Чиновник даже предложил наградить комика "орденом дружбы".
"Я видел его ролик про похороны Порошенко (промовидео к сериалу "Слуга народа", которое пропагандисты связали с Порошенко).
По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы.
Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что
ОН ТОПИТ ПОРОШЕНКО, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РУСОФОБ", - заявил Пожигайло.
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
https://bykvu.com/ua/bukvy/108334-v-rf-zayavili-chto-deyatelnost-zelenskogo-polezna-i-predlozhili-dat-emu-orden/
Врал Трампу про стопроцентно своего прокурора?
У тяж Бубочка нет слова чести...
Да еще и после вчерашнего размазывания тебя Лехой Гончаренко по всей Верховной Раде... Да только ли по Раде...
Да?
<******* схватил Короновирус нах!
Сегодня - а я тут каким боком?
Вывод: типичный предатель, а точнее - криворожский сцыкун!
Пепу посадишь , рейтинг вырастит ровно на 3-5 месяцев , потом опять обвал будет . кардинально ничего не решает .
Ты дебил, если не понимаешь отличие между 133 депутатами и 254 депутатами.
и твоего заказного беспочвенного говносрача на Порошенко.
или у тебя есть к нему хоть одна аргументированная претензия ?
Ну, вітаю всіх. Спостерігаючи за виїзним шоу «95 квартал» у Верховній Раді, я сьогодні ледве втримувався від сміху і глузів. Героїчна і безкомпромісна боротьба з Порошенком добігла свого логічного кінця - Україна остаточно здала себе сама під керівництво олігархів.
Я не мав і не маю жодних сентиментів до екс-прем'єра Гончарука. Цей пан, який в своєму житті ніколи не керував ані виробництвом, ані районом, півроку займався повністю не своєю справою. Діра в бюджеті у 100 мільярдів, провал комунікації влади з суспільством, ганьбище під назвою «евакуація українців з Китаю» - все це прямі наслідки супер-проблеми яка називається «дилетанти у владі». Нічого кращого Гончарук і його братія зробити не могли. Марно чекати виконання симфоній від того, хто не знає нот. Гончарук не вміє і ніколи не вмів керувати Україною, все решта - наслідки. Незрозуміло лише, нащо йому було так ганьбитися?!
Але епоха «нових обличь» - тепер фсьо. Зеленський сьогодні влаштував неповторну боротьбу з самим собою. Бо критикуючи Гончарука і компанію, він якось забув пригадати - хто їх зібрав? Хто примусив парламент їх обрати? Хто мінімум раз НЕ прийняв відставку Гончарука?
«Нові обличчя» - все. Відтак керувати економікою країни будуть старі обличчя. Ті, що залишилися з часів Януковича. А ще ті, що пов'язані з олігархами, які так бісили завжди всіх наших борцунів та активіЗтів. Ласкаво прошу шанувати ДТЕКівця Шмигаля. Я так розумію, тепер безглуздо питати: «Чому Ахметов не сидить?»
Ласкаво прошу шанувати всі інші старі обличчя - Ємця, Уманського, Бессараба тощо. Задоволені? Це той самий Кабмін, про який ви мріяли? Окреме вітання тим, хто зносив Порошенка через ненависть до міністра МВС Арсена Авакова. Смакуйте миленькі, попри все Аваков - міністр, і його влада не зменшилася аж ніяк.
Казка закінчується. Коні перетворюються на щурів, карета - на гарбуза, а красуня-принцеса на замурзану Попелюшку. Палке бажання нових облич у владі завершилося поверненням до влади облич старих. І це тільки початок процесу - ми ще побачимо у владі до болі знайомі кадри часів дядечка Азарова. Інакше й бути не може. Ще до виборів я писав, ХТО саме іде до влади під зеленими прапорами коміка з «95 кварталу». Це й відбувається. Насолоджуйтеся. Щоб аж за вухами лущало.
Але є й гарна новина - зате не Порох. Повалення президента Порошенка, певно, вартувало того, аби здобути президента пахолка олігарха Коломойського з прем'єром пахолком олігарха Ахметова. Так же краще? Чи ні?
Скільки ще треба от таких поворотів, аби збагнути - в нинішній Україні може бути або як за Порошенка, або набагато гірше?
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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Клоун включив клоуна, і з"їжджає на "Сватанутих депутатів".
Самые хитрые...разумков и стефанчук сохранили мандаты депутатов....а дурачки луканулись на должности....
По идее следующим должен герпес улететь.??
Зелебенський, ти і лише ти вУкраїні відповідаєш за все!!!!
А Гончаренку респект, гарно підмив Зелебенського!!!
Скоро "я президент? какой украины?"
лжец, фальшивка и плут, потерявшийся в масках подлец