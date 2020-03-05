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 Политика Украины
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Все про:ВР (24493) Зеленский (4771) отставка (2544) Рябошапка Руслан (321)

 "Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке Генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в ходе своего визита на Полтавщину.

"Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - сказал Зеленский.

Видео 112

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%

Источник: https://censor.net.ua/n3179615
 
 
 Топ комментарии
 
Да и остальные вопросы по этой шобле слуг это не к тебе...
А к Игрь Валеричу)))
Ты у нас вообще ЗИЦ президент))))
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парад хамства и цинизма....
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Генпрокурор Рябошапка, якого збираються звільняти, дає характеристику депутатам від "Слуги народу": "Bони там не всі вміють навіть по складах читати". "Рябошапка - це не до мене питання", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7067
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Какое же оно насквозь лживое! Просто уже скажи, клоун, мне нужен не стопроцентный, а стопятидесятипроцентый )))
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А вы почуйте как он отвечает:
- Это НЕ КО МНЕ вопрос. Это ж ДЕПУТАТЫ ТАМ работают.
Словечки, неопределеные фразочки, виляние, царственная поза - полная калька с х.йла.
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тот,кто володю держит,тот всё и решит - зачем его спрашивать, при чём он тут вообще..
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Да и остальные вопросы по этой шобле слуг это не к тебе...
А к Игрь Валеричу)))
Ты у нас вообще ЗИЦ президент))))
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Так відповідати буде не Бєня. Бо хто такий Бєня? "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3423
Відповідати буде Вовік "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7607
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Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповів, що постійно спілкується з Міністром МВС Арсеном Аваковим.
За словами Коломойського спільний інтерес у них - "вболівати" проти Порошенка.
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Тобой поданая кандидатура. К кому вопросы ?..
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Как к кому, к Пороху он же у него юристом был когда то 😂
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Скільки не шукав, але так і не знайшов в Конституції таку посаду - "Ігор Валерійович". А от посада "Президент" в конституції є. І обов'язки та повноваження Президента теж там докладно прописані
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ты,бль,еще "Майн Кампф" цитировать начни..
там тоже всё докладно прописано.. "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3690
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Вообще-то, генпрокурор - это именно вопрос президента,

а вот премьер - это вопрос не президента, а депутатов
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Зєлєнскій Трускавець кі курсы прогуляв. 😔
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Зеля начинает съезжать с темы... Это не по пацански...
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Та не пужайте так! Скоріше коронавірус стане корисним для здоров'я, ніж воно розуму набереться! "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9253 Він просто перекладає відповідальність з себе (нелох же ж), на всю СН (лохів високого польоту)
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Зампредседателя общественного совета министерства культуры РФ Павел Пожигайло отметил, что
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ.
Чиновник даже предложил наградить комика "орденом дружбы".

"Я видел его ролик про похороны Порошенко (промовидео к сериалу "Слуга народа", которое пропагандисты связали с Порошенко).
По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы.
Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что
ОН ТОПИТ ПОРОШЕНКО, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РУСОФОБ", - заявил Пожигайло.

https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html

https://bykvu.com/ua/bukvy/108334-v-rf-zayavili-chto-deyatelnost-zelenskogo-polezna-i-predlozhili-dat-emu-orden/
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До дєрзкого Арахамія значить питання...
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Президент Украины начинает посылать украинцев на три буквы? Это месть за падение рейтинга или роспись в собственном бессилии изменить к лучшему жизнь украинцев?
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Во дает!

Врал Трампу про стопроцентно своего прокурора?
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а потім - просто обісцяв елохторат
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Ну конечно... кто бы сомневался в обратном...
У тяж Бубочка нет слова чести...
Да еще и после вчерашнего размазывания тебя Лехой Гончаренко по всей Верховной Раде... Да только ли по Раде...
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Зєлєнскій ату на Гончарєнка ! На прєдатєля русского міра ! Обосрісь єщо раз, как с Софієй Фединой і Марусьою Звіробій !»)
Да?

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Генеральний прокурор призначається президентом. Що значить питання не до нього, зеля *****?
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Парень стал откровенно хамить. Это видимо началась стадия номер 2 после клоунско-балаганной.
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Зелене лайно почало розлагаться і непріємно смердіти)))
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Зрадник. Його необхідно заарештувати.
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Не дам Рябошапку в обиду!.Свой козак ,в доску!.Особенно продвинулся в расследовании убийств майдановцев и патриотов.Супердеятельный ГП.
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До влади прийшли онуки тих, хто винищував українців міліонами. Вони вас зробили!
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Так вони шо, самі прийшли? 73% їх привело до влади...
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ходит на заседания монобольшинства раздает ценные советы и типа не к нему вопрос, ага
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Вчера - это на 100% мой человек!
Сегодня - а я тут каким боком?

Вывод: типичный предатель, а точнее - криворожский сцыкун!
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Тем самым Вова, как бэ, говорит: оставьте меня в покое, мне бы под одеяло да палец сосать...
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Вова начал лепить отмазки , аля Пепа . тот тоже чесал , что то не я .то независимые суды . Вова у тебя вся -100 % власть . как у шейха , не неси пургу .Рябошапка пустой носитель бумаг и папок ,как и все до него прокуроры , но сядет на пост .точно ручной . чего изволите ?
Пепу посадишь , рейтинг вырастит ровно на 3-5 месяцев , потом опять обвал будет . кардинально ничего не решает .
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я не готовий прогнозувати наслідків явно незаконної посадки Пеці. По економіці у них нічого не має, а втулити йому підозру по держзраді... це може мати неочікувані наслідки! Все ж таки обурення 24% суспільства, до того ж активного, це вам не хухри-мухри...
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Хтось дуже хоче посадити . але п1дстави марн1 , та слабк1 . Вважаю .що не посадять , бо це буде позиц1я Портного .а це вже може мати насл1дки .Але , нажаль сусп1льство зараз не активне . пасс1онарн1 фази вони десь раз на 8-15 рок1в по Сорок1ну ( якщо читали )
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и это "фактически" выражалось в наличии депутатов меньше половины от минимального большинства.

Ты дебил, если не понимаешь отличие между 133 депутатами и 254 депутатами.
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Порохобот залезь в будку ,лох и не гавкай . Не понимаешь ничего .не лепи дурака .
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та тут все всё прекрасно понимают относительно тебя

и твоего заказного беспочвенного говносрача на Порошенко.
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мне поХ ,что тут и кто как понимает . Тут площадка говносрача ,где 90 % детворы и хохлов .Я -тут - воспринимаю , как журнал Перец .не более .просто улыбнуться и поднять настроение .
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кацапа, тебе Порошенко в штаны насрал

или у тебя есть к нему хоть одна аргументированная претензия ?
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ЗеДибил , БОТ иди гуляй , купи мозги . может начнешь разбираться в людях ,хоть немного .Претензий полно , я с 09 года писал и пишу . И сразу тебе дураку скажу , я категорично против Раши . до самого кардинального и кацапов у меня вообще в семье нет , до 1770 года ,дальше не знаю .А твой Порох такая же скотина , как и любой украинофоб , просто ты слепой .
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Де твої яйця? У баби Юлі позич, кловун!
"Рябошапка - це не до мене питання", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9244
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Увертюра в стилі мажор "ЯНЕЛОХ" набуває трагікомічного змісту в стилі мінор "ЯНЕЛОХ - Я ПОВНИЙ ЛОХ".
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Пане президенте. Всі питання до Вас. За все Ви особисто несете відповідальність. Це Ви їх привели на тих гаслах, які зайшли в мізки наріду. Прийшов час нести відповідальність! Дії не мають права росходитися з гаслами.
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я не знаю Рябошапки однак на Рівненщині він призначив дуже достойного прокурора. За 10 років - це перший нормальний прокурор який керується законом і бере на себе відповідальність.
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Засекай время...максимум через месяц этого прокурора уже не будет...
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"депутаты работают так как и ты работаешь" одні провали що у внутрішній що у зовнішній політиці
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Потекло гавно зеленое...по ляшкам...😃
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Дададада. А давление на правоохранителей и депутатов из-за Пороха вчера публично не ЗЕ оказывал.
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"Верьте мне- солью каждого". При владі Іуда, який з легкістю зливає відданих йому. Закономірно, що для нього злити чужу для нього Україну, як два пальця ...
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Ну вот зачем так откровенно людей за идиотов держать . Такими заявлениями можно только себя лжецом выставить .
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А он и есть лжец...он к власти на брехне пришел....и по другому не может...
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Повернення старих облич

Ну, вітаю всіх. Спостерігаючи за виїзним шоу «95 квартал» у Верховній Раді, я сьогодні ледве втримувався від сміху і глузів. Героїчна і безкомпромісна боротьба з Порошенком добігла свого логічного кінця - Україна остаточно здала себе сама під керівництво олігархів.

Я не мав і не маю жодних сентиментів до екс-прем'єра Гончарука. Цей пан, який в своєму житті ніколи не керував ані виробництвом, ані районом, півроку займався повністю не своєю справою. Діра в бюджеті у 100 мільярдів, провал комунікації влади з суспільством, ганьбище під назвою «евакуація українців з Китаю» - все це прямі наслідки супер-проблеми яка називається «дилетанти у владі». Нічого кращого Гончарук і його братія зробити не могли. Марно чекати виконання симфоній від того, хто не знає нот. Гончарук не вміє і ніколи не вмів керувати Україною, все решта - наслідки. Незрозуміло лише, нащо йому було так ганьбитися?!

Але епоха «нових обличь» - тепер фсьо. Зеленський сьогодні влаштував неповторну боротьбу з самим собою. Бо критикуючи Гончарука і компанію, він якось забув пригадати - хто їх зібрав? Хто примусив парламент їх обрати? Хто мінімум раз НЕ прийняв відставку Гончарука?

«Нові обличчя» - все. Відтак керувати економікою країни будуть старі обличчя. Ті, що залишилися з часів Януковича. А ще ті, що пов'язані з олігархами, які так бісили завжди всіх наших борцунів та активіЗтів. Ласкаво прошу шанувати ДТЕКівця Шмигаля. Я так розумію, тепер безглуздо питати: «Чому Ахметов не сидить?»

Ласкаво прошу шанувати всі інші старі обличчя - Ємця, Уманського, Бессараба тощо. Задоволені? Це той самий Кабмін, про який ви мріяли? Окреме вітання тим, хто зносив Порошенка через ненависть до міністра МВС Арсена Авакова. Смакуйте миленькі, попри все Аваков - міністр, і його влада не зменшилася аж ніяк.

Казка закінчується. Коні перетворюються на щурів, карета - на гарбуза, а красуня-принцеса на замурзану Попелюшку. Палке бажання нових облич у владі завершилося поверненням до влади облич старих. І це тільки початок процесу - ми ще побачимо у владі до болі знайомі кадри часів дядечка Азарова. Інакше й бути не може. Ще до виборів я писав, ХТО саме іде до влади під зеленими прапорами коміка з «95 кварталу». Це й відбувається. Насолоджуйтеся. Щоб аж за вухами лущало.

Але є й гарна новина - зате не Порох. Повалення президента Порошенка, певно, вартувало того, аби здобути президента пахолка олігарха Коломойського з прем'єром пахолком олігарха Ахметова. Так же краще? Чи ні?

Скільки ще треба от таких поворотів, аби збагнути - в нинішній Україні може бути або як за Порошенка, або набагато гірше?
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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"Рябошапка - це не до мене питання", - ...
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Клоун включив клоуна, і з"їжджає на "Сватанутих депутатів".
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Акт подарунку календаря і натяки на «посадки»-це що було!? Дешеві жарти, розраховані на бидло чи відвертий тиск на державні органи влади!? Це підсудне діло!!!!
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ти б подивився на той календарик... там 5780й рік...
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Надо же было выбрать это мягко сказать недоразумение ,чтобы наблюдать этот идиотизм 5лет ???!!!
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Данилюк...богдан...рябошапка...и это только начало...оманский осел скинет всех тех кто помогал ему сесть в кресло президента...
Самые хитрые...разумков и стефанчук сохранили мандаты депутатов....а дурачки луканулись на должности....
По идее следующим должен герпес улететь.??
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..єто уже нє мой чорт.. найбрехлевіший палітік всесвіту..як казала його мандель..
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Вчора на ВР Олексій Гончаренко Зелебенському все розповів, але воно таке дурне, що нічого не зрозуміло, побігло до Гончаренка на стрілку, щоб він не переходив на особистості!!!
Зелебенський, ти і лише ти вУкраїні відповідаєш за все!!!!
А Гончаренку респект, гарно підмив Зелебенського!!!
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Зєля відчуває спинним мізком приближення чогось великого і збудженого. І починає ставати спиною до стіни, що мов би "це все не я, це - вони". Але Вовік забув про рейтинги. У нього досі рейтинг високий, а у його монобільшості рейтинг фактично нульовий. Всі дивляться на тебе, Вовік "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9188
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а как же "у меня свой прокурор"? кинул лохопед
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Трусливое ничтожное брехло. Да еще и обрезаное. Зебилы, рад за вас!
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Эволюция Вовки-"это 100% мой генеральный прокурор", "миня не правильно перевел переводчик, я не то сказал", "рябошапка это не ко мне".
Скоро "я президент? какой украины?"
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А Трампу розповідав, що Рябошапка на 100% його людина. Ну що не скаже, одразу бреше. ОТ БРЕХУН!!!
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Что ты палешься петух.Рот твой многократно изрыгал *никого не посадили*.Шестёркам и Промакашкам указывать ничего не надо.Каждый знает своё стойло. В Трусковце им в башку уже втёрли.
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у Бубочки рожа все шире, а рот все больше напоминает куриную жопку.
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Я всего лишь фигляр - проходимец с облезлой душонкой,
лжец, фальшивка и плут, потерявшийся в масках подлец
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