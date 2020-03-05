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 Политика Украины
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 Кабмин согласовал назначение Корчинского руководителем "Центрэнерго"

Кабмин принял распоряжение о согласовании назначения Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго".

Соответствующее распоряжение № 205-р опубликовано на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Корчинского Александра Сигизмундовича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в документе.

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26 декабря тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

Вчера выступая в Раде в преддверии своей отставки, Гончарук заявил, что увеличение критики в отношении его политики связано со сменой менеджмента госкомпаний, в частности - "Центрэнерго".

Как сообщал "Интерфакс-Украина", 28 февраля окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр

Источник: https://censor.net.ua/n3179614
 
 
 Топ комментарии
 
еще один богопомазанный при жирной должности....
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еще один богопомазанный при жирной должности....
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Дімка Корчинський нормальний хлопак.
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Той щирий українець, патріот грошей, а цей Корсинський простий український патріот.
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На службі мертвечука. Біографію хоч почитай спочатку, йолопе.
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Это Дима Корчинский, и он презирает клоуна. А назначили его однофамильца.
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Корч мутный тип. Дружит с Кивой, который дружит с мертвечуком. В свое время дружил с дугиным
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