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 Политика Украины
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Все про:ВР (24493) Кабмин (11760)

 С рассмотрения Рады сняли законопроекты Кабмина Гончарука, в том числе и проект нового Трудового кодекса

На сайте Верховной рады Украины указано, что с рассмотрения сняты все законопроекты Кабинета министров под председательством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Отметим, что среди этих законопроектов и проект нового Трудового кодекса.

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Указано, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале ВР.

Добавим, что в течение 3-4 марта правительство Гончарука внесло в Раду 15 проектов законов и постановлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3179608
 
 
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Так чекайте, Зе ж вчора розпинався, що уряд Гончарука був чи не найкращим в історії України... Чим тоді законопроекти не підходять новому уряду і монобільшості?)))) Цирк!
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Тобто все, що робив Гончарук обос… Продовжуйте далі і ми з цими СН втратимо державу.
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Браво бутусик - русский бизнес канал сообщает нам про законотворческую деятельность украинского парламента.
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Нет и не было никакого правительства Гончарука. Было ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и поменял портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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Клован, через четыре года скажет, что все пять премьеров были плохие. Что в Украине нормальных людей не осталось.
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Похоже, прибытие в Киев енакиевского хряка, кили азирова и донецкой гопоты не за горами.
73% процентов ублюдков , вы это сделали с Украиной.
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два еврея и один московит решали как жить и умирать молоросне... З розгляду Ради зняли законопроєкти Кабміну Гончарука, включно з проєктом нового Трудового кодексу - Цензор.НЕТ 9259

З розгляду Ради зняли законопроєкти Кабміну Гончарука, включно з проєктом нового Трудового кодексу - Цензор.НЕТ 7217 Назар Приходько

@nazareye

·1 ч

"Міністрів обирали Зеленський, Єрмак та Шефір. З фракцією кандидатів не обговорювали", - ЗМІ. "Потому-что идите нах.й, вот почему"
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