 С рассмотрения Рады сняли законопроекты Кабмина Гончарука, в том числе и проект нового Трудового кодекса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Отметим, что среди этих законопроектов и проект нового Трудового кодекса.

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Указано, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале ВР.

Добавим, что в течение 3-4 марта правительство Гончарука внесло в Раду 15 проектов законов и постановлений.