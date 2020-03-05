 С рассмотрения Рады сняли законопроекты Кабмина Гончарука, в том числе и проект нового Трудового кодекса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Отметим, что среди этих законопроектов и проект нового Трудового кодекса.
Указано, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале ВР.
Добавим, что в течение 3-4 марта правительство Гончарука внесло в Раду 15 проектов законов и постановлений.
73% процентов ублюдков , вы это сделали с Украиной.
два еврея и один московит решали как жить и умирать молоросне...
Назар Приходько
@nazareye
·1 ч
"Міністрів обирали Зеленський, Єрмак та Шефір. З фракцією кандидатів не обговорювали", - ЗМІ. "Потому-что идите нах.й, вот почему"