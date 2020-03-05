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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9590) отставка (2544) Соболев Сергей (779) Батькивщина (1850) Рябошапка Руслан (321) Слуга народа (711)

 "Батькивщина" не будет поддерживать отставку Рябошапки. Пусть сами занимаются разборками между различными группировками "Слуги народа", - Соболев

Народный депутат от фракции "Батькивщины" Сергей Соболев заявил, что их фракция сегодня не поддержит отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом он сказал в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.

"Мы сказали, что мы не принимаем участие, и мы не принимали участие в сборе подписей. Разборки, которые идут между различными группировками "Слуги народа" - пусть сами этим занимаются ", - сказал Соболев.

По его словам, увольнение Рябошапки не поддержат, потому что "на сегодняшний день нет тех маркеров, по которым уже можно оценить работу того или иного силовика".

"То, что сейчас происходит - не оценка деятельности Рябошапки, или Генеральной прокуратуры, это разборки, которые идут в середине "Слуги народа" - кто кого поддержит, не более того", - сказал Соболев.

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Он также считает это вмешательством в работу правоохранительных органов.

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Источник: https://censor.net.ua/n3179607
 
 
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Странно,тигрюлевцы не хотят снимать крышевателя липецка.
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Баба Юля капризна, але не дурна. Бо після посадки Пороха, вона буде другою у черзі.
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украинцы - паталогические садомазохисты... в 1919 году большевики развели как лохов на земля-крестьянам, фабрики-рабочим....

спустя ровно 100 лет - те же грабли.... Как так можно? бестолковые наглухо
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Та большевики в 1917 так само и мордву развели! Бггг...
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Нарешті, спрацював інстинкт самозбереження.
Бо якщо закриють Порошенка, то тоді Портнов відіграється за 2014-й по повній.
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Це не "разбрки"..Це є агонія початок кінця зеленого лайна яка почало розлагаться і сильно смердіти...
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Тут дійсно є логіка від "Батьківщини".
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Баба Юля ман.дою відчуває небезпеку
Усе вірно, спочатку по бєспрєдєлу новий "Генеральний" прикінчить Пецю, а потім і твоя черга.
Хоча у твоєму випадку, це буде справедливо. Не слід було цього Зеленого покидька підтримувати.
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