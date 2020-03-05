 Зеленский уволил двух членов Нацсовета по ТРВ и переназначил двух по своей квоте

Об этом говорится в указах №63-68 от 4-5 марта, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.

Зеленский 4 марта уволил 4 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания: Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук.

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В то же время 5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета.