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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4771) Нацсовет_ТРВ (471) увольнение (1841) Костинский (70)

 Зеленский уволил двух членов Нацсовета по ТРВ и переназначил двух по своей квоте

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия четырех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и переназначил двух по своей квоте.

Об этом говорится в указах №63-68 от 4-5 марта, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.

Зеленский 4 марта уволил 4 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания: Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук.

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В то же время 5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета.

Источник: https://censor.net.ua/n3179606
 
 
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о, зельцман нашел в полтаве пару клоунов, вот решил пристроить их в нацсовет.
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Он вообще-то переназначил 2-х из тех, что уволил.
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та похер, главное, что на клоунов нынче небывалый спрос - куда не глянь, везде в управлении страны клоуны.
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Ну и где логика в "переназначении"? Зеленський звільнив двох членів Нацради з ТРМ і перепризначив двох за своєю квотою - Цензор.НЕТ 4087 Под коксом и не то сделаешь Зеленський звільнив двох членів Нацради з ТРМ і перепризначив двох за своєю квотою - Цензор.НЕТ 8519
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Оказалось, шо "Слуга народа" всего лишь слуга двух господ - Колома и Ахма.
Такой себе - Труффальдино из Кривого Рогу.
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***...Теперь "Сватов" будут еще и по радио крутить?
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Чукча совсем не читатель?

" уволил 4 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания: Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук."

" 5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета"
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весь радіоефір знову забитий кацапською мовою. Зелень рулить.
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Как это архиважно в настоящий момент! Просто ППЦ!
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