 Наемники РФ снова не пустили патруль ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"В ежедневном отчете от 4 марта 2020 СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии по стороны вооруженных формирований РФ в проезде на неподконтрольную правительству Украины территорию через блокпост вблизи населенного пункта Новоазовск и 30-минутную задержку патруля Миссии на блокпосту вблизи населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь).

Кроме того, на блокпосту возле населенного пункта Новоазовск представители вооруженных формирований РФ позволили наблюдателям проехать только после открытия дверей автомобиля СММ и визуального осмотра одного из членов патруля", - сказано в сообщении.

В СЦКК также отметили, что через указанные блокпосты осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

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"Такие действия вооруженных формирований российской федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение или подготовку войск.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми", - говорится в сообщении.





