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 Наемники РФ снова не пустили патруль ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

Наемники РФ на Донбассене пустили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"В ежедневном отчете от 4 марта 2020 СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии по стороны вооруженных формирований РФ в проезде на неподконтрольную правительству Украины территорию через блокпост вблизи населенного пункта Новоазовск и 30-минутную задержку патруля Миссии на блокпосту вблизи населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь).

Кроме того, на блокпосту возле населенного пункта Новоазовск представители вооруженных формирований РФ позволили наблюдателям проехать только после открытия дверей автомобиля СММ и визуального осмотра одного из членов патруля", - сказано в сообщении.

В СЦКК также отметили, что через указанные блокпосты осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

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"Такие действия вооруженных формирований российской федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение или подготовку войск.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми", - говорится в сообщении.

Наемники РФ снова не пустили патруль ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179605
 
 
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ви їм гуманітарку, різні подарунки, а вони.......! нє благодарніє такіє!
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Тре було ще леща дати тому наблюдателью бо нех шастать по позиціях апалченцав
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если бы в Украине был президент, а не квартальный дурачек, то обдрыщенцы с радостью пускали бы патрули обсе, чтобы хоть как-то защитится от постоянной работы ВСУ. но у нас страной руководит лох, поэтому дырявые могут делать, то что захотят.
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И че, и че?
Вот не будут они вообще то ОБСЕ пускать, и что?? Какие для них могут быть последствия в этом? Никаких?
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