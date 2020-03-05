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 Происшествия, За рубежом
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 Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Швейцарии

Швейцарские медики объявили в четверг о первом в их стране случае смерти человека от коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает телерадиокомпания RTS.

Речь идет о 74-летней пациентке, которая с 3 марта была госпитализирована в кантоне Во. Врачи пояснили, что причиной смерти стал не только коронавирус, но и тот факт, что женщина страдала от серьезного хронического заболевания.

Согласно прогнозам властей, в течение четверга число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысит отметку в 100 человек.

Швейцарские медики напоминают, что особенно опасен вирус для людей старше 65 лет, страдающих от серьезных проблем со здоровьем. Им советуют по возможности не посещать общественные места. Кроме того, людям, которые чувствуют, что заболевают, медики советуют оставаться дома до полного выздоровления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179603
 
 
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мля, да придет ета гнида в Ураину - готовьтесь и серьезно .....
походу етого тока министер за здраво не понимает....
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