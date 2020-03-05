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Все про:Аваков (2988) МВД (8076) Нацполиция (11046) диджитализация (61)

 В ближайшее время полицию можно будет вызвать через мобильное приложение My Pol, - Аваков

Создание приложения осуществляется в рамках общей государственной программы диджитализации страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы будем презентовать мобильное приложение My Pol. Каждый сможет воспользоваться им и вызвать полицию уже в ближайшее время", - сказал он.

Кроме того, Аваков сообщил, что его ведомство продолжает работу над внедрением информационной системы видеонаблюдения "Гарпун", к которой уже подключено более 2 тыс. интеллектуальных камер с возможностью распознавания автомобильных номеров. Система способна анализировать полученную с камер информацию для выявления правонарушителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179602
 
 
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Бу га га. Главное не перепутать с вывозом мусора 😷
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Mycop...мій поліцейський...Аваков (і не тільки) бореться з українською мовою (те ж саме, що й з українською нацією) за допомогою англійської мови?...
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Есть смысл устанавливать приложение, если ты им часто пользуешься, ну или хотя бы время от времени. Но на хрена нужно приложение для вызова полиции? Найближчим часом поліцію можна буде викликати через мобільний додаток My Pol, - Аваков - Цензор.НЕТ 5666
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Что бы потом забыть что означает эта иконка...и удалить его к бениной маме...
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Ага,вызывать в телефон ! Будет появляться фото полицейского с мигалкой !
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А набрать 102...это большая проблема?
Мобильная связь имеет гораздо большее обширное и качественное покрытие...нежели мобильный инет через который работает это приложение..
Отсюда вывод...это имитация бурной деятельности в турборежиме...
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Какой же бред для умственно отсталых зебилов... никому нафиг это приложение не нужно. Это элементарный распил бюджета.
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Частично распил. А частично - под козырёк! Начальник хочет диджытализацыии? Нате, получайте! Вот так прочно сидят на своём месте.
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АВАКОВ ти ідіот. у мене лежить 27 рішень суду який визнав бездіяльність слідчого. Слідчі просто не відповідають на мої клопотання а рішень суду не виконують
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