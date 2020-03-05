 Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли

В своем Instagram девушка сообщила, что с 1 марта официально введен запрет на ввоз животных в Украину из Китая, передает Цензор.НЕТ.

"Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни об эвакуации ничего не слышно, ни о том, что нам делать дальше", - написала она.

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"Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой", - продолжила украинка.

Зинченко рассказала, что с продуктами питания, проблем у нее сейчас нет. Но есть проблемы с питьевой водой.

"Я не виновата в том, что одна единственная из людей, которых эвакуировали из Ухани, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи", - заключила она.

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Напомним, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 2 марта ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Под запрет попадают коты и собаки.