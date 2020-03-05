 Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли

В своем Instagram девушка сообщила, что с 1 марта официально введен запрет на ввоз животных в Украину из Китая, передает Цензор.НЕТ.
"Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни об эвакуации ничего не слышно, ни о том, что нам делать дальше", - написала она.
"Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой", - продолжила украинка.
Зинченко рассказала, что с продуктами питания, проблем у нее сейчас нет. Но есть проблемы с питьевой водой.
"Я не виновата в том, что одна единственная из людей, которых эвакуировали из Ухани, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи", - заключила она.
Напомним, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 2 марта ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Под запрет попадают коты и собаки.
Все ж таки, як б Ви опинились перед вибором : смерть дитини, чи тваринки, щоб Ви обрали?
(Доречі, Ви ж в курсі, як тестують ліки, і тке інше?)
що Зебіли їй не перекомендували продати пса і за ті гроші купити питної води??
победа...
САМ у трапа самолета...скупая мужская слеза...цветы...короткая пламенная речь...пачка педигри...занавес!
Вам надо беспокоиться, чтобы о Вас не забыли китайские товарищи...
Может, она хотела всю жизнь и карьеру построить на этой "ситуации"?
Вы что там,1+1 не смотрите?
Кумедно, правда?
Статью не читал да? В Украину запретили ввоз животных, при чем тут её выбор?
Спалят вместе с собакой.
Девушка видать с приветом !
Пи з-ц какой то!
Журналисты, у вас что тем больше нет чем писать диб-е статьи о дуре с собачкой!!!
Дура - потому что рвется в Украину при всей той жопе, которая здесь происходит в медицине и политике.
Я бы на ее месте лечился бы в Китае! Там и больницы и оборудование лучше! Да и лекарство появится в первую очередь!
Выехать от тула мог любой и каждый без проблем...
А теперь вопрос...а чего ты дура там сидела?...чего ждала?.. персонального самолета???
Ну, тогда дєйствітєльно, дєла плохі...
Погнать за ней еще один борт, и тысячу морских пехотинцев!
А за собачкой - авианосец!
А потом всех еще раз посадить на обсервацию.
Или про других - неинтересно, потому что нет пиара?
На, передай по начальству, IQ то и них с прыщ, насколько легко будет им (и их семьям) получить такой пинок из домика в Европе после того, как они "наденут наручники" на Порошенко:
"Британский суд обязал российского предпринимателя Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, передаёт РБК, ссылаясь на материалы Вестминстерского магистрального суда.
Как отмечается, полиция забрала у предпринимателя кипрское удостоверение личности. Российский паспорт Тинькову необходимо было сдать до 16:00 2 марта. Суд также отобрал у него документ, подтверждающей резидентство в Италии.
Ранее налоговая служба США инициировала в отношении российского предпринимателя судебные слушания в Лондоне. В понедельник Тиньков внёс залог после того, как был выдан ордер на его задержание."
(https://www.mk.ru/social/2020/03/05/britanskiy-sud-reshil-otobrat-pasporta-u-olega-tinkova.html)
Я не знаю, чей там бизнесмен этот ТинькоФФ, но запомни: или димик в Италии - или наручники на Порошенко.
А теперь пшел вон, по стрелочке
Влаштовуйся в Китаї так житимеш в людських умовах. А на Україні, в додачу до всього, ще і камінням можуть закидати. Як не тебе то твоє собача. Продажним ахтивістам і мітингувальникам - все рівно.
Сколько звиздунов..., Отпиарились и забьіли про дефачку.
Но, по слухам, в Китае эпидемия идет на спад.
И, если честно, я предпочту Ухань (без вопросов) Новым Санжарам.
Отказалась эвакуироваться ради своей собачки - это понимаю. Но чего ты ОТ РОДИНЫ хочешь?
Специального ветеринарного самолёта для эвакуации собачки?
P.S. Кстати, в Китае собак едят...
тепер видно що за "пріорітети" мають Зебіли...
кому з Ветеранів або Добровольців АТО харант зателефонував?!
дівчинко з китайським псом, ви напевно НЕ знаєте, що Україна воює з руSSкім міром вже як 6-років??