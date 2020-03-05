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 Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли

Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайской Ухани, потому что ей не позволяли взять с собой собаку, пожаловалась, что ее ситуация так и не разрешилась. Больше того, она заявляет, что о ее истории все забыли.

 В своем Instagram девушка сообщила, что с 1 марта официально введен запрет на ввоз животных в Украину из Китая, передает Цензор.НЕТ.

"Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни об эвакуации ничего не слышно, ни о том, что нам делать дальше", - написала она.

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"Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой", - продолжила украинка.

Зинченко рассказала, что с продуктами питания, проблем у нее сейчас нет. Но есть проблемы с питьевой водой.

"Я не виновата в том, что одна единственная из людей, которых эвакуировали из Ухани, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи", - заключила она.

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Напомним, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 2 марта ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Под запрет попадают коты и собаки.

Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179601
 
   
 Топ комментарии
 
Зе - это талантище: обосрётся в любой ситуации! Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли - Цензор.НЕТ 1889
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Зрозуміло, що попередня кампанія по евакуації була піаром, тому про цю Зінченко забули.
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Зе - это талантище: обосрётся в любой ситуации! Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли - Цензор.НЕТ 1889
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Він щось заморозить - і дивиться на реакцію. У цьому випадку реакція не обіцяла красивого піару. Тому Зєлєнскій тупо забив на дівчину. Моя думка така - так робити негарно. І чим би дівчина не займалася, вона все рівно не заслуговує на те, щоб її використовували, як роззідний матеріал на кшталт салфетки. Але це ж Зєлєнскій! Він обманює всіх! Про то людина далеко від дому і цього не знає. Одне моду сказати - у даному випадку, коли вірус прийшов в Україну Зєлєнского, їй краще для здоров'я залишатися в Китаї. ПИ.СИ.Куди ж подівся літак ФК "Шахтар", виліт якого був так розпіарений?
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Зрозуміло, що попередня кампанія по евакуації була піаром, тому про цю Зінченко забули.
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Янелох же позвонил похайповать? Постик накатан, видосик запилен - зебилы умилились бобучке. Ну все, девочка, теперь пшла нахъ.
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Государство должно обеспечить спасение (эвакуацию) своих граждан, но о животных в украинских законах ничего не написано. Так что девушка должна отдать собачку в добрые руки в Китае или оставаться там и не устраивать шоу на весь мир.
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У вас була домашня тварина, яку ви приручили?
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була и есть. Закон одинаков для всех. И если выбирать между безопасностью людей и удобствами собачки, то я выбираю людей.
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Не вірю, бо якщо ви любите свою тварину, то нікому її не віддаєте.
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не віддавай... і не скигли, що про тебе забули...
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А я не віддавав. А як ти можеш із своєї тварини зробити опудало, як нижче пропонують?
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Після того як вона відмовилась з усіма їхати, то це стало її особистим вибором і проблемою. Може Україна по цю дуру спецрейс має відправити ще ? Хай тепер сидить з своїм псом і йому ж жаліється.
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Так Зе обіцяв. Виходить, що Зе брехав?
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Зе живе за принципом: звиздіти не мішки носити )
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Повний інфантилізм.
Все ж таки, як б Ви опинились перед вибором : смерть дитини, чи тваринки, щоб Ви обрали?
(Доречі, Ви ж в курсі, як тестують ліки, і тке інше?)
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погодите, но САМ Зєлєнскій публично обещал вернуть эту гражданку вместе с её собачкой. Получается величайший лидер современности соврамши? Аяяяй! А кто это сделал? 0_о
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он по другому не может... вранье - смысл и стиль его жизни....
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Китайцы известные гурманы. Так что примут собачку "в добрые руки" можно сказать с удовольствием.
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Какое спасение, эвакуация, шо ты несешь? Ей запрещают въезд со своей личной здоровой собакой. Это очередной абсурд которым отличилась одна только Украина.
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вона має продати цього пса і заплатити за евакуацію...а
що Зебіли їй не перекомендували продати пса і за ті гроші купити питної води??
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звони скабеевой, заяви о себе , че сидиш как дура.
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посидь там трохи, скоро запросять міністром в уряд, тут якраз потрібні ідіоти.
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А.З. Как там: Зе придет-порядок наведет! И это будет подано, как очередная большущая
победа...
САМ у трапа самолета...скупая мужская слеза...цветы...короткая пламенная речь...пачка педигри...занавес!
Вам надо беспокоиться, чтобы о Вас не забыли китайские товарищи...
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Ай-яй-яй

Может, она хотела всю жизнь и карьеру построить на этой "ситуации"?
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Девочка, зеленому дурню соврать, - что твоей собачке покакать..
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Одень ушки на макушку и усбагойся! Ты ещё ни всех членов собрала!
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Так телефонуй головному зебілу! Він же тобі телефонував. Номер є.
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дура ,нужно было свою кандидатуру в примьеры подавать !
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там е ще пару вільних міністерських- чи вона не погодиться....
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Так вас с собачкой уже героически вывез из Ухани наш великий ЗЕ!
Вы что там,1+1 не смотрите?
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Она осознано сделала свой выбор. Какие еще могут быть "о мне забыли"?
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А видосики, а инста, а миилионы подписчиков? А стать депутатом ВР на этой теме?
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Та ні друже. Тут ось яка справа: "Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, Источник: https://censor.net.ua/n3179601
Кумедно, правда? Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли - Цензор.НЕТ 3028
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Это может быть простым пиаром этой дамочки. Про нее в соцсетях не шибко то ласково и отзываются её знакомые. Спрошу на всякий случай, а какая инфа есть про "обещания помочь" кроме слов этой прелестной особы ?
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От ти кумедний... Та тримай https://interfax.com.ua/news/general/642891.html І скажи мені, чи було офіційне спростування цієї інформації з боку Блазня або ОПи? І, до того ж, зайди на сторінку кури в інстаграмі та послухай ту розмову. Впевнений голос свого блазня впізнаєш. https://www.instagram.com/nastyazinchenko_/
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> осознано сделала свой выбор

Статью не читал да? В Украину запретили ввоз животных, при чем тут её выбор?
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Та нехай радуется, среди больных китайцев намного безопаснее, чем среди дружелюбно настроенных соотечественников.
Спалят вместе с собакой.
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Собаки могут быть источником заражения вирусом, поэтому сиди с собакой дальше в Китае, тебе ж собака дороже чем соотечественники, которые могут погибнуть от этой болячки.
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Что за собакой посылать самолет ?
Девушка видать с приветом !
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А шо.... и собачка тебя бросила?
Пи з-ц какой то!
Журналисты, у вас что тем больше нет чем писать диб-е статьи о дуре с собачкой!!!
Дура - потому что рвется в Украину при всей той жопе, которая здесь происходит в медицине и политике.
Я бы на ее месте лечился бы в Китае! Там и больницы и оборудование лучше! Да и лекарство появится в первую очередь!
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Так едь в Китай и лечись, кто тебе мешает.
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С удовольствием!!!! Дай свои данные! Я тебе счет вышлю за перелет!
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С момента начала эпидемии в Китае...до момента когда власти Китая обьявили карантин в некоторых регионах прошел месяц...
Выехать от тула мог любой и каждый без проблем...
А теперь вопрос...а чего ты дура там сидела?...чего ждала?.. персонального самолета???
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кроме неї там ще залишилися. про них нічого не чути. самі виїхали мабуть.
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Если мама с папой умом не наградили, почему кто-то за нее должен переживать. Тем более Зеле верить-себя не уважать.
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Предлагаю компромиссный вариант - она делает из собачки чучело, запрета на вывоз чучела нет, и с ним выезжает. Потом фотографируется с чучелом и с Зеленским и чучело уходит с молотка за хорошую цену, ей на какое-то время хватит и не придется обслуживать клиентов.
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Шо, і Брагар ?
Ну, тогда дєйствітєльно, дєла плохі...
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#Онажедевочка!
Погнать за ней еще один борт, и тысячу морских пехотинцев!
А за собачкой - авианосец!

А потом всех еще раз посадить на обсервацию.
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Скажите, а других граждан в Украине нет, кроме этой девки?
Или про других - неинтересно, потому что нет пиара?
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С какой целью интересуешься?
На, передай по начальству, IQ то и них с прыщ, насколько легко будет им (и их семьям) получить такой пинок из домика в Европе после того, как они "наденут наручники" на Порошенко:
"Британский суд обязал российского предпринимателя Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, передаёт РБК, ссылаясь на материалы Вестминстерского магистрального суда.
Как отмечается, полиция забрала у предпринимателя кипрское удостоверение личности. Российский паспорт Тинькову необходимо было сдать до 16:00 2 марта. Суд также отобрал у него документ, подтверждающей резидентство в Италии.
Ранее налоговая служба США инициировала в отношении российского предпринимателя судебные слушания в Лондоне. В понедельник Тиньков внёс залог после того, как был выдан ордер на его задержание."
(https://www.mk.ru/social/2020/03/05/britanskiy-sud-reshil-otobrat-pasporta-u-olega-tinkova.html)

Я не знаю, чей там бизнесмен этот ТинькоФФ, но запомни: или димик в Италии - или наручники на Порошенко.
А теперь пшел вон, по стрелочке Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не телефонували вже протягом тижня, - Зінченко, яка відмовилася від евакуації з Уханя без свого собаки, поскаржилася, що про неї забули - Цензор.НЕТ 8575
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Тут про мільйони жителів України вже всі давно забули......

Влаштовуйся в Китаї так житимеш в людських умовах. А на Україні, в додачу до всього, ще і камінням можуть закидати. Як не тебе то твоє собача. Продажним ахтивістам і мітингувальникам - все рівно.
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Порошенко - это нынешний президент? это он звонил и обещал? Ай-ай-ай. Как некрасиво получается. Олег Петрович, проверь трусы - Порошенко тебе точно туда насрал с утра.
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И Ахметовский Шахтер с Пятовьім обещали забрать.
Сколько звиздунов..., Отпиарились и забьіли про дефачку.
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Действительно.
Но, по слухам, в Китае эпидемия идет на спад.
И, если честно, я предпочту Ухань (без вопросов) Новым Санжарам.
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модєль. говорят, узкоглазьіе падки на европейскую внешность
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Это та, которая шарию интервью давала ? Ну пусть шарий и решает ее проблемы.
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Девонька, забыли о всем народе, а ты кто такая, что бы о тебе вспоминать?
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Зе тебе не забув, але не забувай повторювати, що ти голосував за нього! Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не телефонували вже протягом тижня, - Зінченко, яка відмовилася від евакуації з Уханя без свого собаки, поскаржилася, що про неї забули - Цензор.НЕТ 5126
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Собаку китайцам. А сама домой. Так нет - хайп наше всЁ.
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Дорогуша, тут туберкулезные диспенсеры закрывают, так что сейчас не до тебя, и тем более не до твоей собачки.
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эта безмозглая из ухани точно голосовала за квартального дурачка.
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Шоу закончилось, кукол, предварительно засыпав нафталином, прячут по сундукам. Иди танцуй дальше. Будет больше проку, прежде всего тебе.
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Нихрена я не понимаю...
Отказалась эвакуироваться ради своей собачки - это понимаю. Но чего ты ОТ РОДИНЫ хочешь?
Специального ветеринарного самолёта для эвакуации собачки?
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К Шувалову пусть обратится - он вроде занимается собачими авиаперевозками.
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дивлюсь на її фото і бачу - "в її очах така тоска..."
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Хитрая ***** - собака то породистая,можно продать и жить спокойно в тепле бесплатно.
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5 миллионов потратили на Украинцев в Санжарах.Ещё 5 на эту девочку с собачкой?В Китае - прекрасная медицина -помогут..
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А из Украины куда потом эвакуироваться? У нас уже тоже короновирус и с нашими медиками и властями пожалуй может выйти похуже Китая. Так что сидите уже и не рыпайтесь со своей собачкой. Или нужно персонально под вашу собачку сгонять туда-сюда самолет потратив на это миллион наших денег?
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Сейчас президент соберёт ВР на экстренное заседание, и они отменят запрет на ввоз в Украину кошечек и собачек на законодательном уровне.Хотя в Китае пик эпидемии уже пройден, а у нас всё только начинается,... так что лучше сиди там и не чирикай.
P.S. Кстати, в Китае собак едят...
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а що Зебіли їй не перекомендували продати пса??
тепер видно що за "пріорітети" мають Зебіли...
кому з Ветеранів або Добровольців АТО харант зателефонував?!
дівчинко з китайським псом, ви напевно НЕ знаєте, що Україна воює з руSSкім міром вже як 6-років??
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«Дама с собачкой»©️и коронавирусом в Китае - теперь не актуально. Теперь у нас уже свой коронавирус имеется, разведём так, шо хватит на всех дам, ихних собачек и не только.
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