 Если генпрокурором назначат Венедиктову или Ионушаса, то это сделают для политической расправы над оппонентами, - нардеп от "Голоса" Юрчишин

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если будет поставлена госпожа Венедиктова, как это сейчас наиболее распространено в кулуарах, или господин Ионушас, то это будут люди поставлены с одной целью - политической расправой над оппонентами, оппозицией. Почему ставят людей, которые являются членами списка на правоохранительные должности - мы это видим сейчас по ситуации с ГБР: дела против Федыны, дела против Порошенко, против Парубия за 2 мая 2014 года в Одессе. Это все факт того, что сейчас замена правоохранителей нужна не для борьбы с коррупцией, а на самом деле - борьбы с политическими оппонентами", - сказал Юрчишин.
Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
https://tsn.ua/politika/prishestya-goloborodka-ta-rezident-yak-noviy-ministr-kabinetu-ministriv-ranishe-kritikuvav-zelenskogo-1502958.html
Може тепер зрозумієш, що уже всі з усіма домовилися і ніхто нікого не садитиме (ну хіба мілку рибу для виду типу Гримчака)...
Дальнейшая судьба Рябошапки покажет адекватность современным вызовам президентской вертикали ! Чем больше таких юшек" будет во власти, тем менее адекватной окажется она !
Здорово ошиблись, как и мышебратья.
Они решили (умишко то у них слабое, зато челюсти крепкие, как у крокодилов), что можно одновременно усидеть на двух стульях: "вписаться" В США и Европу, имея там собственность, семьи и сбережения в банках, и одновременно продолжать жить в Украине по феодальным законам, сажая Антоненко, Дугарь, Кузьменко и, самое главное, Порошенко, по сфабрикованным делам.
Нет, "дорогие" мои, придется выбирать: или вы "надеваете наручники" на Порошенко и Антоненко - и забываете о вашей собственности в Италии (и прочих странах Евросоюза) и США, ход куда на веки будет закрыт вам и детям вашим, или вы отказываетесь от вашего горячего намерения "надеть наручники" на Порошенко.
Странные вы люди, уголовные гопники.
Нет, чтобы прикупить домики на Малой Тунгуске и сажать кого хочешь и когда хочешь.
Но вам, уголовникам, надо именно в Европу.
Не боитесь, что семьи ваши после "наручников на Порошенко" из той Европы вышибут прямо под их пухлый зад?
Лететь то будут прямо до Ростова...
В данном случае соросята это в сто раз лучше чем внутренние гниды - олигархи украинофобы . У нас нет ни одного олигарха патриота .по Марксу их и не может быть .