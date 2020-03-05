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 Политика Украины
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Все про:Юрчишин (56) Рябошапка Руслан (321) Голос партия (143) Офис генерального прокурора (130) Ионушас (1)

 Если генпрокурором назначат Венедиктову или Ионушаса, то это сделают для политической расправы над оппонентами, - нардеп от "Голоса" Юрчишин

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность генерального прокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если будет поставлена госпожа Венедиктова, как это сейчас наиболее распространено в кулуарах, или господин Ионушас, то это будут люди поставлены с одной целью - политической расправой над оппонентами, оппозицией. Почему ставят людей, которые являются членами списка на правоохранительные должности - мы это видим сейчас по ситуации с ГБР: дела против Федыны, дела против Порошенко, против Парубия за 2 мая 2014 года в Одессе. Это все факт того, что сейчас замена правоохранителей нужна не для борьбы с коррупцией, а на самом деле - борьбы с политическими оппонентами", - сказал Юрчишин.

Читайте также: Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Источник: https://censor.net.ua/n3179600
 
   
 Топ комментарии
 
А Портнов, Мертвечук, Лукаш, Єфремов? Чому про них забули?
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Если оппоненты - это свинарчук и липецкий жиртрест,то мы согласны на расправу.
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Если оппоненты - это свинарчук и липецкий жиртрест,то мы согласны на расправу.
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А Портнов, Мертвечук, Лукаш, Єфремов? Чому про них забули?
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У них тут на ЦН адвокатов нет,бутусик им слова не дает,но вы можете самостоятельно сформировать свой список в очередь на эшафот,я не против.
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До речі, що на це скажеш? У новому уряді зе-команди порохоботи?)))

https://tsn.ua/politika/prishestya-goloborodka-ta-rezident-yak-noviy-ministr-kabinetu-ministriv-ranishe-kritikuvav-zelenskogo-1502958.html

Може тепер зрозумієш, що уже всі з усіма домовилися і ніхто нікого не садитиме (ну хіба мілку рибу для виду типу Гримчака)...
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Ростов не резиновый; тебя не примут. Ты слишком мелкая сявка.
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в "лучших" традициях "папiреднiков" из ПР. при этом сам зе и его ко-***** даже внимания на законы не обращают. а их действительно есть за что привлекать - пусть потом не плачут.
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В цього гівнюка, що дорвався до Президенства, не виявилось ні досвіду ні розуму. Але самозакоханість і злопам'ятність з нього аж пре. Ідеальний диктатор-самодур.
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Скажем прямо, за свинорошеном давным-давно параша плачет, только благодаря явному парашенковцу рябошапке он еще гулеванит на свободе. Остальная соевая шушера помельче, безусловно, тоже должна быть посажена, но только после своего шоколадного пахана
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Да этот "юшкас" со товарищи просто "с приветом" !!
Дальнейшая судьба Рябошапки покажет адекватность современным вызовам президентской вертикали ! Чем больше таких юшек" будет во власти, тем менее адекватной окажется она !
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Все кандидатуры согласованы между Ермаком и Козаком. Поздно протестовать. Переворот состоялся.
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Слуги Народа ошиблись.
Здорово ошиблись, как и мышебратья.
Они решили (умишко то у них слабое, зато челюсти крепкие, как у крокодилов), что можно одновременно усидеть на двух стульях: "вписаться" В США и Европу, имея там собственность, семьи и сбережения в банках, и одновременно продолжать жить в Украине по феодальным законам, сажая Антоненко, Дугарь, Кузьменко и, самое главное, Порошенко, по сфабрикованным делам.
Нет, "дорогие" мои, придется выбирать: или вы "надеваете наручники" на Порошенко и Антоненко - и забываете о вашей собственности в Италии (и прочих странах Евросоюза) и США, ход куда на веки будет закрыт вам и детям вашим, или вы отказываетесь от вашего горячего намерения "надеть наручники" на Порошенко.

Странные вы люди, уголовные гопники.
Нет, чтобы прикупить домики на Малой Тунгуске и сажать кого хочешь и когда хочешь.
Но вам, уголовникам, надо именно в Европу.
Не боитесь, что семьи ваши после "наручников на Порошенко" из той Европы вышибут прямо под их пухлый зад?
Лететь то будут прямо до Ростова...
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Не нужно преувеличивать и нагнетать страсти. Естественно, посадка мародера будет негативно воспринята в Европе, но если тамошним политикам придется делать выбор между действующим Президентом Украины и сбитым летчиком с огромным антирейтингом, то результат такого выбора очевиден. Несколько таких же политических пенсионеров поднимут шум в соцсетях, не более того
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Садить, каждый день по два. Вот это будет работа. Кому нужны 8 процентов.
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соросятник юрчишин переживає за соросятника порошенка, якого обіжають зе-хабатники
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Сорос Вакарчука підкинув українцям під маскою патріота
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єврейські клани воюють між собою за українську землю, самі українці спостерігають в сторонці
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Що значить якщо? Новим Генпрокурором буде людина, яка пообіцяє Зеленському беззаперечно виконувати усі його забаганки, плюючи на Закон. Бачення наступне - тикнув Володя пальцем у людину, завтра має бути підозра і тримання під вартою. Є підстави чи ні, це нікого не цікавить. Сьогодні ми дізнаємось хто погодився на такі вимоги. Ми на порозі отримання самого "бєзпрєдєльного" генпрокурора в історії України.
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Венедиктова .подруга Гепы и Допы , а так же страдалица за русским миром . украинофобка харьковская .
В данном случае соросята это в сто раз лучше чем внутренние гниды - олигархи украинофобы . У нас нет ни одного олигарха патриота .по Марксу их и не может быть .
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