 В Украине готовят первое женское подразделение по охране VIP-персон, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время брифинга в пресс-центре информагентства АрмияInform рассказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины подполковник Владимир Потапов.
"В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО", - рассказал офицер.
По его словам, также готовится группа инструкторов ВСП под руководством инструкторов из стран Альянса на курсе "Охрана VIP-персон".
Еще и голову в ее бронестринги спрячет.
Вы 6 лет прятались от всего и будете прятаться дальше. Потомы ту за ЗЕ и голосовало.
удачный ход, Зеля........ profit