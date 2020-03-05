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 В Украине готовят первое женское подразделение по охране VIP-персон, - Минобороны

В Киевской области готовят первое женское подразделение по охране VIP-персон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время брифинга в пресс-центре информагентства АрмияInform рассказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины подполковник Владимир Потапов.

"В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО", - рассказал офицер.

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По его словам, также готовится группа инструкторов ВСП под руководством инструкторов из стран Альянса на курсе "Охрана VIP-персон".

Источник: https://censor.net.ua/n3179599
 
 
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ВИПы под бронированные юбки будут прятаться в случае чего.
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Главному ЗЕленому випу с его ростом и смелостью это будет сделать совсем не сложно. В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7269
Еще и голову в ее бронестринги спрячет.
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Таки да,зелвип спрячется и останется жив,а для липецкого жиртреста такого размера бронеюбки не найдут и его отнесут в новый дом размером два на четыре метра.
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А когог надо бояться Пороху? Вас шоле, ублюдков бесхребетных?

Вы 6 лет прятались от всего и будете прятаться дальше. Потомы ту за ЗЕ и голосовало.
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Це для зеленського? Тупі курки будуть охороняти тупого клоуна?
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можид я и ретроград, но в такси с женщиной-водилой - не сяду(если на в США, а то обвинят в сексизме или как там они любят), но вот если вздумаю напасть на Зелю, увижу что его охраняют женщины.... тоже не нападу.
удачный ход, Зеля........ profit
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Каддафі реінкарнувався. Будуватимемо нову Лівію.
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Богдан Яременко уже отложил на это бабки .
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теперь верховный говнокомандующий будет прятаться от АТОшников и волонтеров, под юбками своих телохранительниц.
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Основным требованием при наборе будет 5 размер бюста!В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7440
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Читайте, прежде чем юморить: "подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. "
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А ще помню у Каддафі були жінки-охоронці.
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В Кадаффі таке було,це йому ніяк недопомогло.
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Взагаліто якщо ти захищаєш явних потвор,то ти така сама потвора.І не важливо чи це жінка,чи чоловік.
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В нас чомусь на призов жінок не буруть.Давайте робіть,як в Швеції.Тоді можна казати про рівні права.
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В нас повно охорони,яка вміє стріляти з любої зброї.Але воювати з московитами вони не хочуть.Натомість шукають вояків з сіл і райцентрів.
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Случаем, не Настя Рыбка подготавливает этот эскорт?
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