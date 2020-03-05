 В Украине готовят первое женское подразделение по охране VIP-персон, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время брифинга в пресс-центре информагентства АрмияInform рассказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины подполковник Владимир Потапов.

"В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО", - рассказал офицер.

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По его словам, также готовится группа инструкторов ВСП под руководством инструкторов из стран Альянса на курсе "Охрана VIP-персон".