 Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
"Постановление об отставке генпрокурора фактически подменяет понятия. Оно полностью непрофессиональное и полностью политическое", - подчеркнул он.
По словам Юрчишина, большинства приписываемых Рябошапке провалов на самом деле не существует.
"Прокурору приписывают вину в том, что за господина Альперина, так называемого "короля контрабанды", внесли залог - это решение принял суд, генпрокурор не имеет к этому никакого отношения. Точно также вменяется то, что по делу Кати Гандзюк фактически нет никаких продвижений - это неправда. После назначения Руслана Рябошапки как раз началась активизация: экстрадиция Левина из Болгарии, начался судебный процесс над Мангером и Павловским - то есть над всеми фигурантами дела", - объяснил он.
Юрчишин подчеркнул, что в отставке Рябошапки заинтересованы депутаты "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые представляют интересы финансово-промышленных групп, поскольку реформа прокуратуры, начатая действующим генпрокурором, рушит их схемы и систему влияния.
Также во фракции "Голос" считают постановление "политической расправой" и поддерживать его отказываются.
"Ни в коем случае партия "Голос" не будет поддерживать отставку Руслана Рябошапки. Мы имеем чрезвычайно большое количество вопросов к нему, но та аргументация, которая приводится в постановлении, четко показывает - это политическая расправа", - добавил Юрчишин.
Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
бо Беня денег больше не даст
З1 января - знаковый тест на правосудие. ЕС ожидает возвращения в Украину выведенных из ПриватБанка активов
29 января, 11:30
В Евросоюзе ожидают суда над «ответственными за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке».
Евросоюз поддерживает усилия Украины по привлечению к ответственности лиц, причастных к мошенничеству в ПриватБанке. Об этом говорится в совместном заявлении Брюсселя и Киева по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина
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«Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, особо подчеркнув важность осуществления правосудия в отношении лиц, ответственных за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращения активов», - сказано в заявлении.
Как сообщает DW, на необходимость восстановить справедливость в случае с махинациями в ПриватБанке указал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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«Мы обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права и бороться с коррупцией, включая случай мошенничества с ПриватБанком», - заявил Боррель.
Отметим, что на сайте Кабинета министров Украины размещена лишь ссылка на полный текст совместного заявления, но в новости, посвященной итогам заседания Совета ассоциации, нет упоминаний о ПриватБанке.
По данным НВ Бизнес, в фокусе представителей ЕС будет заседание Верховного суда Украины 31 января. «Дело Суркисов может быть красной линией в деле ПриватБанка и оценке ЕС системы правосудия в Украине» - сказал источник.
По данным НВ Бизнес, в фокусе представителей ЕС будет заседание Верховного суда Украины 31 января по семье Суркисов в деле ПриватБанка. «Дело Суркисов может быть красной линией в деле ПриватБанка и оценке ЕС системы правосудия в Украине» - сказал источник. Напомним, что Суркисы в Большой Палате Верховного Суда хотят отменить bail-in (техническая процедура национализации ПриватБанка).
От решения суда в деле Суркисов, будет зависит позиция ЕС относительно реформы Верховного Суда Украины, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Эта реформа предусматривает сокращение судьев с 200 до 100 человек, против чего высказывались в ЕС.
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Теги: Приватбанк Национализация Приватбанка Игорь Коломойский Украина-ЕС
Спецтема БИТВА ЗА ПРИВАТБАНК: КОЛОМОЙСКИЙ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Заерзали.
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З паршивої вівці хоч вовни клок.