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 Политика Украины
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 Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин

Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке политически мотивировано фракция "Голос" голосовать за него не будет.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Постановление об отставке генпрокурора фактически подменяет понятия. Оно полностью непрофессиональное и полностью политическое", - подчеркнул он.

По словам Юрчишина, большинства приписываемых Рябошапке провалов на самом деле не существует.

"Прокурору приписывают вину в том, что за господина Альперина, так называемого "короля контрабанды", внесли залог - это решение принял суд, генпрокурор не имеет к этому никакого отношения. Точно также вменяется то, что по делу Кати Гандзюк фактически нет никаких продвижений - это неправда. После назначения Руслана Рябошапки как раз началась активизация: экстрадиция Левина из Болгарии, начался судебный процесс над Мангером и Павловским - то есть над всеми фигурантами дела", - объяснил он.

Юрчишин подчеркнул, что в отставке Рябошапки заинтересованы депутаты "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые представляют интересы финансово-промышленных групп, поскольку реформа прокуратуры, начатая действующим генпрокурором, рушит их схемы и систему влияния.

Также во фракции "Голос" считают постановление "политической расправой" и поддерживать его отказываются.

"Ни в коем случае партия "Голос" не будет поддерживать отставку Руслана Рябошапки. Мы имеем чрезвычайно большое количество вопросов к нему, но та аргументация, которая приводится в постановлении, четко показывает - это политическая расправа", - добавил Юрчишин.

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При попытке пересмотра закона о языке будем занимать очень четкую национальную проукраинскую позицию, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/n3179595
 
 
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а Юля будет.

бо Беня денег больше не даст
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коли - весна прийшла....




З1 января - знаковый тест на правосудие. ЕС ожидает возвращения в Украину выведенных из ПриватБанка активов
29 января, 11:30


В Евросоюзе ожидают суда над «ответственными за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке».
Евросоюз поддерживает усилия Украины по привлечению к ответственности лиц, причастных к мошенничеству в ПриватБанке. Об этом говорится в совместном заявлении Брюсселя и Киева по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина

Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин - Цензор.НЕТ 2846Беспрецедентное дело. Коломойский вынудил НБУ взыскать его долги с государственного ПриватБанка
«Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, особо подчеркнув важность осуществления правосудия в отношении лиц, ответственных за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращения активов», - сказано в заявлении.
Как сообщает DW, на необходимость восстановить справедливость в случае с махинациями в ПриватБанке указал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Мы обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права и бороться с коррупцией, включая случай мошенничества с ПриватБанком», - заявил Боррель.
Отметим, что на сайте Кабинета министров Украины размещена лишь ссылка на полный текст совместного заявления, но в новости, посвященной итогам заседания Совета ассоциации, нет упоминаний о ПриватБанке.
По данным НВ Бизнес, в фокусе представителей ЕС будет заседание Верховного суда Украины 31 января. «Дело Суркисов может быть красной линией в деле ПриватБанка и оценке ЕС системы правосудия в Украине» - сказал источник.
По данным НВ Бизнес, в фокусе представителей ЕС будет заседание Верховного суда Украины 31 января по семье Суркисов в деле ПриватБанка. «Дело Суркисов может быть красной линией в деле ПриватБанка и оценке ЕС системы правосудия в Украине» - сказал источник. Напомним, что Суркисы в Большой Палате Верховного Суда хотят отменить bail-in (техническая процедура национализации ПриватБанка).
От решения суда в деле Суркисов, будет зависит позиция ЕС относительно реформы Верховного Суда Украины, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Эта реформа предусматривает сокращение судьев с 200 до 100 человек, против чего высказывались в ЕС.

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Теги: Приватбанк Национализация Приватбанка Игорь Коломойский Украина-ЕС
Спецтема БИТВА ЗА ПРИВАТБАНК: КОЛОМОЙСКИЙ ПРОТИВ УКРАИНЫ








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Как там коалиция Слуг и ОПЗЖ? Зебилушки довольны?)))
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Ой! Наче це шось змінить! Монобільшість проголосує, а решта фракцій - декорації та масовка
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Фракция безответственных.Лузеры,а что поделаешь?ЮВТ совсем в осадок выпала волающий.На Багамах? К пятнице ,к Шустеру вернётся?.
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вакарчук заспивае на корпоративах олигархов путиных
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зачем ты хранишь у себя информацию о неуплате вакарчуком налогов и не несёшь её в ГБР ?
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Ти можеш заробляти шантажем, що нібито будеш співати
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Вас, лузеров никто и спрашивать не будет
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какая мощная фракция!!! Ничего не предлагает, но если надо то "против!"
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Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин
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З паршивої вівці хоч вовни клок.
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Видать липецк таки втиснул рябому пакет с матпомощью.
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Вчера Зеленского поставили раком. Теперь он сливает всех своих. Лох
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А, это тот кто 8 классов закончил, год университета в Польше и пол года в Индии, правда разговаривает, как Вакарчук СПИВАЕ.
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