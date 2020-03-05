 Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП. ВИДЕО

Глава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Видео: Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с ходом реализации проекта "Развитие автомобильной дороги Н-31" и презентация проектов "Большого строительства" в Полтавской области.
Кроме того, Президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.
Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.
к слову там давно строят, зеленский ещё
на рояле шпарил, когда начали,
а вот мост в Кременчуге - зелёную ****** лохам