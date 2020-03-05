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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4771) Полтавщина (585) Новые Санжары (128)

 Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Полтавскую область.

Глава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Видео: Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с ходом реализации проекта "Развитие автомобильной дороги Н-31" и презентация проектов "Большого строительства" в Полтавской области.

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Кроме того, Президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП 01
Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179594
 
 
 Топ комментарии
 
Довбаний Совок, як це лайно радянське задовбало. Не вистачає тільки плакатів "Мир, труд, май"...
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Что то мне подсказывает...что эта дорога не простоит и года после открытия....оманский осел посетил...а это не к добру...
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"Да я никогда не буду открывать что-то и перерезать ленточки.... Да я никогда не буду выполнять несвойственные президенту функции.... Да я если хоть раз нарушу закон ....." Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 7343
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Довбаний Совок, як це лайно радянське задовбало. Не вистачає тільки плакатів "Мир, труд, май"...
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"Да я никогда не буду открывать что-то и перерезать ленточки.... Да я никогда не буду выполнять несвойственные президенту функции.... Да я если хоть раз нарушу закон ....." Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 7343
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Літак презедентський продати. Ніяких кортежив. Ні перекриттю доріг. Буду стояти в пробках як усі...
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Действительно, это как же нужно было постараться чтобы просрать индексацию пенсий. При "барыге" индексировали даже в самые тяжелые годы войны, когда в армии элементарной соляры не было.
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Что то мне подсказывает...что эта дорога не простоит и года после открытия....оманский осел посетил...а это не к добру...
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Он решил собственноручно снять Скалетскую. С замученного физрука. Надо ж спасать парня!
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Когда доложили, что опасности нет... Пришло время демонстрировать смелость! Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 742
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не с нашим счастьем. когда Скалецкая присоединилась, уже тогда было ясно, что там всё железо-бетонно. они как (?) животные: мозгов нет, но чутьё обострено в качестве компенсаторного механизма
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бедоносец поехал. а это значит, что опасность, таки есть.
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Закатати в цей бетон зелену гниду... Бажано з усіма "новимі ліцамі".
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это теперь из Кременчуга на Днепр через Кобеляки ?
к слову там давно строят, зеленский ещё
на рояле шпарил, когда начали,
а вот мост в Кременчуге - зелёную ****** лохам
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Ну, может он той штукой не только на рояле теребонькать могет, а и бетон мешать? Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 7088
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О,начались ленточки и предвыборные "важные" поездки ! Система таки поглотила Вову и он заиграл по правилам ,разведения тупого лохтората ,работа на телевизор!
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в Санжарах Скалецкая сидит, дороги должен министр инфраструктуры осматривать, накрайняк - премьер. ты-то чего туда попёрлось? заняться нечем?
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"Тебе, что делать нечего? Нечего, совсем нечего!" (с)
Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 9158
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Хрєнасє! Цілу епопею з прямою транслчцією закатали для Моніки, щоб мудрий ЗЄлєбіб помилувався і на хліб його собі намазав.
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Это да. По задумке авторов вчерашнего госпереворота, танковые колонны 8-й армии ВС РФ должны пройти без препятствий. Потому дорогу надо инспектировать.
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ЗЕлупа свалила на Полтавщину, пока гейпрокурора перетрахивать будут
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А жителей Полтавской области на время вояжа ЗЕ, куда вывезли?
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полтавчане - надавайте ему копняков и выгоните ето кацпса-неукраинца и не патриота с полтавщины..
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*****, це гівно розбирається в медиціні чи в дорожному будівництві? може скинемось йому на білет обратно в Оман, нехай не мучається тут?
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Украиной управляют люди, дёргающие за верёвочки своих клоунов: Зеленского, Ермака и проч. Если не разобраться с этими кукловодами, Украину опять присоединят к ымперии.
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А Вовка слушает стройные завыванья позавчорашних и ест.
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