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 Политика Украины
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 Многие проекты не закончены. Будем обсуждать формат моей дальнейшей работы в Кабмине, - Дубилет

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что проекты, которые он начал в правительстве, не завершены, и поэтому он планирует обсудить формат своей дальнейшей работы.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничто так не огорчает, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - отметил экс-министр.

Напомним, вместо Дубилета в новом правительстве назначили Олега Немчинова.

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4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Многие проекты не закончены. Будем обсуждать формат моей дальнейшей работы в Кабмине, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179593
 
 
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Головне , що жителів "перерахував" від булди Многие проекты не закончены. Будем обсуждать формат моей дальнейшей работы в Кабмине, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6356, можна і в смартфон нирнути на довго Многие проекты не закончены. Будем обсуждать формат моей дальнейшей работы в Кабмине, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4883
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Пpедъявите билет Дубилет
Что я мог сказать в ответ
Вот билет Дубилет
Для Кабмина билетов нет...
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Дебилет даже переспективный Монобанк бросил, так хочет присосаться к бюджетной кормушке, хрен отдерешь. Почувствовал вскус.
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Реінкарнація Лева Троцького так просто здаватись не звик.
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"Фу, жидовська морда" (с). Лесь Подеревлянський.
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придурок, иди людей в маршрутке пересчитай, и умножь на 0.888
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Комертарии или долбо*бов или троллей малолетних
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