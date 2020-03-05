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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3072) Верещук (56) Офис генерального прокурора (130)

 Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии тех, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что руководители силовых ведомств во время отчета в Верховной Раде должны были назвать фамилии тех, кто им мешал работать.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я ожидала, что каждый из них выйдет и честно, глядя в глаза обществу, скажет: мне мешало работать это, мне мешали работать те. Тогда это будет нормально, будут фамилии, детали, которые будут внушать доверие к словам Генерального прокурора или силовиков НАБУ. А не когда мы слышим обтекаемые формы", - сказала Верещук.

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На вопрос о том, достаточно ли было полгода, чтобы проявить себя в должности, она ответила: "Да, достаточно. Хотя бы личных характеристик должно быть достаточно, чтобы зарекомендовать себя как руководителя, способного удерживать ситуацию и развивать ее в правильном направлении".

Источник: https://censor.net.ua/n3179592
 
 
 Топ комментарии
 
вот уже не первый день замечаю... бабы у холуёв урода совершенно не привлекательные... хоть черты лица бывают и правильные вродь... Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4089
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Рябошапка еще не отчитьівался, а вьі, зеленьіе, уже решили его отставлять.

Он на прощанье сказал правду о зепутатах:
"Многие из них только вчера окончили школу, с трудом пишут и формулируют мьсли, но уже оценили работу Генпрокурора, которьій даже не успел отчитаться о своей работе в Раде."
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швидко таки з Київа до Полтави на вєліку доїхав.
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швидко таки з Київа до Полтави на вєліку доїхав.
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В нього вєлік електричний. Президентка Естонії подарувала.
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Как можно обижать тех кто предлагал тебе взятки,они же от чистого сердца желали улучшения твоего материального положения,и не факт что не улучшили.
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сажать они будут, скорее слуг скоро на бутылку самих сажать начнут
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вот уже не первый день замечаю... бабы у холуёв урода совершенно не привлекательные... хоть черты лица бывают и правильные вродь...
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чи ти дурна? ціль виступу - заліпити відмазку, а не спалити годувальників
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Зеля в Полтаве инспектирует дорогу Н31 и строительные проэкты для Полтавской области которые находятся почему то только в самой Полтаве а на остальные 25 районов както забыли там строить никто ничего не собираются ...Люди только в Полтаве живут ?
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Знакомо.Скоро до остановок и туалетов дойдет. Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8176
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так слизь всегда имеет обтекаемые формы......
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Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук
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Ви самі їх призначили, маєте необмежену владу і продовжуєте рюмсати. Купіть пластир і заклейте свій поганий рот.
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Зеля какой то невеселый с кучей охраны ....На общем фоне президент Украины с охраной а народа Укроины не видно в кадре ..Несостыковка ...Президент есть а людей нет
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считает, что руководители силовых ведомств во время отчета в Верховной Раде должны были назвать фамилии тех, кто им мешал работать, так во время отчета как раз и смотрели в глаза тем кто мешает.
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Так у нас так принято-бросать серьезные обвинения обтекаемо,без фамилий и должностей.Вспомним хотя бы "деньги в конвертах",в стенах РАДЫ. Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8234
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Рябошапка еще не отчитьівался, а вьі, зеленьіе, уже решили его отставлять.

Он на прощанье сказал правду о зепутатах:
"Многие из них только вчера окончили школу, с трудом пишут и формулируют мьсли, но уже оценили работу Генпрокурора, которьій даже не успел отчитаться о своей работе в Раде."
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Ему не за что отчитываться, ничего не сделал. НИ ОДНОЙ ПОСАДКИ. Может за это вам он и нравится? Как ты можешь оценить работу, если ее НЕ - ТУ. Тоже вчера закончила школу?
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