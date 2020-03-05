 Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии тех, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я ожидала, что каждый из них выйдет и честно, глядя в глаза обществу, скажет: мне мешало работать это, мне мешали работать те. Тогда это будет нормально, будут фамилии, детали, которые будут внушать доверие к словам Генерального прокурора или силовиков НАБУ. А не когда мы слышим обтекаемые формы", - сказала Верещук.

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На вопрос о том, достаточно ли было полгода, чтобы проявить себя в должности, она ответила: "Да, достаточно. Хотя бы личных характеристик должно быть достаточно, чтобы зарекомендовать себя как руководителя, способного удерживать ситуацию и развивать ее в правильном направлении".