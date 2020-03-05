EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  4508  44
Материалы по теме:
Все про:Зоряна Скалецкая (109) COVID-19 (520) обсервация (8) Новые Санжары (128)

 Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая. ФОТО

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что срок обсервации в Новых Санжарах эвакуированных из Ухани граждан завершен. Коронавирусной инфекции ни у кого не обнаружили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения - не больны коронавирусом", - говорится в сообщении.

По словам Скалецкой, в течение двух недель вся Украина имела возможность детально следить за обсервацией эвакуированных из Ухани граждан.

"Мы подробно освещали все ее аспекты: состояние здоровья, результаты анализов, вопросы быта. Я хочу поблагодарить каждого, кто находился эти дни в обсервации, за ответственное отношение и понимание. Вы молодцы! Также хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в организации эвакуации и процесса обсервации. Вы настоящие профессионалы! Хочу отдельно поблагодарить тех, кто поддерживал нас все это время: присланным письмом, подаренной книгой и просто добрым словом", - добавила она.

Скалецкая надеется, что их пример поможет обществу осознать необходимость ответственного оношения к своему собственному здоровью и здоровью других.

"И еще раз хочу поблагодарить всю команду Министерства здравоохранения за ежедневную упорную работу. Мы все время были на связи, проводили скайп-конференции, подготовили ряд важных решений. А главное - провели масштабную подготовку к появлению коронавируса в Украине. Как показывает практика, медицинская система готова, алгоритмы работают", -подытожила Скалецкая.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с пятницы, 21 февраля, находится вместе с гражданами, эвакуированными из Китая, на обсервации в санатории "Новые Санжары". Накануне она заявила, что не видит оснований продлевать срок обсервации более, чем на 14 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У эвакуированных в Новых Санжарах признаки болезни не выявлены, срок обсервации истекает завтра, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая 01
Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179591
 
   
 Топ комментарии
 
Давай проваливай, зебилка. Пока ты с физруком обсерваталась тебя "слуги" под зад коленом выперли Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1326
 показать весь комментарий
 
Молодець Скалецька, тепер їдь в Чернівецьку область на крантин.
 показать весь комментарий
 
ну, хоч час добре провела
презервативів хоч вистачило?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А по туберкулёзным диспансерам рандеву намечается ?
 показать весь комментарий
 
 
Нее, тема гнилая как и с гриппом, на шоу не тянет, пахать реально надо, не пойдет...
 показать весь комментарий
 
 
а пенсійний фонд хто поповнювати буде - рабів і так не вистачае..., всі хотять в "слуги"...
 показать весь комментарий
 
 
Молодець Скалецька, тепер їдь в Чернівецьку область на крантин.
 показать весь комментарий
 
 
Электорат Новых Санжар, отдавший за "слуг" 85% голосов удовлетворен...
 показать весь комментарий
 
 
Давай проваливай, зебилка. Пока ты с физруком обсерваталась тебя "слуги" под зад коленом выперли Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1326
 показать весь комментарий
 
 
ну и? кто там истошно орал: "а вдрууууг!"? кто из обосранного перепуганного быдла национальных героев делал? Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8555
 показать весь комментарий
 
 
Посмотри архив.
И сразу увидишь, кто из быдла героев делал.
Главное, не выйти на себя. Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7040
 показать весь комментарий
 
у тебя плохое словоупотребление... на жирные намёки положено чётко отвечать. я ж не зебил какой...
 показать весь комментарий
 
ну, хоч час добре провела
презервативів хоч вистачило?
 показать весь комментарий
 
 
видно не хватило . если не 22 дня отсидела как ВОЗ рекомендует а по укороченной зебильной программе
 показать весь комментарий
 
 
я думаю скорее физрука "не вистачило".
Этот физрук испортился, несите нового!
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо санжарцам!
Испугали вирус.
Теперь поезжайте в Черновцы.
С бутылками и камнями, вирус изгонять.
 показать весь комментарий
 
 
Зато виявлено неймовірну кількість ДОВБОЙОБІВ! Хоча і не дивно, це все тіж 73%
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно посмотреть на цензоре, кто же защищал эти 73%...
Оказывается, поголовно - порохоботы!
Вирус объединил Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Шановний, якщо у Вас підгорає то вимушений Вас засмутити, Ви у 73%
 показать весь комментарий
 
 
Почитай архив комментов.
И поймешь у кого "підгоряє".
 показать весь комментарий
 
скажіть віслюку оманському- нехай зателефонуе до танцівниці....- чи дружина дала пательнею по "рояльним" яйкам Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7358

УКРАЇНКА, ЯКА ЗАЛИШИЛАСЯ В УХАНІ ЧЕРЕЗ СОБАКУ: ПІСЛЯ ДЗВІНКА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗІ МНОЮ НІХТО НЕ ЗВ'ЯЗУВАВСЯ



Українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському Ухані зі своєю собакою, обурена, що про її евакуацію досі нічого не чути і вже тиждень їй ніхто не телефонував.Про це вона написала у своєму акаунті в Instagram."Через два тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, Україна ставить заборону, причиною якої є випадок в Гонконзі - підозра в собаки на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ані про евакуацію нічого чутно, ані про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми", - написала дівчина.Вона не знає, скільки триватиме карантин у Китаї та як вона потрапить додому.Анастасія додала, що з харчовими продуктами проблем зараз немає, але є проблема з питною водою, тому що вона закінчилася і охорона будинку не змогла їй допомогти в цьому питанні і вийти теж не дозволила.
 показать весь комментарий
 
 
а что там выяснять - эвакуация животных - Запрещена!
 показать весь комментарий
 
Люди то уедут те "больные" но вот ассоциация с этим словом Новые Санжары увы негативная,неприятная,что может отбелить репутацию поселка?уже ничего,увы
 показать весь комментарий
 
 
Жаль барцы-патриоты не успели их забить камнями!
 показать весь комментарий
 
 
Ну и дура.....
Пока ты в больничке тебя не могут уволить....
Месяц в больничке.... Потом в декрет..... Опять в дектрет.....
Так ООООЧЕНЬ долго можно!!!!
Доказано нашими чинушами на практике!
 показать весь комментарий
 
 
Уже могут по новым слугауродовским законам ))) Поэтому то она и не парилась)))
 показать весь комментарий
 
Китайцы писали, что вирус живет 30+ дней. Если с должности сняли то и обсервация закончилась.
 показать весь комментарий
 
 
- Рабинович, вы у нас вчера были в гостях?
- Был!
- Так вот, после вашего ухода пропали серебряные ложки!
- Но я их не брал, я порядочный человек!
- Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!..
...
- Рабинович, ложки нашлись!
- Так что, можно приходить в гости?
- Э нет, ложечки-то нашлись, но осадок остался!
 показать весь комментарий
 
вот прикол будет, если кто-то проявит симптомы чуть позже
 показать весь комментарий
 
Министр здравохранения тоже не был обнаружен
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх