 Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак: министр обороны ему нужен для полного контроля над военно-политической ситуацией на Донбассе, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Что думаю о назначении министром обороны Андрея Тарана?
1. Министра обороны не представили парламенту - с ним не общалась ни одна фракция, ни комитет по обороне Верховной Рады. Причем министр был обязан явиться по обращению фракции "Голос", но не явился, и это прямое нарушение закона о назначении министров. Такой подход не может не вызывать вопросов. Война с РФ требует ясной и четкой стратегии, очевидно, что ее нет. Депутаты парламента и общества были вообще лишены дискуссии на тему причин отставки предыдущего министра и причин назначения нового. Это плохая политика.
2. Кандидатуру Тарана пролоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации на Донбассе. По какой логике осуществляется это примирение - мы не понимаем, все делается на уровне личных отношений и договоренностей.
3. Таран провел большую часть своей военной карьеры на разведывательной и дипломатической службе, в этой сфере у него большой опыт и знания. Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал. Он не занимал публичных политических должностей, не давал ни одного интервью, не освещал свои взгляды, и теперь даже общения в парламенте не прошел, а мне казалось, это должно быть обязательным условием назначения. Тарана мало кто знает среди армейских командиров, поэтому сможет ли Таран определить стратегию изменений в армии - большой вопрос. Для этого ему надо строить команду, и предположить о том, каким он будет министром, мы сможем только после того, как Таран представит своих заместителей.
4. Стратегия Владимира Зеленского назначать и менять правительство без всякого обоснования и без постановки задач, без разбора проблем - само по себе ошибочный подход. Это подрывает главное - доверие к власти и к кадровым назначениям. После смены правительства и руководства Минобороны нет никаких надежд - есть только настороженность", - рассказал Бутусов.
А Ви, попросітє кого ніть, пусть вам пагуглят, когда і прі ком ето било.
Расскажетє і нам опосля. Лади?
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100%.
байдуже. немає сенсу ламати списи. немає сенсу волати про втрати. все зроблено й буде поглиблюватись.
якщо все ж таки наважимося на майдан - свистіть.
Ладно, когда хабалки на базаре бухтят с разочарованным видом и таксисты слюни пускают.
Но блин "цвет журналистики", ожидавший чуда от ватного говна...
15 год ·
Три вывода по этому Кабмину.
1. Ничего позитивного не жду. Их задача досидеть до следующего Кабмина. Подозреваю, что отставка будет еще в этом году. В общем, как сказал новый премьер - "это правительство для людей!". Всех этих людей можно пересчитать по пальцам одной руки.
2. Зеленский не сделал никаких выводов из формирования предыдущего Кабмина. И вся ответственность вместе с негативом будут на нем. Депутаты от "Слуги народа" проголосовали за тех, за кого им сказали голосовать. В общем #моносброд показал, что с ним можно не считаться и участие в формировании правительства не брали. Вернее им не дали такой возможности. В общем, они очередной раз показали, что они статисты и функция по нажатию кнопок. Не больше. Их рейтинг, как и рейтинг Зеленского, продолжит системно обваливаться.
3. Андрей Таран назначен министром обороны. Я готов поспорить с кем-угодно, что мы уже не получим статус партнера НАТО до конца года, как планировалось ранее. Реформы будут просаботированны и в Кремле могут сегодня открыть бутылку дорогого шампанского. У них праздник. Их кандидат стал министром обороны, как уже было при Януковиче. Проголосовавшие за него - предатели и полезные идиоты. А кремлядям даже ЗаЖОП не пришлось задействовать. Так что тут все грустно.
И не забудьте пристегнуться. Начинается турбулентность.
Один только вопрос: а оно было надо побеждать на Майдане в 2014-м, чтобы к власти опять пришла предательская рыговская шваль ?
ВИДЕО
https://youtu.be/EFlDkJcKyVg
Это должен сделать Парашенко - но это не делается.
Следовательно - эти клоуны с тем же Гончаренко - это цирк для быдлоэлектората, а клоуны - Парашенко с Зе-соплёй, мутят вместе свои дела...
И таких гнид - минимум 50%. Как "чернобыльцев".
Так же, как Путіну нужно бьіло убрать Порошенка.
Так что, время пожинать плоды, хоть еще и не время сбора урожая.
Почему вы упорно не упоминаете вот этот факт, хотя могли бы проверить:
...Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
Це той Андрій Таран якого звільнили з керівних посад ЗСУ за статею ДЕРЖ ЗРАДА у часи АТО ?
Бо після призначення А. Тарана була розкрита агентурна сітка України на окупованих територіях Донбасу.
На должность министра обороны назначен генерал Андрей Таран, подозреваемый ранее в госизмене, и в задачу которого входит остановка движения Украины в НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Борислав Береза.
После мюнхенской конференции по безопасности нынешний глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил о готовности НАТО к усилению сотрудничества с Украиной и повышению уровня взаимоотношений до партнера с расширенными возможностями. Это должно произойти, если реформы военного сектора будут продолжаться в том же темпе.
Эта информация очень разозлила обитателей Кремля, а президент России Владимир Путин дал указание Дмитрию Козаку, который находится на связи с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сорвать соответствующие планы посредством замены министра обороны Украины.
Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, кто остановит продвижение Украины в НАТО. Данный министр полностью согласован с Москвой и будет назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО. Грядущее повышение статуса Украины в НАТО вызвало сильное раздражение в Москве.
Зеленский не понимает что делает. Или понимает, что еще хуже.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=EFlDkJcKyVg&feature=emb_logo
"Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал." - це все, що потрібно знати про нового міністра оборони. Бойові офіцери будуть поступово видавлюватись зі ЗСУ. У Бубочки в голові війни немає, тому для нього ворог - це не *****, не кацапи, для нього ворог - "агрессивное меньшинство", тобто ветерани, волонтери, бойові офіцери і воїни (згадалося знамените - "эти козлы, которые мешают нам жить"). Клоун знищує армію і дискредитує її, добровольців та волонтерів в очах населення.