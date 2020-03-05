 Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак: министр обороны ему нужен для полного контроля над военно-политической ситуацией на Донбассе, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Что думаю о назначении министром обороны Андрея Тарана?

1. Министра обороны не представили парламенту - с ним не общалась ни одна фракция, ни комитет по обороне Верховной Рады. Причем министр был обязан явиться по обращению фракции "Голос", но не явился, и это прямое нарушение закона о назначении министров. Такой подход не может не вызывать вопросов. Война с РФ требует ясной и четкой стратегии, очевидно, что ее нет. Депутаты парламента и общества были вообще лишены дискуссии на тему причин отставки предыдущего министра и причин назначения нового. Это плохая политика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новое "правительство для людей" - список людей прилагается. ВИДЕО

2. Кандидатуру Тарана пролоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации на Донбассе. По какой логике осуществляется это примирение - мы не понимаем, все делается на уровне личных отношений и договоренностей.

3. Таран провел большую часть своей военной карьеры на разведывательной и дипломатической службе, в этой сфере у него большой опыт и знания. Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал. Он не занимал публичных политических должностей, не давал ни одного интервью, не освещал свои взгляды, и теперь даже общения в парламенте не прошел, а мне казалось, это должно быть обязательным условием назначения. Тарана мало кто знает среди армейских командиров, поэтому сможет ли Таран определить стратегию изменений в армии - большой вопрос. Для этого ему надо строить команду, и предположить о том, каким он будет министром, мы сможем только после того, как Таран представит своих заместителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один нардеп из "Слуги народа" проголосовал против нового Кабмина

4. Стратегия Владимира Зеленского назначать и менять правительство без всякого обоснования и без постановки задач, без разбора проблем - само по себе ошибочный подход. Это подрывает главное - доверие к власти и к кадровым назначениям. После смены правительства и руководства Минобороны нет никаких надежд - есть только настороженность", - рассказал Бутусов.