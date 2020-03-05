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Все про:Зеленский (4771) Кабмин (11760) Минобороны (6343) Ермак Андрей (127) Таран Андрей (4)

 Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак: министр обороны ему нужен для полного контроля над военно-политической ситуацией на Донбассе, - Бутусов

После смены правительства и руководства Минобороны нет никаких надежд - есть только настороженность.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Что думаю о назначении министром обороны Андрея Тарана?

1. Министра обороны не представили парламенту - с ним не общалась ни одна фракция, ни комитет по обороне Верховной Рады. Причем министр был обязан явиться по обращению фракции "Голос", но не явился, и это прямое нарушение закона о назначении министров. Такой подход не может не вызывать вопросов. Война с РФ требует ясной и четкой стратегии, очевидно, что ее нет. Депутаты парламента и общества были вообще лишены дискуссии на тему причин отставки предыдущего министра и причин назначения нового. Это плохая политика.

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Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак: министр обороны ему нужен для полного контроля над военно-политической ситуацией на Донбассе, - Бутусов 01

2. Кандидатуру Тарана пролоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации на Донбассе. По какой логике осуществляется это примирение - мы не понимаем, все делается на уровне личных отношений и договоренностей.

3. Таран провел большую часть своей военной карьеры на разведывательной и дипломатической службе, в этой сфере у него большой опыт и знания. Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал. Он не занимал публичных политических должностей, не давал ни одного интервью, не освещал свои взгляды, и теперь даже общения в парламенте не прошел, а мне казалось, это должно быть обязательным условием назначения. Тарана мало кто знает среди армейских командиров, поэтому сможет ли Таран определить стратегию изменений в армии - большой вопрос. Для этого ему надо строить команду, и предположить о том, каким он будет министром, мы сможем только после того, как Таран представит своих заместителей.

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4. Стратегия Владимира Зеленского назначать и менять правительство без всякого обоснования и без постановки задач, без разбора проблем - само по себе ошибочный подход. Это подрывает главное - доверие к власти и к кадровым назначениям. После смены правительства и руководства Минобороны нет никаких надежд - есть только настороженность", - рассказал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3179590
 
 
 Топ комментарии
 
Факт лоббирования хуйловским агентом Ермаком является исчерпывающей характеристикой кандидата.
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сєпари тягнуть сєпарів. а це не той кого звинуватили в держзраді?
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Мало леша вчера дал чертей презику.
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Бутусов! та ты ж вчера (и ранее) кричал, что Таран класный чувак!
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А ти уважно прочитай аргументи, а не пиши про "класного чувака".
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щє вчора, навiть тупий, повинен був сдогадатись до чого все йде......
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Яке це має значення? Головне, що призначення відбуваються підкилимно, з порушенням процедури
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Когда было иначе, простите? При Януковиче или при Порошенко?
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Когда Міністрамі оборони України, назначалі граждан РФ Саламатіна і Лєбєдєва ?
А Ви, попросітє кого ніть, пусть вам пагуглят, когда і прі ком ето било.
Расскажетє і нам опосля. Лади?
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Ну значит не было информации раньше об этом субъекте. Пусть Рада и народ думают, почему кремлевский шпион Ермак, которого Зеля пригрел в своей администрации, будет с этим Тараном работать на Кремль и Путина.То есть в украинской власти сейчас шпионы агрессора- это не выдумки и не сон. А Путин меж тем готовится наступать, подтягивает свои войска, технику военную сует на территории, которые считаются разграничительными и ничьими. Зеля тупое создание знает с кем он договаривался о разграничении? Он понимает, что договоры с Путиным, в том числе и МИНСКИЕ не стоят той бумаги на которой подписаны? Он понимает, что все его надежды на то, что Путин выйдет с Донбасса -это только мечты и фантазии? Думаю что понимает.Тогда для кого этот спектакль на арене цирка, на кого рассчитана эта клоунада?
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Тебе тобі кремлядська троляка обговорювати Бутусова!!
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сєпари тягнуть сєпарів. а це не той кого звинуватили в держзраді?
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После смены правительства и руководства Минобороны нет никаких надежд - есть только настороженность. Источник: https://censor.net.ua/n3179590
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100%.
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Сменили парикмахера на старпера, который полковника еще при Брежневе получил...
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Факт лоббирования ********** агентом Ермаком является исчерпывающей характеристикой кандидата.
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хахли беруть владу, щоб з низьким поклоном передати її кацапам
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Бутусов идиот или это издержки профессии? "сможет ли Таран определить стратегию изменений в армии - большой вопрос" - куча маркеров, которые он сам назвал, указывают на жопу в виде капитуляции, а он говорит, что не ясно, плохое это назначение или хорошее...
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Скажи мне кого пролоббировал Ермак...и я скажу кто он...
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Ермак - говорящая голова российского олигархата.
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діріжор етого кардібалєта в кримлє
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Єрмак,це Пуйцін-Ху№ло,треба вже називати все своїми іменами.
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После смены правительства и руководства Минобороны нет никаких надежд - есть только настороженность. Источник: https://censor.net.ua/n3179590
байдуже. немає сенсу ламати списи. немає сенсу волати про втрати. все зроблено й буде поглиблюватись.
якщо все ж таки наважимося на майдан - свистіть.
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нє, зараз розсада, дачі, городи - це кадеш кадешім - яка п не була зрада, а їсти шось тра'
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Делаем ставки. Мой прогноз - если все-таки будет назначен, то продержится не более 4 месяцев. А если, боже упаси, кто-то начнет копать "чем владеет/откуда деньги", то и раньше могут "уйти".
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Уже назначили...вчера....ты все проспал...
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Какжи так??? ЗЕ, ты же обищаль!!!
Ладно, когда хабалки на базаре бухтят с разочарованным видом и таксисты слюни пускают.

Но блин "цвет журналистики", ожидавший чуда от ватного говна...
Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак: министр обороны ему нужен для полного контроля над военно-политической ситуацией на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4753
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Поколения вырожденцев - уклонистов, нехай валят куда хотят, такое говно нигде не нужно...
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Сами гавно выбрали теперь блеют что надо валить из страны,типичные хохлы малороссы .
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Отож. Дохнут от безделия, наркоты и алкоголя, но всего ссат и делать ничего не заставишь...
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Юрий, давай уже называй все своими именами. Чего ты задом виляешь?
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"Стратегия Владимира Зеленского..." Серьезно? Еще кто-то верит, что у Зеленского есть какие-то стратегии? Мда...Слив Украины кацапам вот вся "стратегия" преЗЕдента.
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Borislav Bereza
15 год ·

Три вывода по этому Кабмину.
1. Ничего позитивного не жду. Их задача досидеть до следующего Кабмина. Подозреваю, что отставка будет еще в этом году. В общем, как сказал новый премьер - "это правительство для людей!". Всех этих людей можно пересчитать по пальцам одной руки.
2. Зеленский не сделал никаких выводов из формирования предыдущего Кабмина. И вся ответственность вместе с негативом будут на нем. Депутаты от "Слуги народа" проголосовали за тех, за кого им сказали голосовать. В общем #моносброд показал, что с ним можно не считаться и участие в формировании правительства не брали. Вернее им не дали такой возможности. В общем, они очередной раз показали, что они статисты и функция по нажатию кнопок. Не больше. Их рейтинг, как и рейтинг Зеленского, продолжит системно обваливаться.
3. Андрей Таран назначен министром обороны. Я готов поспорить с кем-угодно, что мы уже не получим статус партнера НАТО до конца года, как планировалось ранее. Реформы будут просаботированны и в Кремле могут сегодня открыть бутылку дорогого шампанского. У них праздник. Их кандидат стал министром обороны, как уже было при Януковиче. Проголосовавшие за него - предатели и полезные идиоты. А кремлядям даже ЗаЖОП не пришлось задействовать. Так что тут все грустно.

И не забудьте пристегнуться. Начинается турбулентность.
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Это понятно: Ермак встречался с Козаком, и "мир" уже заключён. Осталось разогнать Вооружённые Силы Украины, чем и займётся новый "министр".

Один только вопрос: а оно было надо побеждать на Майдане в 2014-м, чтобы к власти опять пришла предательская рыговская шваль ?
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Настороженность Юра , була у розумних людей всі 5 років , коли ти і твоя помийка обливали лайном Президента Порошенка, хоча вас попереджали до цього це приведе. Ви зробили це разом, юра..
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Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2841Предательство национальных интересов. Обвиненного в госизмене, Зеленский вносит на министра обороны.

ВИДЕО
https://youtu.be/EFlDkJcKyVg



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Такое впечатление что 73% населения готовы целовать задницу русского Царя.
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Пора уже назвать вещи своими именами: произошёл рыговский переворот.
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Меньше знаешь -целей Украина будет.А то кремлёвска орда пасётся здесь с целью разведки.Кто что ляпнет.Вода в попе не держится у большинства вангующих.Большинство работант ,а лузеры делают вид и истерят.
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Если нарушен закон при назначении, то почему не открывается уголовное дело?
Это должен сделать Парашенко - но это не делается.

Следовательно - эти клоуны с тем же Гончаренко - это цирк для быдлоэлектората, а клоуны - Парашенко с Зе-соплёй, мутят вместе свои дела...
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Лапоть, ты ошибся адресом. Тебе на русвесну.
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Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал.Источник: https://censor.net.ua/n3179590

И таких гнид - минимум 50%. Как "чернобыльцев".
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Таран нужен не Єрмаку, а Путіну.
Так же, как Путіну нужно бьіло убрать Порошенка.
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А главное в этом во всем то, господин Бутусов, что на все это украинский избиратель дал демократически избранному преЗеденту карт-бланш, правильно?
Так что, время пожинать плоды, хоть еще и не время сбора урожая.
Почему вы упорно не упоминаете вот этот факт, хотя могли бы проверить:
...Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
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Шпигун на шпигуні і шпигуном погоняє.
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Кандидатуру Тарана пролоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3179590

Це той Андрій Таран якого звільнили з керівних посад ЗСУ за статею ДЕРЖ ЗРАДА у часи АТО ?
Бо після призначення А. Тарана була розкрита агентурна сітка України на окупованих територіях Донбасу.

Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3194
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Данный министр полностью согласован с Москвой и назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО.

На должность министра обороны назначен генерал Андрей Таран, подозреваемый ранее в госизмене, и в задачу которого входит остановка движения Украины в НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Борислав Береза.
После мюнхенской конференции по безопасности нынешний глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил о готовности НАТО к усилению сотрудничества с Украиной и повышению уровня взаимоотношений до партнера с расширенными возможностями. Это должно произойти, если реформы военного сектора будут продолжаться в том же темпе.
Эта информация очень разозлила обитателей Кремля, а президент России Владимир Путин дал указание Дмитрию Козаку, который находится на связи с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сорвать соответствующие планы посредством замены министра обороны Украины.

Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, кто остановит продвижение Украины в НАТО. Данный министр полностью согласован с Москвой и будет назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО. Грядущее повышение статуса Украины в НАТО вызвало сильное раздражение в Москве.
Зеленский не понимает что делает. Или понимает, что еще хуже.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=EFlDkJcKyVg&feature=emb_logo
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за это назначение Украина будет платить кровью
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Написав в блозі Бутусова, але напишу і тут.
"Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал." - це все, що потрібно знати про нового міністра оборони. Бойові офіцери будуть поступово видавлюватись зі ЗСУ. У Бубочки в голові війни немає, тому для нього ворог - це не *****, не кацапи, для нього ворог - "агрессивное меньшинство", тобто ветерани, волонтери, бойові офіцери і воїни (згадалося знамените - "эти козлы, которые мешают нам жить"). Клоун знищує армію і дискредитує її, добровольців та волонтерів в очах населення.
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