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 Микроавтобус столкнулся с поездом в Закарпатской области, пятеро пострадавших, - полиция. ФОТО

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в н.п. Бороняво, в результате которого пострадали пять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 5 марта, в 5:43, в службу "102" поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Бороняво, что в Хустском районе. Следственно-оперативная группа установила, что около 5:00 водитель микроавтобуса "Mercedes Benz", 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включенный красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате удара автомобиль отбросило в кювет", - сказано в сообщении

Микроавтобус столкнулся с поездом в Закарпатской области, пятеро пострадавших, - полиция 01
Фото: сайт Нацполиции

Сообщается, что водитель автомобиля телесные повреждения не получил, результат на состояние алкогольного опьянения - отрицательный. Однако в результате аварии травмы получили пятеро односельчан водителя в возрасте от 33 до 70 лет, которые были доставлены в медучреждения.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Источник: https://censor.net.ua/n3179585
 
 
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коронавірус, коронавірус он у нас як гинуть або калічаться люди на рівному місці. Червоний горить воно суне. Позбавте його пожиттєво прав.
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