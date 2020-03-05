 Микроавтобус столкнулся с поездом в Закарпатской области, пятеро пострадавших, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 5 марта, в 5:43, в службу "102" поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Бороняво, что в Хустском районе. Следственно-оперативная группа установила, что около 5:00 водитель микроавтобуса "Mercedes Benz", 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включенный красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате удара автомобиль отбросило в кювет", - сказано в сообщении



Фото: сайт Нацполиции

Сообщается, что водитель автомобиля телесные повреждения не получил, результат на состояние алкогольного опьянения - отрицательный. Однако в результате аварии травмы получили пятеро односельчан водителя в возрасте от 33 до 70 лет, которые были доставлены в медучреждения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ланос" и фура столкнулись на Харьковщине: четверо погибших. ФОТО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).