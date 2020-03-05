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 Политика Украины
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Все про:МИД (5327) Кулеба Дмитрий (269)

 Мир, безопасность, экономическая и публичная дипломатия: Дмитрий Кулеба озвучил пять приоритетов на посту главы МИД

Новоназначенный глава МИД Украины Дмитрий Кулеба очертил пять приоритетных направлений работы на новом посту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем посте Кулеба выразил благодарность президенту Зеленскому и каждому народному депутату, которые его поддержали, за доверие: "Для меня это честь, ответственность и возможности".

"Вы слышали главные слова Президента  - курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО", - написал он.

Также Кулеба назвал свои пять приоритетов в качестве главы внешнеполитического ведомства Украины: "Буквально пять тезисов по сути от меня по моим приоритетам в должности:

1. Мир, безопасность и территориальная целостность Украины.

2. Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности. Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части света не будем забывать. Там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия.

3. Публичная дипломатия, чтобы мир нами восхищался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей.

4. Каждый украинец является каплей в океане под названием "Украина", неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился Родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он  не находился.

5. Я буду активно поощрять проживающих за рубежом украинцев не разрывать связи с Родиной. Чтобы мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Чтобы вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба

Вместе с тем Кулеба отметил, что в воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом: "Я всегда открыт к общению с народными депутатами и уверен, что мы будем слышать друг друга".

"И последнее: наибольшей ценностью МИД являются люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойных и комфортных условий работы дома и за рубежом", - резюмировал новый глава МИД.

Кроме того, Кулеба проиллюстрировал свой пост следующей фотографией:

Мир, безопасность, экономическая и публичная дипломатия: Дмитрий Кулеба озвучил пять приоритетов на посту главы МИД 01
Фото: Кулеба/Facebook

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада Украины назначила Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел Украины.

Мир, безопасность, экономическая и публичная дипломатия: Дмитрий Кулеба озвучил пять приоритетов на посту главы МИД 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179584
 
 
 Топ комментарии
 
І цілувати дупіту Пуйлу. Адже в ній видно прагнення до миру.
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І цілувати дупіту Пуйлу. Адже в ній видно прагнення до миру.
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Соєве гузно підлизане дуже примітивно, на рівні вологих мрій домогосподарки в менопаузі: "А колись я б йому дала", "Обожекакоймужчіна. Хачю ат нєво сина". У сої рецидивуюча ломка за шоколадною епохою українського олігархату. За незабутніми днями, коли їх улюблений мародер гівнокомандив. Хоч розбийся об стіну головою, соєвий дякувальник, але політичний труп свиновальца не гальванізує навіть синхронне завивання усіх соєвих анілінгерів, зібраних разом на ЦН. Дожирай свою рошенку, та не вдавись.
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Ну а где картинка святого Петиного семейства?
Причем она РЕАЛЬНАЯ, в отличии от этого куска дерьма.
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Кулеба отличный вариант, даже удивительно. Не ожидал от Зе такого.
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Який саме мир?Одні миролюбці,від Петра до Зелєбоби,а війна вже шість років йде.
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всі питання щодо війни до *****. Для сторони, на яку напали війна може закінчитись двома шляхами - капітуляцією або перемогою. Петро не капітулював, звільнив значні території, вибудував міцну оборону. Зєлєбоба поки що лише здає території.
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Петро просрав все шо було можливо,і теж бакланив про мир.Україні потрібна перемога.
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Не капітулював, ага. Потужний гівнокомандувач, відомий своїми "перемогами" під Іловайськом, Дебальцево та в Мінську
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ви два зрадоботські довбня, та і все.
ви не оцінюєте реальні військові можливості України на той момент. Так, і Дебальцево, і Іловайськ були поразками у окремих битвах, поразками у бою з численним, більш потужним, підступним і безчесним ворогом. Поразками, що відбулися внаслідок по-перше прямої агресії росії, по-друге при спробах звільнити свої території (Іловайськ) або утримати свої території (Дебальцево). Зараз же ми здаємо свої землі просто так, не стріляючи. І давно вже нічого не звільняємо. При Порошенку були звільнені Слов'янськ, Лисичанськ, Северодонецьк, Краматорськ, Бахмут та ще багато менших населених пунктів.
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Мир, безопасность, экономическая и публичная дипломатия: Дмитрий Кулеба озвучил пять приоритетов на посту главы МИД
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Кулеба забуває про шостий приоритет - своєчасно втікати з краденими грошима.
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Поздравляю РАБссиянсколе быдло ПЛЕШИВОГО ПЕДОФИЛА,5 марта 1953 года Степан Андреевич Бандера убил кремлевского мудака Джугашвили
СЛАВА УКРАIНI !!!
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Цей персонаж вже якось розповідав про "многовекторність".
Але доктрина кучманоїда зараз недоцільна, бо іде війна.
Найближчий час покаже, який з нього патріот України.
Особисто для мене головним чинником буде те, як він буде відноситися до лаптєстану
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Як відноситись до лаптєстану? Так, як і його бос-шмаркля. Мирно, переговорно, окозаглядувально.
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Хорошо Немиря сказал про этого волохатого мальчика:
Шестерил на Яныка, между карьерой и Украиной выбирал карьеру.
Теперь стал цуциком хитрожопых...
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Це звучить, як приєднання ордло, капітуляція, співпраця з мордором, подвійне громадянство
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Степан Андреевич Бандера напал на дохлый ссср 21 июня 1941 года,Гитлер проснулся только через сутки,выполнял братский Договор МОЛОТОВ=Риббеннроп Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС - Цензор.НЕТ 4094
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Вы правы.Украина вошла в состав Донецкого быдла ОРДЛО Теперь зеленский президент ОРДЛО Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС - Цензор.НЕТ 747
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Откуда оно такое говорливое? Ведь давно известно, что тот, кто хочет получить мир в обмен на безопасность, не получит ни мира, ни безопасности.
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кулэба, це той що за подвійне громадянство?
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22 апреля РАБссия соединит братские три народа барана.Но Бацька Лукашенко не хочет в это дермо КГБэшное....Бацька не хочет...,а 73 % хотят отсосать у Путлера Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС - Цензор.НЕТ 4482
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73 % свідомо вибирали між Порошенком та Путіним.
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Эрдоган принял всеобщую мобилизацию всея Турков.Это капздец РАБссии...
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Хотілося б. Але газова торгівля та інші бізнес-інтереси турків з рашкою не ******* відкритої війни. Гроші потребують тиші
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Крысы Кремля,турецкие дешовые курорты ждуть вас... Эрдоган закопал в землю ЯТАГАН Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС - Цензор.НЕТ 4631
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красивые слоганы))) так все начинают
никакой инвестор больше уже не прийдет пока не поменяют законы,с єтого надо начинать и не министрам, а раде разношерстной))
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