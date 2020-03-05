 Мир, безопасность, экономическая и публичная дипломатия: Дмитрий Кулеба озвучил пять приоритетов на посту главы МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
В своем посте Кулеба выразил благодарность президенту Зеленскому и каждому народному депутату, которые его поддержали, за доверие: "Для меня это честь, ответственность и возможности".
"Вы слышали главные слова Президента - курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО", - написал он.
Также Кулеба назвал свои пять приоритетов в качестве главы внешнеполитического ведомства Украины: "Буквально пять тезисов по сути от меня по моим приоритетам в должности:
1. Мир, безопасность и территориальная целостность Украины.
2. Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности. Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части света не будем забывать. Там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия.
3. Публичная дипломатия, чтобы мир нами восхищался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей.
4. Каждый украинец является каплей в океане под названием "Украина", неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился Родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он не находился.
5. Я буду активно поощрять проживающих за рубежом украинцев не разрывать связи с Родиной. Чтобы мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Чтобы вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания", - написал он.
Вместе с тем Кулеба отметил, что в воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом: "Я всегда открыт к общению с народными депутатами и уверен, что мы будем слышать друг друга".
"И последнее: наибольшей ценностью МИД являются люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойных и комфортных условий работы дома и за рубежом", - резюмировал новый глава МИД.
Кроме того, Кулеба проиллюстрировал свой пост следующей фотографией:
Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада Украины назначила Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел Украины.
Причем она РЕАЛЬНАЯ, в отличии от этого куска дерьма.
ви не оцінюєте реальні військові можливості України на той момент. Так, і Дебальцево, і Іловайськ були поразками у окремих битвах, поразками у бою з численним, більш потужним, підступним і безчесним ворогом. Поразками, що відбулися внаслідок по-перше прямої агресії росії, по-друге при спробах звільнити свої території (Іловайськ) або утримати свої території (Дебальцево). Зараз же ми здаємо свої землі просто так, не стріляючи. І давно вже нічого не звільняємо. При Порошенку були звільнені Слов'янськ, Лисичанськ, Северодонецьк, Краматорськ, Бахмут та ще багато менших населених пунктів.
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Кулеба забуває про шостий приоритет - своєчасно втікати з краденими грошима.
СЛАВА УКРАIНI !!!
Але доктрина кучманоїда зараз недоцільна, бо іде війна.
Найближчий час покаже, який з нього патріот України.
Особисто для мене головним чинником буде те, як він буде відноситися до лаптєстану
Шестерил на Яныка, между карьерой и Украиной выбирал карьеру.
Теперь стал цуциком хитрожопых...
никакой инвестор больше уже не прийдет пока не поменяют законы,с єтого надо начинать и не министрам, а раде разношерстной))