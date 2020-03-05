 Мир, безопасность, экономическая и публичная дипломатия: Дмитрий Кулеба озвучил пять приоритетов на посту главы МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем посте Кулеба выразил благодарность президенту Зеленскому и каждому народному депутату, которые его поддержали, за доверие: "Для меня это честь, ответственность и возможности".

"Вы слышали главные слова Президента - курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО", - написал он.

Также Кулеба назвал свои пять приоритетов в качестве главы внешнеполитического ведомства Украины: "Буквально пять тезисов по сути от меня по моим приоритетам в должности:

1. Мир, безопасность и территориальная целостность Украины.

2. Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности. Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части света не будем забывать. Там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия.

3. Публичная дипломатия, чтобы мир нами восхищался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей.

4. Каждый украинец является каплей в океане под названием "Украина", неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился Родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он не находился.

5. Я буду активно поощрять проживающих за рубежом украинцев не разрывать связи с Родиной. Чтобы мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Чтобы вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба

Вместе с тем Кулеба отметил, что в воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом: "Я всегда открыт к общению с народными депутатами и уверен, что мы будем слышать друг друга".

"И последнее: наибольшей ценностью МИД являются люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойных и комфортных условий работы дома и за рубежом", - резюмировал новый глава МИД.

Кроме того, Кулеба проиллюстрировал свой пост следующей фотографией:



Фото: Кулеба/Facebook

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада Украины назначила Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел Украины.