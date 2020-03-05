 Представления о моем назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на фракции, - "слуга народа" Ионушас

Как информирует Цензор,НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил сам нардеп сегодня в кулуарах Рады.

"По состоянию на сегодня, представление президентом (о назначении Сергея Ионушаса генпрокурором. - Ред.) не внесено, поэтому я хотел бы только отметить, что данный вопрос поднимался на фракции и это не секрет. ... Один из народных депутатов предложил мою кандидатуру", - сообщил Ионушас.

Напомним, вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора.

Ионушас родился 18 октября 1979 года в Санкт-Петербурге. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове. Магистерский диплом получил в Киевском институте интеллектуальной собственности и права.

Кроме того, окончил программу Правоведческие студии в Украине: Киев и отдельные регионы Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальность - европейское право).

Член Ассоциации юристов Украины и Ассоциации адвокатов Украины. Руководитель юридической фирмы Гелон и ООО Консион.

Сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист.

Президент Украины Владимир Зеленский публично представил Ионушаса как члена своей команды - эксперта по вопросам правосудия.

На выборах в Раду в 2019 году Ионушас занял 38 место в избирательном списке партии "Слуга народа". Он является заместителем главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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