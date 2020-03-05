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 Политика Украины
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Все про:Офис генерального прокурора (130) Ионушас (1)

 Представления о моем назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на фракции, - "слуга народа" Ионушас

По состоянию на 10:00 четверга в Верховную Раду не поступало представление на назначение нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора, но его кандидатура обсуждалась на заседании фракции.

Как информирует Цензор,НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил сам нардеп сегодня в кулуарах Рады.

"По состоянию на сегодня, представление президентом (о назначении Сергея Ионушаса генпрокурором. - Ред.) не внесено, поэтому я хотел бы только отметить, что данный вопрос поднимался на фракции и это не секрет. ... Один из народных депутатов предложил мою кандидатуру", - сообщил Ионушас.

Напомним, вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора.

Ионушас родился 18 октября 1979 года в Санкт-Петербурге. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове. Магистерский диплом получил в Киевском институте интеллектуальной собственности и права.

Кроме того, окончил программу Правоведческие студии в Украине: Киев и отдельные регионы Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальность - европейское право).

Член Ассоциации юристов Украины и Ассоциации адвокатов Украины. Руководитель юридической фирмы Гелон и ООО Консион.

Сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист.

Президент Украины Владимир Зеленский публично представил Ионушаса как члена своей команды - эксперта по вопросам правосудия.

На выборах в Раду в 2019 году Ионушас занял 38 место в избирательном списке партии "Слуга народа". Он является заместителем главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По 1 272 производствам ГБР Офисом генпрокурора не назначены процессуальные руководители, - Венедиктова

Источник: https://censor.net.ua/n3179583
 
 
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Господи ну и фамилия венгро угорско хазарская откуда такой непотриб всплыло..
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Са+ , Na+ ,K+,Cl−, знаю ,ІонУшас -незнаю!

Це прикол кварталу "ушастий іон"? Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас - Цензор.НЕТ 2155
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Господи ну и фамилия венгро угорско хазарская откуда такой непотриб всплыло..
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Якщо діяти в турборежимі СН за20 хвилин склепають нового Генпрокурвора. Афулі там складного.
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Головне, куди той непотріб так вдало прибився. в 2014 році в нас вже був адвокат Генпрокурор. Результати були вражаючі.
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Ты еще по форме черепа людей оценивай.
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Да уже самое время. Потому что вы, унтерменши сраные, уже достали.
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Продолжай... Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас - Цензор.НЕТ 117
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Сотрудничал со студией Квартал 95 как юрист. Источник: https://censor.net.ua/n3179583
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Рождение 18 октября 1979 (40 лет) Санкт-Петербург, Россия Партия Слуга народа. Про дитинство і батьків, місце їх теперішнього проживання- ні слова. Генпрокуром України- кацап, мад'ярського походження. Це вписується в план Зеленського ніжної дружби з мордором
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Литовская походу. Разве это важно? Важно чем не угодил Рябошапка. Возможно петрушку таки намерены сажать. Как счЕтаешь?)
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євреї молодці: один проб'ється - і підтягує своїх, підтягує...
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Немцы также были молодцами которые этих подтчгивателей немного приземлили...
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У евреев есть много чему стоит учится, вместо того чтобы венить их во всех грехах страны. А пока украинцы бьют стекла в автобусах с соотечественниками.
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а у якому слові я їх "вєню" у всіх грігах, можна детальніше?
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Летят на теплые местечки, как мухи на теплое г..но.
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Ах да юристо бандуристо
что Квартала понятно там в Квартале все такие идиоты начиная с самого клована
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Банда адвокатів захоплює владу в Україні.
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Не адвокатов а курьеров членов ОПГ посредников взяточников называйте вещи своими именами
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Еще одного клоуна тянут. Не власть а цирковой балаган гастролеров.
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Сотрудничал со студией Квартал 95 как юрист. Источник: https://censor.net.ua/n3179583
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Так, так. Ну чисто випадково... Ну ні разу не кумовство, договорняки і корупція.
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Порохоботы напряглись... Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас - Цензор.НЕТ 2571
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Интересно,какими ветрами это чудо попало из питера в Харьков?
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Фиг с ним с местом рождения, но то что генпрокурор опять не будет независим от власти уже огромный минус, Допустим он хороший юрист и адвокат но у него нет опыта в прокурорской деятельности а это еще один минус.
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Можно и Успокоится , - Если пойдет , что то Не Так , Общество не даст профиртеть итого Меньше , чем полгода.
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Сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист.

Это несмываемое клеймо. Со временем надо бы на лбу выжигать.
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Са+ , Na+ ,K+,Cl−, знаю ,ІонУшас -незнаю!

Це прикол кварталу "ушастий іон"? Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас - Цензор.НЕТ 2155
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Никто из слуг химию не учил и не знают про ионы.
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Може й вчили (надіюсь середню школу закінчили ,обов'язкова освіта) але звичайно без толку. Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас - Цензор.НЕТ 8782
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Судя по биографии - не орел. Борьбы с преступниками и коррупционерами не будет. Думаю Д. Сакварелидзе был бы лучше.
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Вот секрет успеха:

Сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист. Источник: https://censor.net.ua/n3179583
Надо, что-то добавлять?
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