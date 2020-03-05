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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14411) Баканов Иван (126)

 Новый закон "О СБУ" поможет сделать спецслужбу более современной и эффективной, - Баканов

Председатель СБУ Иван Баканов призвал народных депутатов поддержать новый законопроект "О Службе безопасности Украины", когда тот поступит в Верховную Раду, поскольку он поможет сделать украинскую спецслужбу более современной и эффективной.

Об этом он заявил во время своего выступления в парламенте 4 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены. Это - современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать любую угрозу в зародыше. Верю, что в этом нам поможет новый закон "О Службе безопасности Украины", проект которого должен поступить в парламент в ближайшие дни", - отметил глава СБ Украины.

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Он подчеркнул, что отечественная спецслужба уже меняет подходы к работе. И это доказывают результаты по разным направлениям.

"Во-первых, мы изменили подход в работе Службы безопасности Украины от реактивного к проактивному - реагируем не по факту совершения преступления, а стараемся предотвратить его. Ввели риск-ориентированный подход в оперативно-следственной работе СБУ. Но для системного реформирования нужен новый закон", - заявил Иван Баканов.

Председатель СБ Украины отдельно отметил, что готов к диалогу относительно новых задач и полномочий Службы, ее качественного реформирования: "Мы обязательно найдем компромисс при обсуждении нового закона "О СБУ" в ВР. Но я точно не готов к действиям, которые даже теоретически могут сделать службу хотя бы на 1 процент менее эффективной".

Глава СБУ призвал отдельных политиков не спекулировать на теме государственной безопасности. "Для тех, кто надеется за счет различных манипуляций отвлечь внимание от собственных нарушений закона, хочу напомнить фразу времен Древнего Рима - безнаказанность бывает только временная", - добавил Иван Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/n3179580
 
 
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Т.е. теперь любой причастный к коломойскому и 95 кварталу - автоматически становится сотрудником сбу? И сразу лейтенантом? Как в Хогвартсе? ))
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немае часу на "розвіддані" - всі крадуть , і не хотять ділитись..., отам непочатий фронт роботи...
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а вы хоть что-нибудь сделали эффективным своими законами?!
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сделали - в глаза ***** заглянули...
блин там стока мира! - тока пушки заряжай и пали.....
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Знаем мы твою банкетную эфективность,на жопе цуркиса нет не облизанного участка.
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Т.е. теперь любой причастный к коломойскому и 95 кварталу - автоматически становится сотрудником сбу? И сразу лейтенантом? Как в Хогвартсе? ))
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треба вам залишити тільки ловити відмивачів грошей та контрафактників
бо здобувати розвіддані та ловити гебняву агентуру - то явно не ваше
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немае часу на "розвіддані" - всі крадуть , і не хотять ділитись..., отам непочатий фронт роботи...
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не ну може они там не тока дрочят.....
весь етот зеленый перезагрузон звучит как, а давайте ******* поменяемся?
поменялись... - жду ***** прорыва!
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тільки одне запитання - бЄня буде реально сидіти з повним конфіскатом qjuj активів, за виведені та вкрадені понад 5 500 000 000 US$
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Профан-назначенец синхронизируется с "бешенным принтером"... Ну как же - сосед зегенерата и он с ним на одном квартале срал...
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буба - предатель,...
в любом наряде я бы его тупо застрелил - бо не хотел бы оглядываться когда он он мне в спину стрельнет....
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