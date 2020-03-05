 К подготовленному ГБР проекту подозрения Порошенко есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье издания "УП", которое получило в распоряжение проект подозрения.
Адвокат с 40-летним опытом, партнер юридической компании Equity Ярослав Зейкан проанализировал документ и делает вывод - проект подозрения вызывает сомнения в объективности, ведь к тексту есть как юридические, так и чисто логические вопросы.
В подозрении речь идет о назначении президентом Порошенко двух членов ВСП и заместителя главы Службы внешней разведки.
Юрист обращает внимание на то, что ГБР считает, будто Порошенко захватил власть "наперед", то есть в расчете удержать ее после проигрыша на выборах. Но на момент "преступления" Порошенко и так занимал пост главы государства. То есть, исходя из логики ГБР, Петр Порошенко сам у себя захватил власть.
"Порошенко на тот момент был президентом, законно избранным народом Украины. И при таких условиях, конечно, ему уже никакой власти захватывать не было необходимости, ведь он уже был президентом и действовал в соответствии с полномочиями", - отмечает юрист.
Еще одна особенность подозрения - материальный ущерб, который должен быть результатом преступления. В случае с Порошенко ГБР решило, что этот ущерб - в зарплатах, выплаченных назначенным Порошенко должностным лицам.
Адвокат Зейкан уверяет, на практике это не может считаться ущербом, потому что люди получали заработную плату за фактически выполненную работу: "Они получали заработную плату за выполняемую работу, так что здесь никакого вреда нет. Это общая практика, Бог знает, еще с советских времен: когда человек все-таки занимал ту должность, выполнял эти функции, то это не может считаться ущербом".
"Сомнительной выглядит и "экспертиза", на которую якобы ссылается ГБР", - отмечает адвокат. Именно она должна определить, сколько именно якобы потеряло государство из-за действий Порошенко. "Там есть якобы ссылки на экспертизу - ни номера, ни даты, - объясняет Зейкан. - Значит, должностное лицо, получается, убеждено в том, что экспертиза будет такая, какая требуется. Это настораживает", - отмечает эксперт.
"Несомненно, каждый, кто нарушил закон, должен отвечать за свои действия. Но если он действительно нарушил закон. И если следствие может это доказать. Преследование только ради преследования не доказывает верховенство права. Даже в случае с высшим руководством государства", - подытожили в статье.
Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.
к Порошенко ?
Он сам на себя не хочет наручники одевать ?
против тебя - не испугались бы.
а Порох может и ответку зарядить
Кому и чем это поможет?
Ведь Вы же понимете, что после того, как вы "наденете на Порошенко наручники" вам места не будет ни в США, ни в Евросоюзе?
То есть там, под чьим фрагом Вы сейчас ховаетесь, и там, где у Слуг Народа виллы прикуплены.
Рябошапка это прекрасно понимает (у него домик во Франции), и потому на Порошенко наручники надевать не торопиться.
А у остальных соображалка слабо работает, вот как у Вас.
Но если у вас домик имеется в лучшем случае на Малой Тунгуске, то у "бубочки", по какой то ю"'загадочной" причине, домик то в Италии, куда "бубочке", после надевания наручников на Порошенко дорога будет закрыта. И детям закрыта, и внукам.
Если бы "бубочка" сразу прикупил домик в Ростове - то не вопрос, надевайте наручники на кого хотите и когда хотите.
А теперь придется выбирать: или рептилоиды сделают из "бубочки" "дырявый дуршлаг" (на манер мэра Гданьска), или США с Евросоюзом такого "отвесят леща" "бубочке", что мало не покажется.
И так мне Слуг Народа "жалко", так "жалко", что я сейчас прямо расплачусь от "сочувствия".
Кол вам осиновый.
Представляете себе тогда уровень «образованности и компетентности» среднего и низшего звена работничков ? )))
А этих служак не Порошенко в академиях учил и образовывал. Кучма с ялынковичем ещё. Те ещё кадры
Именно так и будет.
Соглашайтесь с обвинением, подавайте в ЕСПЧ и получайте бабло.
Накажите эту зелень.
Задайте их.
Политический труп.
Ведь у тебя не то, что доказательств, у тебя даже версий нет, шо он украл
Прошу цитату.
Может, обоих?
И каждого за свое.
05.03.2020 10:41
Где здесь "украл"?
то есть, поддержал утверждение про "нечестно заработанное"
шо то жалко Пецю стало даже(
пускай отдаст всё шо нечестно заработал
и валит на свою дачу в испанию розы поливает
а посадить вместо него Медведчука!
И каждого за свое.
но с пети было бы достаточно просто забрать деньги
имхо это для него страшнее чем расстрел
Я думаю, все нужно сделать по Закону.
Каждому по "заслугам".
Никаких амнистий.
пока по крайней мере
1. Ты налоги не платишь.
2. Ты строчишь из параши и хочешь посмотреть оттуда.
Какой вариант правильный?
Я так и думал, варианты 1 и 2, вместе взятые.
des_104
очень хочется посмотреть, когда с ваших налогов ему будут компенсацию выплачивать за ваш дебилизм.
Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
Ни один зелебобик ещё не ответил... А люди справляются.
Стань первым зелебобой, который... Не хочешь?
Ни строчки без порашинского мата.
Ну это в стиле наших ментов, как бы они не назывались - милиция / полиция, СБУ, НАБУ, ГБР, прокуратура и так далее. Когда стоит задача и не знаешь, что делать, а что-то делать требуют свыше, то пишут хоть что, в меру своей небогатой фантазии.
Конечно, почитать бы ещё дело своими глазами, а то в этой стране верить журналистам - себя не уважать. Но если слова Зейкана передали точно, а специалист он высокого уровня, то убого выглядит позиция ГБР и то, куда они опускают морально страну, преследуя бывшего главу государства с такими бредовыми предъявами.
......
Я вам покажу спам гниды свинарчуковские.
*ослиный (прим. автора) имеется в виду вова зебильский, участник турне в Оман с тёщей, самкой и личинками, включая нынешнего ермака вместо богдана. Свинг такой случился. После Омана вова зебильский получил яркую кличку "Оманский ослик", которая со временем трансформировалась просто в "осел".
Спам - это вы свинарчуковские порохоботы.
Вы новость читали?
"Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. "
Если человек идиот - та это надолго!