 К подготовленному ГБР проекту подозрения Порошенко есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье издания "УП", которое получило в распоряжение проект подозрения.

Адвокат с 40-летним опытом, партнер юридической компании Equity Ярослав Зейкан проанализировал документ и делает вывод - проект подозрения вызывает сомнения в объективности, ведь к тексту есть как юридические, так и чисто логические вопросы.

В подозрении речь идет о назначении президентом Порошенко двух членов ВСП и заместителя главы Службы внешней разведки.

Юрист обращает внимание на то, что ГБР считает, будто Порошенко захватил власть "наперед", то есть в расчете удержать ее после проигрыша на выборах. Но на момент "преступления" Порошенко и так занимал пост главы государства. То есть, исходя из логики ГБР, Петр Порошенко сам у себя захватил власть.

"Порошенко на тот момент был президентом, законно избранным народом Украины. И при таких условиях, конечно, ему уже никакой власти захватывать не было необходимости, ведь он уже был президентом и действовал в соответствии с полномочиями", - отмечает юрист.

Еще одна особенность подозрения - материальный ущерб, который должен быть результатом преступления. В случае с Порошенко ГБР решило, что этот ущерб - в зарплатах, выплаченных назначенным Порошенко должностным лицам.

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Адвокат Зейкан уверяет, на практике это не может считаться ущербом, потому что люди получали заработную плату за фактически выполненную работу: "Они получали заработную плату за выполняемую работу, так что здесь никакого вреда нет. Это общая практика, Бог знает, еще с советских времен: когда человек все-таки занимал ту должность, выполнял эти функции, то это не может считаться ущербом".

"Сомнительной выглядит и "экспертиза", на которую якобы ссылается ГБР", - отмечает адвокат. Именно она должна определить, сколько именно якобы потеряло государство из-за действий Порошенко. "Там есть якобы ссылки на экспертизу - ни номера, ни даты, - объясняет Зейкан. - Значит, должностное лицо, получается, убеждено в том, что экспертиза будет такая, какая требуется. Это настораживает", - отмечает эксперт.

"Несомненно, каждый, кто нарушил закон, должен отвечать за свои действия. Но если он действительно нарушил закон. И если следствие может это доказать. Преследование только ради преследования не доказывает верховенство права. Даже в случае с высшим руководством государства", - подытожили в статье.

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

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