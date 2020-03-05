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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1250) Порошенко (18015) ГБР (1018)

 К подготовленному ГБР проекту подозрения Порошенко есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан

Проект подозрения, которое ГБР подготовила для пятого Президента Украины Петра Порошенко, вызывает сомнения в обоснованности и объективности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье издания "УП", которое получило в распоряжение проект подозрения.

Адвокат с 40-летним опытом, партнер юридической компании Equity Ярослав Зейкан проанализировал документ и делает вывод - проект подозрения вызывает сомнения в объективности, ведь к тексту есть как юридические, так и чисто логические вопросы.

В подозрении речь идет о назначении президентом Порошенко двух членов ВСП и заместителя главы Службы внешней разведки.

Юрист обращает внимание на то, что ГБР считает, будто Порошенко захватил власть "наперед", то есть в расчете удержать ее после проигрыша на выборах. Но на момент "преступления" Порошенко и так занимал пост главы государства. То есть, исходя из логики ГБР, Петр Порошенко сам у себя захватил власть.

"Порошенко на тот момент был президентом, законно избранным народом Украины. И при таких условиях, конечно, ему уже никакой власти захватывать не было необходимости, ведь он уже был президентом и действовал в соответствии с полномочиями", - отмечает юрист.

Еще одна особенность подозрения - материальный ущерб, который должен быть результатом преступления. В случае с Порошенко ГБР решило, что этот ущерб - в зарплатах, выплаченных назначенным Порошенко должностным лицам.

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Адвокат Зейкан уверяет, на практике это не может считаться ущербом, потому что люди получали заработную плату за фактически выполненную работу: "Они получали заработную плату за выполняемую работу, так что здесь никакого вреда нет. Это общая практика, Бог знает, еще с советских времен: когда человек все-таки занимал ту должность, выполнял эти функции, то это не может считаться ущербом".

"Сомнительной выглядит и "экспертиза", на которую якобы ссылается ГБР", - отмечает адвокат. Именно она должна определить, сколько именно якобы потеряло государство из-за действий Порошенко. "Там есть якобы ссылки на экспертизу - ни номера, ни даты, - объясняет Зейкан. - Значит, должностное лицо, получается, убеждено в том, что экспертиза будет такая, какая требуется. Это настораживает", - отмечает эксперт.

"Несомненно, каждый, кто нарушил закон, должен отвечать за свои действия. Но если он действительно нарушил закон. И если следствие может это доказать. Преследование только ради преследования не доказывает верховенство права. Даже в случае с высшим руководством государства", - подытожили в статье.

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179578
 
 
 Топ комментарии
 
Опять Порошенко у зе все украл...
К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 8660
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Вопрос тут только один: почему Порошенко до сих пор не в наручниках?
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как в США называют "дождик" (ёлочное украшение)? а, американец липовый? К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 4574
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и к кому у тебя єтот вопрос ?

к Порошенко ?

Он сам на себя не хочет наручники одевать ?
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потому что боятся беспредельничать.
против тебя - не испугались бы.
а Порох может и ответку зарядить
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Да сегодня ГБР С жжжж Бенедиктовой та ещё "****** подстилка" превратились в "мудазвонов"...смотрю ВОЗ пропустил очень опасный новый вирус название его "Зеленодебильная вошка"
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Вопрос тут только один:почему ты до сих пор не в дурке?
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Тогда к тебе вопрос, Витя...
Кому и чем это поможет?
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Вопрос тут только один, и к вам: как потом собираетесь жить, и в США, и в Евросоюзе?
Ведь Вы же понимете, что после того, как вы "наденете на Порошенко наручники" вам места не будет ни в США, ни в Евросоюзе?
То есть там, под чьим фрагом Вы сейчас ховаетесь, и там, где у Слуг Народа виллы прикуплены.
Рябошапка это прекрасно понимает (у него домик во Франции), и потому на Порошенко наручники надевать не торопиться.
А у остальных соображалка слабо работает, вот как у Вас.
Но если у вас домик имеется в лучшем случае на Малой Тунгуске, то у "бубочки", по какой то ю"'загадочной" причине, домик то в Италии, куда "бубочке", после надевания наручников на Порошенко дорога будет закрыта. И детям закрыта, и внукам.
Если бы "бубочка" сразу прикупил домик в Ростове - то не вопрос, надевайте наручники на кого хотите и когда хотите.
А теперь придется выбирать: или рептилоиды сделают из "бубочки" "дырявый дуршлаг" (на манер мэра Гданьска), или США с Евросоюзом такого "отвесят леща" "бубочке", что мало не покажется.
И так мне Слуг Народа "жалко", так "жалко", что я сейчас прямо расплачусь от "сочувствия".
Кол вам осиновый.
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Это подозрение готовили такие выдающиеся «юристы» как портнов, труба, венедиктова ...
Представляете себе тогда уровень «образованности и компетентности» среднего и низшего звена работничков ? )))
А этих служак не Порошенко в академиях учил и образовывал. Кучма с ялынковичем ещё. Те ещё кадры
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Денежные мешки обычно не учатся, они приходят в учебное заведение два раза: первый - подать документы, второй - забрать диплом.
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Логіка і ЗЄшобло - не сумісні речі, але мудрий ЗЄлєбіб під божу росу схаває.
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Тобто при засудженні Порошенка по цим статтям вирок буде відмінений у ЄСПЛ та виплачена компенсація.
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Да-да...
Именно так и будет.
Соглашайтесь с обвинением, подавайте в ЕСПЧ и получайте бабло.
Накажите эту зелень. К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 6120
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Погоджуватися не обов'язково, якщо є впевненість у вашій політичній ангажованості, а воно так і є.
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В ЕСПЧ как раз подают когда не согласны с обвинением и решением суда. Так что признавай что ты дефективный.
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Но выплата компенсации у ГБР уже не будет считаться ущербом для государства!
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ЄСПЛ не уповноважений відміняти вироки. Він слідкує за дотриманням прав людини під час процесу.
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Після зміни влади його будуть запитувати.
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ес или как там она себя обзовет следующий раз никогда к власти больше не придет.
Политический труп.
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к тебе у меня один вопрос - нахрена ты распространяешь брехню про украденные Порошенко деньги ?

Ведь у тебя не то, что доказательств, у тебя даже версий нет, шо он украл
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"украл" здесь в коменте, на который ты ответил согласием этим своим комментом,

то есть, поддержал утверждение про "нечестно заработанное"
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К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5089
шо то жалко Пецю стало даже(
пускай отдаст всё шо нечестно заработал
и валит на свою дачу в испанию розы поливает
а посадить вместо него Медведчука!
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было бы справедливо
но с пети было бы достаточно просто забрать деньги
имхо это для него страшнее чем расстрел
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Возможно и так.
Я думаю, все нужно сделать по Закону.
Каждому по "заслугам".
Никаких амнистий.
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законы это не про нас
пока по крайней мере
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Ну визнай, що обвинувачення написано коряво! І тут може бути 2 варіанти: або в ДБР криворукі непрофесіонали, або виписали так спеціально і ніхто нікуди не сяде (бо вже про все домовилися)...
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Буде справедливо забрати ваші гроші Я думаю, що вас це, як мінімум засмутить. Хоча ... Какаяразница
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похоже, зебилы хотят набить деньгами карманы Пороха, когда тот по встречке отсудит у них пару мильярдов баксов.
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очень хочется посмотреть, когда с ваших налогов ему будут компенсацию выплачивать за ваш дебилизм. К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5365
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Т.е., возможны 2 варианта.
1. Ты налоги не платишь.
2. Ты строчишь из параши и хочешь посмотреть оттуда.
Какой вариант правильный?
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правильный вариант третий - зебилы должны страдать.
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Цей варіант правильний при усіх можливих варіантах.
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Все ясно.
Я так и думал, варианты 1 и 2, вместе взятые.
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а я как-то потерплю. да и за цирк нужно платить. До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 1210
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Сначала думай те, потом пиши те. До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 9623

des_104
очень хочется посмотреть, когда с ваших налогов ему будут компенсацию выплачивать за ваш дебилизм.
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а шо не так? и с моих тоже. я же говорю - я буду ржать диким хохотом, когда вы будете стонать и лить тут слёзы. это того стоит.
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Всем, кто сыплет обвинениями в кацапизме предлагаю ответить на вопросик....
Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
Ни один зелебобик ещё не ответил... А люди справляются.
Стань первым зелебобой, который... Не хочешь?
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Я, в отличии от хасанов и десов, чужие деньги не считаю.
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Расследовать нужно то,что может повлиять на судьбу страны сейчас.Таскайте на допросы зелень паршивую,у них будет меньше времени на пакости.
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А где махинации с облигациями,где аферы с выдачей липецкому жиртресту кредитов из госбанков с последующей сомнительной реструктуризацией,где пересечение границы по фальшивым документам,где темная сделка с регионалом тигипикой по оборонному заводу,где правовая оценка ситуации по которой в первом туре выборов рошенке вдруг насчитали намного больше голосов,чем он получил в последующем на парламентских выборах,где факт крышевания свинарчука и его деяний?
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Как это по-порашински...
Ни строчки без порашинского мата.
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понимаю. стыдно, что повёлся на обман. К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 9728
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Ви дійсно вірите, що хтось зачепить, наприклад, Тігіпка, який ще тиждень тому спокійно їздив на Банкову і говорив із Зе про новий уряд? Причому Зе це офіційно визнав на камери!
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Причет тут мои верования,есть деяния определённого гражданина от которых на километр несёт незаконностью,моё дело требовать от правоохранителей и судов расследовать и оценить степень причиненного ущерба обществу и экономике.
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так предъяви, *****, шо за проблемы... гля, знает, но молчит... пособник Петиных преступлений мля... пойдешь в тюрьму жить, сукин кот...
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Президент в рамках своей квоты (по закону) назначил чиновников, а его обвиняют в том, что он это сделал с дальним прицелом (мол, останутся работать и после того, как его полномочия закончатся) + причинил ущерб, потому что, видите ли, чиновники работали и зарплату за это получали . . .

Ну это в стиле наших ментов, как бы они не назывались - милиция / полиция, СБУ, НАБУ, ГБР, прокуратура и так далее. Когда стоит задача и не знаешь, что делать, а что-то делать требуют свыше, то пишут хоть что, в меру своей небогатой фантазии.

Конечно, почитать бы ещё дело своими глазами, а то в этой стране верить журналистам - себя не уважать. Но если слова Зейкана передали точно, а специалист он высокого уровня, то убого выглядит позиция ГБР и то, куда они опускают морально страну, преследуя бывшего главу государства с такими бредовыми предъявами.
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там їщьо казак гаврілюк наваравал мілліарди так їму всьо мала і таксістам їщьо пашол работать! вот куда ушлі дєньгі мєждународнава валютнава фонда украдєнниє парашенкам! а ви думаіті на какі дєньгі синпарашенка майку сібє купіл?! - будуть таке говорити ЗМІ і Зелені Папуги будуть слово у слово це повторювати.
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Все Зелино шлепается под девизом "я хочу"... Потому что "могу" нетути. Некому "мочь", ни лохторату, ни правительству. Хозяин содержит имущество, не наоборот. А зеленявые не считают себя хозяевами страны, они желают быть упырями, которых должно содержать государство. Государство, которое они не построили- кто то должен. Вот и выбрали себе хозяина, и надеялись, что тот начнет метать им в корыто разносолы а сам довольствоваться объедками... Где такое бывает? Вот и происходит то, что имеем... Зеля то мнит себя хозяином, хоть и зовется слугой. Потому Порох нужен зеленявым как воздух- только так они могут прикрывать свою гнусность, хоть чем то оправдывать свое ничтожество, халявщики... Порошенко де виновен, что наридишко хитровжаренный...
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Снова лепят ему какую то политическую херню .. Доколе . ??? Где же долгожданные для зебилов дела , по разворовыванию несметных багацтв , и переправке их в оффшоры на Мальдивы ?? ГДЕ ,, ... вашу мать ?? К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 84 ..Неужели нэма ?
......
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А где махинации с облигациями,где аферы с выдачей липецкому жиртресту кредитов из госбанков с последующей сомнительной реструктуризацией,где пересечение границы по фальшивым документам,где темная сделка с регионалом тигипикой по оборонному заводу,где правовая оценка ситуации по которой в первом туре выборов рошенке вдруг насчитали намного больше голосов,чем он получил в последующем на парламентских выборах,где факт крышевания свинарчука и его деяний?

Я вам покажу спам гниды свинарчуковские.
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Та чули вже... вже ж відповіли... ось там диви...
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Скорей бы пэпу посадили, может соевые наконец пойдут работать.
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Нет такой национальности, он тунгусс.
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У вас75% украинцев - ахенты. Это болезнь.
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макарона, как могут идиотов взять на работу агентами. Нет, 75% украинцев (процент весьма завышен, т.к. это - число пришедших на выборы, включая избирателей рыго-аналов, мертвеччука и прочей ********) никак не примут в агенты...
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Врядли у дураков получится, смотри что ему ваши шьют: захват власти в связи с назнчением Семочко на должность, До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5385. Подписание Минских угод, До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5385. Неудавшийся проход кораблей из Николаева в Мариуполь, До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5385. Хотя по єтому вопросу уже есть решение международного трибунала... .
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Очевидно, что вопрос посадки парашенки на нары является чисто политическим и зависит от желания, а главное, от воли руководства страны. Если кто-то верит, что свинорошен является святым и его не за что посадить на цугундер, тот наивен как ребенок. Другое дело, что неприкрытый парашенковец рябошапка делал все, что бы этого не произошло, хотя 70 процентов украинцев с нетерпением ждут того момента, когда обрыдлый всем мародер таки окажется на нарах. Замена генпрокурора поможет, наконец, Зеленскому выполнить предвыборные обещания и отправить соевую банду на скамью подсудимых
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Смешная ты зверушка, ватная... И пиши правильно фамилию, какой он вам Зеленский? Голобородько!
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Деревянный, а шо это "неприкрытый парашенковец рябошапка "????? Он же ж на 100% ослиный* прокурор.
*ослиный (прим. автора) имеется в виду вова зебильский, участник турне в Оман с тёщей, самкой и личинками, включая нынешнего ермака вместо богдана. Свинг такой случился. После Омана вова зебильский получил яркую кличку "Оманский ослик", которая со временем трансформировалась просто в "осел".
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А где махинации с облигациями,где аферы с выдачей липецкому жиртресту кредитов из госбанков с последующей сомнительной реструктуризацией,где пересечение границы по фальшивым документам,где темная сделка с регионалом тигипикой по оборонному заводу,где правовая оценка ситуации по которой в первом туре выборов рошенке вдруг насчитали намного больше голосов,чем он получил в последующем на парламентских выборах,где факт крышевания свинарчука и его деяний?
Спам - это вы свинарчуковские порохоботы.
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Ты еще Вальцмана пропустил, без этого твои аргументы не полны, тренеруйся...
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Идиоты ванючие, про ЧТО вы гавно размазываете?
Вы новость читали?
"Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. "
Если человек идиот - та это надолго!
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