 СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и предотвратила несколько терактов со стороны "Л/ДНР", - Баканов

Об этом заявил Председатель СБУ Иван Баканов после своего выступления в Верховной Раде 4 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Главная задача спецслужбы - ловить не мелких мошенников, а заботиться о национальной безопасности страны. И наши результаты как раз подтверждают действенность новых подходов. Были ли попытки устроить террористические акты? Конечно. нейтрализовали ли их? Да", - сказал Иван Баканов.
Он отметил, что теракты готовились представителями так называемых "Л / ДНР".
"Например, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве Запорожье. А в начале этого года в Харькове предотвратили покушение на украинского разведчика. Преступник хотел не просто убить военного, но нанести максимальный вред другим людям. Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. Представляете количество возможных жертв?", - подчеркнул глава СБУ.
Всего за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности. 34 - по факту создания террористической организации, 14 - по признакам совершения террористических действий.
"Особое внимание следует обратить на задержание в Украине одного из лидеров "Идил" по кличке Аль Бара Шишани. Есть и другие успешные примеры. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы могли чувствовать себя в безопасности - без страха ездить в транспорте, водить детей в школу или в детский сад", - добавил Иван Баканов.
18 часов назад...
В урочище Клесов Сарненского района Ривненской области сегодня ночью сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу из девяти человек, которые занимались добычей янтаря на территории государственного предприятия. Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы управления СБУ в Ривненской области Инна Илючок, в состав группы входили жители региона. По ее словам, злоумышленники занимались незаконной добычей «солнечного камня» на территории одного из госпредприятий янтарной промышленности. https://www.unian.net/incidents/10901618-v-rivnenskoy-oblasti-sbu-zaderzhala-bandu-kopateley-yantarya.html
это наша корова (с)
хорошо работаешь Ваня!