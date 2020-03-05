 Оккупанты приговорили крымчанина Филатова к 6 годам колонии по делу "Свидетелей Иеговы"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Его признали виновным якобы в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сообщается, что после оглашения приговора, Филатова забрали в СИЗО прямо из здания суда. Заседание проходило в открытом режиме. На оглашение приговора собралось около сотни слушателей.

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Филатов – отец четверых детей, он родился в 1972 году в с. Привольное Херсонской области, его родители по-прежнему живут в этом селе, Сергей в 2003 году переехал в Крым.