 Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике, - Милованов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Коронавирус. Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике. Правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике: монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки и т.д.), фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка), при необходимости ограничение экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговле (пошлины или наоборот поддержание определенного импорта, запрет реэкспорта определенных категорий товаров - номенклатуру должен подготовить МОЗ), меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии", - рассказал Милованов.
шкодив, шкодив і шкодив.
а не бы ло бы вируса - виноват был бы Санта....
Ну, "ник" типо.
И оно нам чет говорит? Типо - если мы обосремся, то это от вируса(а то что обосрались уже - )
А, это тот дурак шо назвал ся дебилом после того как Беня его назвал.... дебилом?
Ну и дебилы....
Тобто для людей через епідемію не зможуть працювати і заробляти на життя канікул не буде, а пенси у яких дохід і так не зміниться, отримають канікули. Що за брєд?
пункт 3 - хотєлка про деребан землі;
пункт 4 - верховенство права і ЗЄко-риго-***** - не сумісні з першого дня ЗЄ при владі;
пункт 5 - готова оправдалка того що перші 4 пункти не будуть виконані за винятком ринку землі - як крайній варіант "порятунку економіки".
-******** накопленые папередниками деньги и свалить все на COVID-19!
а когда уволили - все пропало, коронавирус убьет экономику!
Світова криза вже майже два роки висить в повітрі, це цілком закономірний процес в ******** економіці, але чомусь чудо-економіст цього не помітив. Трампу просто потрібен другий термін, тому економіка ще не гепнулася і поки що штучно перегріта.