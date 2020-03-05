 Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике, - Милованов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус. Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике. Правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике: монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки и т.д.), фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка), при необходимости ограничение экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговле (пошлины или наоборот поддержание определенного импорта, запрет реэкспорта определенных категорий товаров - номенклатуру должен подготовить МОЗ), меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии", - рассказал Милованов.

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