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 Политика Украины, Экономика
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 Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике, - Милованов

Вероятность эпидемии коронавируса в Украине растет и она может привести к экономическому кризису.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус. Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике. Правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике: монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки и т.д.), фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка), при необходимости ограничение экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговле (пошлины или наоборот поддержание определенного импорта, запрет реэкспорта определенных категорий товаров - номенклатуру должен подготовить МОЗ), меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии", - рассказал Милованов.

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Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179572
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер кризу спишуть на короновірус, а не на про*оби влади.
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Да заткнись уже, Милованов. Пока сидел в Кабмине помалкивал и ничего ему не мешало, когда выкинули оттуда как жабу, оно начало пугать. Тварь гыдотная.
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Все що міг, те й зробив Мілованов з економікою. Другий чорнобиль. В шизанутій вірі, що в повністю монополізованій країні "вільний" ринок все розтавить на місця. Вже розставив....
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Выдадать профессору милованову Нобелевскую премию !
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Да заткнись уже, Милованов. Пока сидел в Кабмине помалкивал и ничего ему не мешало, когда выкинули оттуда как жабу, оно начало пугать. Тварь гыдотная.
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чому це? вони звинувазували теплу зиму в падінні виробництва...
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слив защитан...
а не бы ло бы вируса - виноват был бы Санта....
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А ви, під час загрози світової криз , кидаєте країну без допомоги МВФ, щоби здати путєну й бєнє...
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две недели назад Тимофей говорил обратное , вот что портфель чудотворный делает Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 5960
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оце я розумію відмазка, на 100000%! Ми що, ми ж старались, а то все той клятий вірус!
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Теперь все промахи "нового правительства" провал в экономике не на них а на короновирусе
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Тепер кризу спишуть на короновірус, а не на про*оби влади.
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В ублюдка даже страничка - на рашкинском слэнгэ.
Ну, "ник" типо.
И оно нам чет говорит? Типо - если мы обосремся, то это от вируса(а то что обосрались уже - Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 7930 )
А, это тот дурак шо назвал ся дебилом после того как Беня его назвал.... дебилом?
Ну и дебилы....
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пшел вон назад в персильванию, дебилоид
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К гению нужно прислушиваться - при нем сокращалось количество рабочих мест,падало промпроизводство,но чудесным образом рос ВВП на 4 процента - он гений.
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В общем как и ожидалось, все пробоины в бюджете и проблемы в экономики спишут на коронавирус, ха-ха-ха классика жанра )))
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каникулы на коммунальные платежи для пенсионеровИсточник: https://censor.net.ua/n3179572
Тобто для людей через епідемію не зможуть працювати і заробляти на життя канікул не буде, а пенси у яких дохід і так не зміниться, отримають канікули. Що за брєд?
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Пункт 1, 2 - заїждені до дірок папєрєдніками;
пункт 3 - хотєлка про деребан землі;
пункт 4 - верховенство права і ЗЄко-риго-***** - не сумісні з першого дня ЗЄ при владі;
пункт 5 - готова оправдалка того що перші 4 пункти не будуть виконані за винятком ринку землі - як крайній варіант "порятунку економіки".
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Вот это он выдал, другие об этом и не подозревали))
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-у вас есть план мистер фикс?
-******** накопленые папередниками деньги и свалить все на COVID-19!
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только пару недель назад говорил, что все супер.
а когда уволили - все пропало, коронавирус убьет экономику!
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Такий розумний ніби... А шо ж ти робив, як міністром був?

Світова криза вже майже два роки висить в повітрі, це цілком закономірний процес в ******** економіці, але чомусь чудо-економіст цього не помітив. Трампу просто потрібен другий термін, тому економіка ще не гепнулася і поки що штучно перегріта.
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Теперь шмаркли все сделают для его распространения, для них это спасение, все спишут
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А у нас он с 2005 прекращался? Да, а то я как-то пропустил.
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Свідомо нищили економіку, а винен вірус, якого в червні ще й не існувало. Лохторат повірить, можливо
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Коронавирус или всё-таки Порошенко виноват во всём?
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Милованов - он явно очень умный, судя по этому посту.
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О, началось. Вы уже угробили экономику - зебилы малороские. Терь идете чем прикрыться...
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А не этот ли дурачок ранее рассказывал что короновирус пойдет на пользу Украине? Украинский бизнес сможет занять свою нишу из-за того что производство в Китае падает...
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