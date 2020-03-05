EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  335  6
Материалы по теме:
Все про:Калифорния (20) корабль (1348) США (16185) COVID-19 (520)

 COVID-19: У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер, на борту которого 3 тыс. человек

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся около 3000 человек, изолирован у берегов Калифорнии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу. Однако команде пришел указ срочно вернуться в порт отправления. Причина - у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.

Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту теперь есть симптомы гриппа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чрезвычайное положение из-за коронавируса ввели в американском Лос-Анджелесе

На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус, чтобы проверить людей, которые могли контактировать с зараженными, и тех, кто чувствует недомогание.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

У компании Princess Cruises уже были проблемы с коронавирусом. У берегов Японии на изоляции находился лайнер Diamond Princess, COVID-19 зафиксировали у более  чем 700 пассажиров, четверо из них - украинцы.

Источник: https://censor.net.ua/n3179571
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чёт не везёт в последнее время принцессам... COVID-19: У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер, на борту которого 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5382
 показать весь комментарий
 
Туристический бизнес загнется первым...а потом все покатится как камень с горы...
 показать весь комментарий
 
 
и подготовленными окажемся только мы
потому шо уже итак полная жопа
у народа даже нет денех скупать соль, спички и сахар
но стремится еще есть куда
к маю орки могут пойти в наступление
если наши под них не лягут
 показать весь комментарий
 
а нет точно такой же новости
только про кацапов? COVID-19: У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер, на борту которого 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 1436
 показать весь комментарий
 
Кто то может поверить...что при миллионах китайцев в Сибири...которые шастали туда- сюда....из Китая в паРашу...в паРаше нет заболевших?
Да там наверное в Тайге их в штабеля складывают...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх