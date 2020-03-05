 Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что Мониторинговая миссия ОБСЕ 2 марта зафиксировала 20 систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода возле Краснолучского, 7 "Градов" возле Миусинска, 7 систем неподалеку от Садового, а еще 6 двигались вблизи Ивановки.
Кроме того, 2 марта были зафиксированы 11 танков, 10 самоходных гаубиц и 12 буксируемых гаубиц вблизи Миусинска и 2 танка возле Круглика.
Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.
Я тоже видел как в мой город пришли россияне, и из процветающего города превратили его в малопригодную для жизни зону. Разуметься мне не нравилось когда в мою сторону стреляли наши солдаты и летели их ракеты. Но они были в своем праве они защищались от иностранного агрессора.
просто не надо отвечать на провакации
може ишо на парад придется ехать
есть лишь один способ прекратить обстрелы
посадить в каждом окопе на цепуру по рыгу
орков возможно это не остановит
зато нашим пацанам думаю будет нескучно
пускай рассказывают там байки про руське мир и громадяньску війну