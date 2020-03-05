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 Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать минские соглашения, размещая вооружение как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что Мониторинговая миссия ОБСЕ 2 марта зафиксировала 20 систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода возле Краснолучского, 7 "Градов" возле Миусинска, 7 систем неподалеку от Садового, а еще 6 двигались вблизи Ивановки.

Кроме того, 2 марта были зафиксированы 11 танков, 10 самоходных гаубиц и 12 буксируемых гаубиц вблизи Миусинска и 2 танка возле Круглика.

Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в течение февраля выпустили более 1,5 тыс. снарядов по позициям украинских воинов, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3179566
 
 
 Топ комментарии
 
Нада повстанцам закинуть на територию ордила коронавирус. Заодно посмотрим как работает вирус в условиях отсутсвия медицины как таковой Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8543
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так, вроде, "Байрактары" закуплены... Послать бы пару на выяснение причин
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Все таки повстанцы, не российские оккупанты?
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Нада повстанцам закинуть на територию ордила коронавирус. Заодно посмотрим как работает вирус в условиях отсутсвия медицины как таковой Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8543
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Все таки повстанцы, не российские оккупанты?
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В Украине ценз оседлости - 5 лет (ч.5 ст.3 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с частью 2 ст.76 Конституции Украины). Так что они уже почти граждане Украины и могут участвовать в выборах. (sarcasm)
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вспоминаю, как укропы в конце июня 14-го убивали Закотное. из Донецкого посёлка через Донец лупила ствольная артиллерия а где-то от поворота на Зелёный Клин работали Грады. и несколько суток и днём и ночью мой домик на сваях подпрыгивал тока от вылётов, представляю шо делалось там, где ЭТО падало.....и ни одного выстрела в ответ. это, несомненно, была бравая войнуха . а через пару месяцев всё поменялось и вот уже почти 6 лет как герой отписжен, унижен и выступает в роли обиженного терпилы Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2793
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ну это же все к лучшему, ты вот, например, как видно по флагу в Австрию переехал. Это не в сраном лугандоне прозибать) согласись)))
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А правда что солдаты ВСУ распяли мальчика в Славянске?
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не, положили 2 мины в нашу пятиэтажку и убили осколком через окно инвалида-пенсионера из квартиры напротив. фамилия его была Сопов
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Да промашка вышла! Нада было в твоё окно стрелять!
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надеюсь, герой , совершивший этот подвиг впоследствии благополучно зажмурился в одном из котлов
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а як ти в Австрію потрапив, вата продажна?? Годувальник херов. Чому не в рашку втік?
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Не путайте причину и следствие.

Я тоже видел как в мой город пришли россияне, и из процветающего города превратили его в малопригодную для жизни зону. Разуметься мне не нравилось когда в мою сторону стреляли наши солдаты и летели их ракеты. Но они были в своем праве они защищались от иностранного агрессора.
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Коронавирус туда сам придет, с гумконвоями..))
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в заднице не только член, но и рука коломойского Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8889
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Руку меняют в зависимости от ситуации...
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Абидна, наши пращуры, козаки, нагибали турецкого султана и письма писали ему с матюками, а тут каких-то недокацапов нагнуть нельзя...
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тепер інші часи... В нас он козак таксує в столиці.
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Минск не разрешает , а вовсе не Тель-авив ... А кто у нас там Мынский безальтернативец ?
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Так как раз минские соглашения и нарушены, и шо?..
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ни в коем случае!перестатьстрылять! иначе можно же попасть в "ту сторону".да и как потом в "миролюбные глаза" ***** смотреть?
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К выборам октябрьским готовятся, дружить хотят...
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так, вроде, "Байрактары" закуплены... Послать бы пару на выяснение причин
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Купите турецких дронов и расхренячете все что выходит за линию разграничения
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проде петр алексеич прикупил пару штук
просто не надо отвечать на провакации
може ишо на парад придется ехать
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к наступлению готовятся мрази
есть лишь один способ прекратить обстрелы

посадить в каждом окопе на цепуру по рыгу
орков возможно это не остановит
зато нашим пацанам думаю будет нескучно
пускай рассказывают там байки про руське мир и громадяньску війну
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Бубочка уже отреагировал? Отправил ***** грозную ноту? Обзвонил европейских и мировх лидеров? Созвал ООН? Не? Ну, хоть сказал что-то по этому поводу? Тоже не? А шо ж такое? До сих пор озабочен вчерашним выступлением Гончаренко в Раде? Или, по его мнению так и надо?
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В Полтаву едет, на два дня, сражаться с коронавирусом...
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А я думал что он как турки должен был отреагировать а не как барыга . А на реакцию барыги всем было пофиг . В т.ч и агрессору . Поэтому Вова и молчит .Так как турки ответить боится , так как барыга ему просто лень сотрясать воздух
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А как же мир и любофф в глазах *****???????
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а вот арахнофобия с этим не согласится. оно считает, что ещё надо разобраться... Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1762
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Зэбил глух и слеп. Отзывается только на зов *****
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Когда в Украине уже будут военные базы нашего союзника США. Надеюсь, что новая власть уже прорабатывает этот вопрос. И пора Европе вводить новые санкции на действия оккупантов, нельзя закрывать глаза на действия международного маньяка
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Это мечты ... Мечтать не вредно .Но реальность часто не оправдывает радужных надежд . Европа эгоистична и думает о том как бы на всём этом банально наварить . Если им это будет выгодно то введут , если нет то .....выразят глубокие обеспокоенности .Что мы и видим на данный текущий момент
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сюр какой-то...вы(СЦКК) вместе с русскими фашистами заявляет. мол дескать русский оккупант что-то там нарушает....
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