 Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что Мониторинговая миссия ОБСЕ 2 марта зафиксировала 20 систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода возле Краснолучского, 7 "Градов" возле Миусинска, 7 систем неподалеку от Садового, а еще 6 двигались вблизи Ивановки.

Кроме того, 2 марта были зафиксированы 11 танков, 10 самоходных гаубиц и 12 буксируемых гаубиц вблизи Миусинска и 2 танка возле Круглика.

Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

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