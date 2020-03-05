 Сегодня в Черновицкой области госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на коронавирус, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.
"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".
Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.
В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.
откуда тогда такая ненависть к туристам?
может ты считаешь и не нужен тот безвиз? может по твоему и майдан был ошибкой?
Єпідемія швидше за все все одно буде. Але хотілось щоб пізніше і розтянута в часі. Бо якщо зразу захворіє 20% населення то просто катастрофа. Скажімо що робити з майже мільйоном хворих в Києві, з яких тисяч двісті в тяжкому стані?
да, платят. тебе(если на госслужбе) идут в т.ч. и их деньги на карту? да.
че ты такой желчный то?
я вот ничего не боюсь, даже короны и вирусов(бросается к ыконостасу, прикладывается к мощам, бубнит мантры и сансары))
вроде не лжет, так что.... новостям не верим как всегда, чеснок кушаем - да, да, да!)
А схерали я должен терять свои деньги из-за всяких паникеров?
Це небезпечно якщо серед таких відвідувачів, буде заражена вірусом і пацієнти із іншими захворюваннями отримають щей короновірус...
Но потом когда большых будет больше чем здоровых, уже больные будут гоняться за здоровыми и сжигать их за "колдовство".