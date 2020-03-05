EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  2506  33
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (391) COVID-19 (520)

 Сегодня в Черновицкой области госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на коронавирус, - ОГА

В Черновицкой области еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии зарегистрировали 2706 случаев заражения коронавирусом, 107 человек умерли, - Xinhua

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

Сегодня в Черновицкой области госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на коронавирус, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179564
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так петя для вас выклянчил безвиз чтоб такие как ты могли туда ездить без проблем
откуда тогда такая ненависть к туристам?
может ты считаешь и не нужен тот безвиз? может по твоему и майдан был ошибкой?
 показать весь комментарий
 
 
а то шо? все мои запасы мамалиги понадкусуешь?
 показать весь комментарий
 
 
Українських "туристів" там з півмільйона. Швидше за все десятки, а то й сотні заражених вже приїхали додому зовсім не пустими маршрутками, автобусами ... В школі сказали, що в наше місто вже привезли з Італії. Сподіваюсь що помилились.
Єпідемія швидше за все все одно буде. Але хотілось щоб пізніше і розтянута в часі. Бо якщо зразу захворіє 20% населення то просто катастрофа. Скажімо що робити з майже мільйоном хворих в Києві, з яких тисяч двісті в тяжкому стані?
 показать весь комментарий
 
 
Нужно просто перестать болеть. (Брехун Оманський)
 показать весь комментарий
 
 
боюсь спитати але пропунвали на одні із гілок пару днів назад жартома - спалювати?
 показать весь комментарий
 
 
заробітчане сидіть собі тихенько у Італії, не треба ломитися на Батьківщину, і заражати співвітчизників.
 показать весь комментарий
 
налоги платят?
да, платят. тебе(если на госслужбе) идут в т.ч. и их деньги на карту? да.
че ты такой желчный то?
я вот ничего не боюсь, даже короны и вирусов(бросается к ыконостасу, прикладывается к мощам, бубнит мантры и сансары))
 показать весь комментарий
 
 
потрохи "італійці" їдуть додому,скоро і другі сородічі приїдуть,тих що блокували дороги і взлітні смуги
 показать весь комментарий
 
Главное - сообщите в местных газетах их адреса, имена, опубликуйте фотографии их и родственников. Сегодня в Черновицкой области госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 7153
 показать весь комментарий
 
 
зачем ? что бы презервативы им носить ?
 показать весь комментарий
 
 
это сарказм. картинки твоей не вижу. только иконку бледненькую.
 показать весь комментарий
 
 
но если бы опубликовали, тогда к ним ломанутся адвокаты с предложением подать иск в ЕСПЧ, и гарантией выиграть его)
 показать весь комментарий
 
не вопрос ................................................................................................................... Сьогодні в Чернівецькій області госпіталізували ще двох українців з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 2610
 показать весь комментарий
 
 
сегодня в новостях слышал, что Украина готова к коронавирусу и я выпал просто, как это можно быть готовым к коронавирусу. готовы заболеть или как??? нужно не готовым быть к вирусу, а нужно превентивные меры принять, чтобы вирус не проник на территорию Украины! А если проник, то зараженные зоны нужно изолировать и чтобы из них никто не выезжал и там внутри тоже нужно людей зараженных изолировать.
 показать весь комментарий
 
 
не отвлекай тетку ерундой, у нее последний день с физруком.
 показать весь комментарий
 
Рома Доник еще неделю назад написал что среди его знакомых - 2 заболели какой-то чудовищной хренью, еле вылечились, потому что обеспеченные и вовремя обратились к врачам. чет типо пневмонии и т.д.
вроде не лжет, так что.... новостям не верим как всегда, чеснок кушаем - да, да, да!)
 показать весь комментарий
 
 
Щас ще батраки вернуться..і буде айс !
 показать весь комментарий
 
отобрать субсидии ,не фиг на них вышивать по Европам Сьогодні в Чернівецькій області госпіталізували ще двох українців з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 7631
 показать весь комментарий
 
Уже знали, що там епідемія і один фіг поперлися. Непугані ідіоти. Наше жлобство іноді вбиває.Накупили тікетів на лоукости за півроку по 20-30 евро і замість того, що б здати один хєр поїхали, бо майже нічого не повернуть авіакомпаніїї. Нормальні люди бронь повідміняли в букінгу від 70-90% готелів в Італії пусті. А ці на авось. Не хочу панікувати, але фото і Чернівецької інфекційки мене вразили, та з часів Франца Іосифа нічого не змінилося, налікуємось *****. Зараз ще таргани з заробітків злізуться.
 показать весь комментарий
 
 
я вам таке скажу. Потяг зі Львова до Чернівців їде саме стільки часу, скільки він їздив за часів Франца Іосифа... І по ходу це може відтягнути швидке розповсюдження цієї холЄри по Україні.
 показать весь комментарий
 
я тоже купил билеты на лоукост и поеду через неделю. Потом во Львов на 2 дня и потом в Киев. Такой весенний отпуск у меня запланирован еще полгода назад.
А схерали я должен терять свои деньги из-за всяких паникеров?
 показать весь комментарий
 
 
все правильно сделал, но если заболеешь, то конечно не иди в больницу за помощью(всех же перезаражаешь там ведь)))
 показать весь комментарий
 
Треба ввести карантин в звичайних лікарнях, тому що ті що приїзджають із країн з короновірусом не те що не самоізолюються а і ходять навідують своїх хворих родичів.
Це небезпечно якщо серед таких відвідувачів, буде заражена вірусом і пацієнти із іншими захворюваннями отримають щей короновірус...
 показать весь комментарий
 
Надо на пунктах пропуска установить мобильные крематории и сжигать всех кто едет с температурой
Но потом когда большых будет больше чем здоровых, уже больные будут гоняться за здоровыми и сжигать их за "колдовство".
 показать весь комментарий
 
 
Мені на тебе пофіг, і у тебе відчуття самозбереження відсутнє я бачу. Зрозумійте, я особисто не боюся, але такі як ти наражають наших батьків, дітей на небезпеку. Вас треба з кордону ізолювати на 14 діб.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх