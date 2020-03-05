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Все про:Черновицкая область (391) COVID-19 (520)

 Еще двух украинцев с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновицкой области, - ОГА

В Черновицкой области еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии зарегистрировали 2706 случаев заражения коронавирусом, 107 человек умерли, - Xinhua

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

Еще двух украинцев с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновицкой области, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179564
 
 
 Топ комментарии
 
Уже знали, що там епідемія і один фіг поперлися. Непугані ідіоти. Наше жлобство іноді вбиває.Накупили тікетів на лоукости за півроку по 20-30 евро і замість того, що б здати один хєр поїхали, бо майже нічого не повернуть авіакомпаніїї. Нормальні люди бронь повідміняли в букінгу від 70-90% готелів в Італії пусті. А ці на авось. Не хочу панікувати, але фото і Чернівецької інфекційки мене вразили, та з часів Франца Іосифа нічого не змінилося, налікуємось блять. Зараз ще таргани з заробітків злізуться.
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так петя для вас выклянчил безвиз чтоб такие как ты могли туда ездить без проблем
откуда тогда такая ненависть к туристам?
может ты считаешь и не нужен тот безвиз? может по твоему и майдан был ошибкой?
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так петя для вас выклянчил безвиз чтоб такие как ты могли туда ездить без проблем
откуда тогда такая ненависть к туристам?
может ты считаешь и не нужен тот безвиз? может по твоему и майдан был ошибкой?
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Не пхай свого носа до нас, мамалижник.
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а то шо? все мои запасы мамалиги понадкусуешь?
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Друже, облиш. Зі свинарчуковою фермою говорити, то те саме, що сцяти проти вітру. Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 8910
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Українських "туристів" там з півмільйона. Швидше за все десятки, а то й сотні заражених вже приїхали додому зовсім не пустими маршрутками, автобусами ... В школі сказали, що в наше місто вже привезли з Італії. Сподіваюсь що помилились.
Єпідемія швидше за все все одно буде. Але хотілось щоб пізніше і розтянута в часі. Бо якщо зразу захворіє 20% населення то просто катастрофа. Скажімо що робити з майже мільйоном хворих в Києві, з яких тисяч двісті в тяжкому стані?
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Нужно просто перестать болеть. (Брехун Оманський)
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боюсь спитати але пропунвали на одні із гілок пару днів назад жартома - спалювати?
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Єпідемія швидше за все все одно буде.
По адресу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_COVID-19
есть статистика начала эпидемии в Ухани с 15 янв. Думаю, готовность к борьбе с эпидемией сегодня на Украине врядли лучше, чем в Китае 2 мес тому, так что примерную картину можно представить.
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заробітчане сидіть собі тихенько у Італії, не треба ломитися на Батьківщину, і заражати співвітчизників.
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налоги платят?
да, платят. тебе(если на госслужбе) идут в т.ч. и их деньги на карту? да.
че ты такой желчный то?
я вот ничего не боюсь, даже короны и вирусов(бросается к ыконостасу, прикладывается к мощам, бубнит мантры и сансары))
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налоги платят? Конечно платят, только границу пересекают и бегут в ближайший банк платить налоги до последней копеечки.
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нееее, посм. на цену топлива напр., или на табачку.
там акциз четверть-треть.
просто даже жвачку купив в ларьке, вы - заплатил налог.
(Ваш капитан Очевидность)
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потрохи "італійці" їдуть додому,скоро і другі сородічі приїдуть,тих що блокували дороги і взлітні смуги
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Главное - сообщите в местных газетах их адреса, имена, опубликуйте фотографии их и родственников. Сегодня в Черновицкой области госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 7153
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зачем ? что бы презервативы им носить ?
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это сарказм. картинки твоей не вижу. только иконку бледненькую.
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но если бы опубликовали, тогда к ним ломанутся адвокаты с предложением подать иск в ЕСПЧ, и гарантией выиграть его)
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не вопрос ................................................................................................................... Сьогодні в Чернівецькій області госпіталізували ще двох українців з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 2610
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сегодня в новостях слышал, что Украина готова к коронавирусу и я выпал просто, как это можно быть готовым к коронавирусу. готовы заболеть или как??? нужно не готовым быть к вирусу, а нужно превентивные меры принять, чтобы вирус не проник на территорию Украины! А если проник, то зараженные зоны нужно изолировать и чтобы из них никто не выезжал и там внутри тоже нужно людей зараженных изолировать.
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не отвлекай тетку ерундой, у нее последний день с физруком.
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Рома Доник еще неделю назад написал что среди его знакомых - 2 заболели какой-то чудовищной хренью, еле вылечились, потому что обеспеченные и вовремя обратились к врачам. чет типо пневмонии и т.д.
вроде не лжет, так что.... новостям не верим как всегда, чеснок кушаем - да, да, да!)
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Щас ще батраки вернуться..і буде айс !
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гомосапіенсам ніколи нічого не загрожуе ... - окрім тих випадків коли онні зЄбіли - читай дЭбіли, не вчиняють unforeseen cases... Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 6479
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По-перше, я до зеленого гавна як ..... не належу, а по друге: йди гуляй гражданін...
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я ж не переходив на "особистості" Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7137 , чи ти щось "впізнав"... - і наостанок, про таке чув : не говоріть що нам робити - ми не будев вказувати шлях твого нафУй ....
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Кажется, сбывается мечта Зеленского, вернуть гастрабайтеров в Украину! )))
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Ротенберг чи дерипаска зашов на сайт? Працюючі люди в нього батраки.
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отобрать субсидии ,не фиг на них вышивать по Европам Сьогодні в Чернівецькій області госпіталізували ще двох українців з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 7631
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Уже знали, що там епідемія і один фіг поперлися. Непугані ідіоти. Наше жлобство іноді вбиває.Накупили тікетів на лоукости за півроку по 20-30 евро і замість того, що б здати один хєр поїхали, бо майже нічого не повернуть авіакомпаніїї. Нормальні люди бронь повідміняли в букінгу від 70-90% готелів в Італії пусті. А ці на авось. Не хочу панікувати, але фото і Чернівецької інфекційки мене вразили, та з часів Франца Іосифа нічого не змінилося, налікуємось *****. Зараз ще таргани з заробітків злізуться.
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я вам таке скажу. Потяг зі Львова до Чернівців їде саме стільки часу, скільки він їздив за часів Франца Іосифа... І по ходу це може відтягнути швидке розповсюдження цієї холЄри по Україні.
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я тоже купил билеты на лоукост и поеду через неделю. Потом во Львов на 2 дня и потом в Киев. Такой весенний отпуск у меня запланирован еще полгода назад.
А схерали я должен терять свои деньги из-за всяких паникеров?
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все правильно сделал, но если заболеешь, то конечно не иди в больницу за помощью(всех же перезаражаешь там ведь)))
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Я обычно не хожу, т.к. вирусы не лечатся медикаментозно. Это только турые мамаши закармливают ребенка бесполезными лекарствами потому что "нужно что-то делать", я тупо переболеваю сам.
Но если будет совсем плохо, то пойду. И перезаражаю. Все равно все перезаражаются, +- пару недель, к чему этот цирк с карантинами, "космонавтами".
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и еще есть такая мысль, если начну кашлять - поехать в Санжары, походить там по рынку, покашлять, потрогать фрукты на прилавках.
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Мені на тебе пофіг, і у тебе відчуття самозбереження відсутнє я бачу. Зрозумійте, я особисто не боюся, але такі як ти наражають наших батьків, дітей на небезпеку. Вас треба з кордону ізолювати на 14 діб.
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огради его от общения, пусть сидит дома. Надо всего лишь дотерпеть до апреляЮ когда наступит тепло и вирусы ОРВИ исчезнут до след. сезона. Защита своих родителей - это наша обязанность, граждан, а не какого-то "государства".
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Дмитро, переміщення людей це 10 відсотків загрози, що робити з переміщенням товарів, завтра інсулін не привезуть через карантин.
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Дети инфицируются, и хоть и не болеют, но становясь переносчиками инфекции, заражают близких.
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Така не лише Чернівецька, колись родичі попали в нашу, після поїздки на море, там ремонт кращий але лікування жесть... Ніхто не чекав аналізів зразу приписали антибіотик самий важчий і все чекайте 4 дні на аналізи, зранку стало гірше, самі поїхали звідти на таксі здати в приватну експрес тести за гроші а так би і долічились... Тому що антибіотик наоборот шкодив...
При чому паціент з невідомою хворобою їздить по місті сам, до речі в приватній лабораторіїї ніхто маски не одівав... Та і в інфекційній тільки лікар, медсестри і санітарки без масок були... Зразу список дали в аптеку...
Самі бардачні і відсталі лікарні у нас інфекційні, з них перших треба було реформу починати..
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Так я і пишу про непуганих ідіотів, які не бояться летіти. Невисокий відсоток смертності це в Китаї, а з нашими реаліями. У Чернігівській області на 4 села один фельдшер і до найбжчої лікарні місцями 50 км убитих доріг. Далеко не в кожній лікарні навіть є КТ.
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Найбільше вірус вражає від 40 років, тому продукти з цинком і вітаміном С здоровий сон і спорт. І не пітдаватись паніці... Це завжди шкодить..
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Сегодня показывали. В Иране весь персонал покинул клинику. Пустая. Одни больные. У нас скоро тоже так будет. Ссылку найду если надо. Сохранял.
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Треба ввести карантин в звичайних лікарнях, тому що ті що приїзджають із країн з короновірусом не те що не самоізолюються а і ходять навідують своїх хворих родичів.
Це небезпечно якщо серед таких відвідувачів, буде заражена вірусом і пацієнти із іншими захворюваннями отримають щей короновірус...
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Надо на пунктах пропуска установить мобильные крематории и сжигать всех кто едет с температурой
Но потом когда большых будет больше чем здоровых, уже больные будут гоняться за здоровыми и сжигать их за "колдовство".
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ахаха, круто. а еще больные могут бегать с кадилами и чадилами с молитовниками и в платьях, тряся мощами и без мощей(тут простор для фантазии большой как и Рашка))
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надо чтобы больных причащали попы, всех одной ложкой с одного тазика с вином и размокшей булкой, причем и больных и их здоровых родственников и всех кто входит в больницу Это же Кровь Господня, через нее низзя заразиться особенно если веруешь
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еще смешон высер руснявых попов шо типо "через причастие заразиться невозможно". я вчера писал что в Иркутске вообще "святая вода" оказалась канализационной Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7436
и бошья браго-дать, как-то не помогла "братским" веропитекам.
до чего же примитивные сказочки эти то, а?
жаль нет понятия такого как "раскрещение". мне просто противно осознавать что когда-то бородатая мущинка в юбке меня окропила(или как там) и пробубнила шо я раб чей-то. о б*же, тьху, сват, сват, сват(падает, мочится с полом посредством наклонов и мантр)
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У нас батюшка закупил сегодня одноразовые ложки для Причастия. Кстати, прецеденты в истории были, когда во время эпидемий больные приходили ко Причастию со своими ложечками.
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Мне больше нравится прецедент когда во время чумы, попы в Константинополе собрали 1 млн. верующих чтобы совместно помолиться о прекращении чумы. В результате + 800 тыс.трупов Хотя как тогда считали - надо все делить на 5, но сам прецедент все равно ферический
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"Еще двух украинцев с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновицкой области" - и ни одного еврея.
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А почему Вам таки это интересно знать, не лучше ли шекели считать, ой, то есть гривны, или как тут там и у вас(бросается смотреть индексы, нервно сжимает толстые пейсы)
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Вы наверное ещё не знали, что война была запланирована ещё до 12 июня 1994 года в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770
«Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее.»
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це стара казка. Рашка на молдову теж напала по наказу з Нью-Йорку? А в Грузії? Ічкерія?
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У меня это сохранено на компьютере в 2003 году.
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Получается, что когда высшие чины кричали, что ы лучше всех готовы к эпидемии - они нагло врали? Если уже есть подозрения у людей, которые спокойно гуляют по Украине... то потенциально они уже могли заразить десятки и сотни людей.. Где-же готовность??? Они были в Италии.. Так какого хрена они на свободе, а не в карантине??? Не жалко было бы если бы первым сдохла министр здоровья, а вторым - клоун. Но ведь пострадают простые люди...
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Кто не хочет получить корону, не ходите к проституткам, особенно в Одессе и Киеве, где обслуживают иностранцев
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В Парашной ********* ***** госпитализировали с подозрением на сифилис мозга!
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посилання на те що ви написали. Мене посилати не треба. Якщо не розумієте українсьою, то дублюю російською Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 5816 ссылку пожалуйста.
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Надеюсь, местные патриоты успели забросать их камнями?
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