 Еще двух украинцев с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновицкой области, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии зарегистрировали 2706 случаев заражения коронавирусом, 107 человек умерли, - Xinhua

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.