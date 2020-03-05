 Еще двух украинцев с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновицкой области, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.
"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".
Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.
В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.
откуда тогда такая ненависть к туристам?
может ты считаешь и не нужен тот безвиз? может по твоему и майдан был ошибкой?
Єпідемія швидше за все все одно буде. Але хотілось щоб пізніше і розтянута в часі. Бо якщо зразу захворіє 20% населення то просто катастрофа. Скажімо що робити з майже мільйоном хворих в Києві, з яких тисяч двісті в тяжкому стані?
По адресу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_COVID-19
есть статистика начала эпидемии в Ухани с 15 янв. Думаю, готовность к борьбе с эпидемией сегодня на Украине врядли лучше, чем в Китае 2 мес тому, так что примерную картину можно представить.
да, платят. тебе(если на госслужбе) идут в т.ч. и их деньги на карту? да.
че ты такой желчный то?
я вот ничего не боюсь, даже короны и вирусов(бросается к ыконостасу, прикладывается к мощам, бубнит мантры и сансары))
там акциз четверть-треть.
просто даже жвачку купив в ларьке, вы - заплатил налог.
(Ваш капитан Очевидность)
вроде не лжет, так что.... новостям не верим как всегда, чеснок кушаем - да, да, да!)
А схерали я должен терять свои деньги из-за всяких паникеров?
Но если будет совсем плохо, то пойду. И перезаражаю. Все равно все перезаражаются, +- пару недель, к чему этот цирк с карантинами, "космонавтами".
При чому паціент з невідомою хворобою їздить по місті сам, до речі в приватній лабораторіїї ніхто маски не одівав... Та і в інфекційній тільки лікар, медсестри і санітарки без масок були... Зразу список дали в аптеку...
Самі бардачні і відсталі лікарні у нас інфекційні, з них перших треба було реформу починати..
Це небезпечно якщо серед таких відвідувачів, буде заражена вірусом і пацієнти із іншими захворюваннями отримають щей короновірус...
Но потом когда большых будет больше чем здоровых, уже больные будут гоняться за здоровыми и сжигать их за "колдовство".
ахаха, круто. а еще больные могут бегать с кадилами и чадилами с молитовниками и в платьях, тряся мощами и без мощей(тут простор для фантазии большой как и Рашка))
и бошья браго-дать, как-то не помогла "братским" веропитекам.
до чего же примитивные сказочки эти то, а?
жаль нет понятия такого как "раскрещение". мне просто противно осознавать что когда-то бородатая мущинка в юбке меня окропила(или как там) и пробубнила шо я раб чей-то. о б*же, тьху, сват, сват, сват(падает, мочится с полом посредством наклонов и мантр)
Украинская власть платит израильтянам в два раза большую минимальную пенсию, чем нам.
«Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее.»