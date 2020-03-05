 Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отставку Рябошапки

Об этом сообщается в повестке дня, опубликованной на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
В ходе сегодняшнего пленарного заседания Верховна Рада планирует продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10.
В 18.30 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке, № 3154.
Беня лопатой бабло гребёт,
а профит Порошенко в чём выражается ?
Но не помогло....осел поматросил...и бросил...
или прихватит с собой пару дел на продажу?
Луцик не всё еще там распродал?) только дела Петра Алексеича остались?))
а лично я ощущаю реальные покращення
на улице со вчера реально потеплело
Ему просто не повезло, шо у него не нашлось другого кума, кроме алкаша с манией величия.
нового уже в курс дела вводят
юрист 95-го квартала
кто там еще не пристроеный остался?
Лысый вместо Бакланова будет вишенкой на торте?
Почему?