EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  915  27
Все про:ВР (24493) отставка (2544) Рябошапка Руслан (321)

 Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отставку Рябошапки

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом сообщается в повестке дня, опубликованной на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего пленарного заседания Верховна Рада планирует продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки. ВИДЕО

В 18.30 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке, № 3154.

Источник: https://censor.net.ua/n3179563
 
 
 Топ комментарии
 
с чего он теперь кредиты за хатынку во франции выплачивать будет?
или прихватит с собой пару дел на продажу?
Луцик не всё еще там распродал?) только дела Петра Алексеича остались?))
 показать весь комментарий
 
Изменятся фамилии, но не курс и приоритеты. Скорее наоборот: капитуляция, продажа земли и предприятий, втягивание страны в энергетическую зависимость от РФ и финансовую от Запада новые "специалисты" Зеленского только усилят.
 показать весь комментарий
 
хез)
а лично я ощущаю реальные покращення
на улице со вчера реально потеплело Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 4368
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно они договорились )))

Беня лопатой бабло гребёт,

а профит Порошенко в чём выражается ?
 показать весь комментарий
 
А жопу за оманского осла этот чувак в рябой кепке рвал знатно...
Но не помогло....осел поматросил...и бросил...
 показать весь комментарий
 
Если не доверять Рябокепке, то кому тогда доверять?
 показать весь комментарий
 
с чего он теперь кредиты за хатынку во франции выплачивать будет?
или прихватит с собой пару дел на продажу?
Луцик не всё еще там распродал?) только дела Петра Алексеича остались?))
 показать весь комментарий
 
 
****, опять слуги на конюшне унюхаются в дым - ******* их шо ле тег непослушнышных слуг? - или до крайности?
 показать весь комментарий
 
Изменятся фамилии, но не курс и приоритеты. Скорее наоборот: капитуляция, продажа земли и предприятий, втягивание страны в энергетическую зависимость от РФ и финансовую от Запада новые "специалисты" Зеленского только усилят.
 показать весь комментарий
 
 
не забываем, а шо бы стыдота на лобе написана была, - вы, суки, зеленые ето сделали...
 показать весь комментарий
 
Як там співала Йолка---Завтра 7.42 он будет в Борисполе,сидеть в самолете и думать о пилоте......а там еще немного и Прованс))
 показать весь комментарий
 
...Сергій Костянтинович Іонушас (нар. 18 жовтня 1979, Санкт-Петербург, Росія) , патентний повірений України. Керівник юридичної фірми «Гелон»...
 показать весь комментарий
 
И что, по происхождению он не кацап, учился и всю жизнь работал в Киеве, не такой и плохой выбор, если не считать что он из СН, а значит априори лицо зависимое.
 показать весь комментарий
 
хез)
а лично я ощущаю реальные покращення
на улице со вчера реально потеплело Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 4368
 показать весь комментарий
 
 
После успеха Байдена на праймериз в США от республиканцев пришла телеграмма: "Срочно. Головной убор - менять. Дело по сыну старого хрыча - открывать. Решить вопрос с посадкой Кондитера. О дальнейших инструкциях будет сообщено позже".
 показать весь комментарий
 
Кондитер вот как раз Байдена не трогал, у него с Байденом, кстати, нелохие отношения.
Ему просто не повезло, шо у него не нашлось другого кума, кроме алкаша с манией величия.
 показать весь комментарий
 
Нам нужен генпрокурор который выйдет на трибуну этой зрады и скажет - я даю слово,самое позднее,через месяц,свинарчуки и липецкий жиртрест сядут за решетку,а потом все остальные воровские порохоботы помельче.
 показать весь комментарий
 
Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне відставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 6260
нового уже в курс дела вводят
юрист 95-го квартала
кто там еще не пристроеный остался?
Лысый вместо Бакланова будет вишенкой на торте?
 показать весь комментарий
 
Если голосование по Рябошапке провалится, это будет отличным ударом по ШМАРКЛЕ!!!! Я же не оскорблял ПерЗиДента???? Правильно? Шмаркля, Бубочка, Нарик это же не про ПерЗиДента? Или как?
 показать весь комментарий
 
Народ уже выразил недоверие Рябошапке, дело за малым ВР должна ещё выразить недоверие.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх