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 Политика Украины
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 Мы услышали новые имена, однако нам неизвестно, будут ли эти люди продолжать политику реформ, - Хербст о ротациях в Кабмине

Об успешности переформатирования украинского правительства можно будет судить по результатам работы новой команды, а пока что в США и в целом на Западе надеются, что Украина сохранит курс на реформы.

Такую оценку в комментарии Укринформу высказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр Атлантического совета в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

"Мы услышали новые имена (министров. – Ред.), однако нам неизвестно, будут ли эти люди продолжать политику реформ", - отметил дипломат.

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В то же время он подчеркнул, что у Президента Зеленского и парламентского большинства, которые сформировали предыдущее правительство, имеется хороший - "хотя и не идеальный" - опыт внедрения необходимых преобразований во многих сферах.

"Поэтому мне трудно представить, что они возьмут и изменят курс и начнут удаляться от запланированных реформ", - заметил Хербст.

В этом контексте он уточнил, что все необходимые для Украины шаги очень четко оформлены, в частности, в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Мы знаем, что и у Евросоюза, и у Соединенных Штатов в этом вопросе очень сходные взгляды", - добавил бывший посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3179562
 
 
 Топ комментарии
 
А вони туди прийшли лише для реформ своїх кишень. Про інші реформи мова не йде.
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Так возьмите их яйца в свои крепкие руки.Чтобы не смыкались...
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А вони туди прийшли лише для реформ своїх кишень. Про інші реформи мова не йде.
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Таки да. Вот имею спросить -- Если министров сняли, что они плохо работали, делали бубочке нервы и гробили ему имидж, то за шо тогда они получали премии в декабре?
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Ну... это были выходные пособия. Ништяк! - все по понятиям
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так а что, бубочка персонально премии выписывает?министры сами себе их и нарисовали
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Таки за шо тогда эти сумасшедшие премии? Может бубочка тогда их заставит вернуть деньги и не делать людям нервы?
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будут ли эти люди продолжать политику реформ, - ответ простой --- НЕ БУДУТ! если б хотели реформы, назначали б Михаеля.
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Я б ще звернув увагу пана Хербста, що ніхто із цієї старої обойми не взяв собі нове ім'я. Тому говорити про нові імена - не правильно.
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реформи ЗАПОЧАТКОВАНІ президентом ПОРОШЕНКО зупинити неможливо... Ми почули нові імена, проте нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ, - Гербст про ротації в Кабміні - Цензор.НЕТ 7016
а те що зелені шмарклі намагаються відвести в бік... та "перевести стрілки" зі своїх спонсорів =шлємазлів поцоватих.. - ОЧЕВИДНО
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Підозрюю, що їх плани набагато жахітливіші. Сформулював би їх плани так: заробити собі дивиденти на ліквідації України під дахом російських "патрушевих" і "єрмаків".
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Так возьмите их яйца в свои крепкие руки.Чтобы не смыкались...
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если сами украинцы не желают этого делать то им и подавно это не нужно
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Бывший член Бывшей государственной думы....
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такі Ж да... бєня та б*голюпскій з мартиновим ВЖЕ просрали більше ніж вкрали Ми почули нові імена, проте нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ, - Гербст про ротації в Кабміні - Цензор.НЕТ 5092
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напугал меня этот интурист, подумал шо он несёт , какие реформы?
Поэтому мне трудно представить, что они возьмут и изменят курс и начнут удаляться от запланированных реформ", - заметил Хербст.
оказывается запланированные
всё еще впереди
жаль не все доживут до этих светлых дней/у одного меня смайлик плакать снесло?/
не изменят) не ссы)) от запланированных реформ) прошлые нихера не делали и эти никуя не будут)
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Отож. Тепер всі іноземні держави повинні витратити час, щоб з"ясувати чого вартий кожен з членів уряду коломойського (пакетом вони це лайно не приймуть, на відміну від продажної партії "слуг" та "ригів"), щоб вирішити, чи будуть вони підтримувати Україну. Зеленський все відпрацьовує по сценарію "фуйла- бені"
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Очень странно, на западе постоянно твердят об успешных реформах, а вот украинцы похоже слепые что в упор их не замечают.)
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Изменились фамилии, но не курс и приоритеты. Скорее наоборот: капитуляция, продажа земли и предприятий, втягивание страны в энергетическую зависимость от РФ и финансовую от Запада новые "специалисты" Зеленского только усилят.
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Интересно,где он увидел реформы,может реформы это пирамида по облигациям или кассовые аппараты малому бизнесу или цена газа в два раза превышающая мировую цену или полная свобода всем коррупционерам и казнокрадам,пожелай своим штатам такие реформы и таких реформаторов у власти.
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Беня ж ни куда не делся! И "реформы" будут продолжаться в его интересах. Впереди абонентная плата за воздух Украины...
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"Рехформы" это слово ругательное!
😋
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Пан Джон Хербст має розділяти українців, які в своїй масі голосували за Голобородька, і самого Зеленського з його командою. Бо хто такий Зеленський і його студія Квартал 95? Хто ці люди? Чому вони не можуть бути проектом російських спецслужб, або потрапили під їх вплив на якомусь етапі своєї творчості? Щоб привести до влади керовану ляльку і потім маніпулювати нею у своїх інтересах?
Як виборець Зеленського заявляю пану екс послу: сьогодні більшого політичного опонента Зеленському, ніж я, важко уявити. Не вірю ЖОДНОМУ слову Зеленського і людям з його команди. Все, що я можу сказати цьому пану:
Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні.
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