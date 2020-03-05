EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  1182  11
Материалы по теме:
Все про:Италия (1006) COVID-19 (520)

 В Италии зарегистрировали 2706 случаев заражения коронавирусом, 107 человек умерли, - Xinhua

В Италии количество случаев заболевания коронавирусом достигло 2706, а число умерших - 107 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что 276 пациентов выздоровели.

"1346 пациентов госпитализированы с симптомами, 295 находятся в реанимации, а 1065 находятся в изоляции в своих домах", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Италии.

Большинство заражений (1497) и смертей (73) произошло в северной части Ломбардии, где эпидемия впервые вспыхнула 21 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в Китае достигло 3 012 человек, инфицированных - 80,4 тыс., - госкомитет КНР

Напомним, из-за вспышки коронавируса правительство Италии с 5 марта закрывает все школы по всей стране. Запрет будет действовать до 15 марта. Также в стране на месяц отложены все спортивные мероприятия.

Ранее МВФ призвал страны-участницы выступить единым фронтом против коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3179557
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А давайте отправим Зе-соплю и его новое правительство "Поющие трусы 2" к нему на виллу, в Италию ))
 показать весь комментарий
 
якщо в себе помытили симптоми захворювання на коронавірус - записуйтесь на прийом до сімейного лікаря - а щоб не гаяти час - йдіть негайно до урядового кварталу та верховної ради - там повинні отримати пов'язку, потім з пов'язкою до сімейного лікаря зрозуміло
 показать весь комментарий
 
 
та на всяк випадок, можна ще до московського патріархату завітати - вони все одно під захистом вищіх сил.....
 показать весь комментарий
 
 
о макаронники. Тепер Ви знаєте, що таке зелялихо....
 показать весь комментарий
 
А что,там нет протестов и люди не зверствуют переживая за своё здоровье?
 показать весь комментарий
 
 
Синьхуа вроде китайское агентство новостей, они лучше знают ситуацию в Италии, нежели местные агентства?))
 показать весь комментарий
 
 
У китайцев эксклюзивное право освещать о коронавирусе, т.к. это их изобретение В Італії зареєстрували 2706 випадків зараження коронавірусом, 107 осіб померли, - Xinhua - Цензор.НЕТ 2785
 показать весь комментарий
 
Тобто смертність близько 4 %-ів, а кількість тих, хто одужав - близько 10 %-ів. Цій статистиці більше віри, ніж з Китаю.
 показать весь комментарий
 
Печальная новость, я надеюсь, что эта болезнь скоро пройдет, так что Италия, как и многие другие страны, сможет вернуться к нормальной жизни. url
 показать весь комментарий
 
еще месяц назад, когда квартальный дурачек ездил на гастроли в италию, мы даже себе не могли предствить, что случится в этой стране буквально через 3 недели. и вот ужасная тенденция продолжается - куда шут каломойши не поедет, везде страну ожидает беда. может пора оманскому ишаку поехать в москву на парад и там остаться. глядишь, кремль сгорел бы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх