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 Давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех сферах, - глава МИД Линкявичюс о новом Кабмине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Дмитрия Кулебу с назначением главой МИД Украины, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Вадимом Пристайко на его новой должности.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо вам, В. Пристайко, за дружбу во время пребывания на посту министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве. Поздравляю Дмитрия Кулебу, давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех сферах, а также будем готовиться к 4-й Конференции по реформам в Украине в Вильнюсе (запланирована на июль. - Ред.)", - отметил глава МИД Литвы.

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В ответной подписи к твиту Кулеба поблагодарил Линкявичюса, подчеркнув, что двусторонние отношения будут поддерживаться в "хорошем темпе".

Давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех сферах, - глава МИД Линкявичюс о новом Кабмине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179554
 
 
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Это вот Линкявичус в ватный зебанарий обратился с таким?

Так не вопрос - за деньги ЗЕлупоны принимают в любую дырочку любые отношения.
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Возьмите в премьеры Украины Далю Грибаускайте.
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верните проспекту название "Брест-Литовский".....
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