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 Общество, Здоровье
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Все про:грипп (473) Минздрав (2249) смерть (6481) ОРВИ (165)

 За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 6 человек, с начала эпидсезона - 54, - Минздрав

За прошедшую неделю (24.02-01.03.2020) ОРВИ заболели 213 531 человек, из них 64,4% - дети. От осложнений гриппа умерли 6 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 558,4 на 100 000 населения, что на 17,1% больше эпидемического порога по Украине.

В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и в г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

В ведомстве напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости. https://bit.ly/2RXBxxs .

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По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 29 из 75 образцов материалов определены вирусы гриппа: 15 - типа А (Н1) pdm09, 1 - А (Н3), 10 - А не субтипированный, 3 - типа B.

За неделю получено сообщение о шести летальных случаях вследствие осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 54 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 624 человека.

Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом. Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Источник: https://censor.net.ua/n3179553
 
 
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И по барабану, что уже давно "гуляет" Украиной грипп, перерастающий в пневмонию, которую выявляют лишь методом рентгена, а не прослушиванием легких, как при обычной пневмонии - главное истерика про "короно-вирус"!
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Ми ще не порахували збитки від зевіруса! Порахуют ті, хто вижив!
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При отсутствии экспресс тестов....треть этих смертей...а может быть и половина могут быть от короновируса...
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Більше того, через відсутність експрес тестів....третина смертей від СНІДу і автоаварій... а може й половина можуть бути від короновіруса...
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угу.. а автобуси, які їздять в тубдиспансери, ніхто і не дезенфінкує
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