 За полгода СБУ конфисковали контрабанды на 140 млн грн: осуждены 29 человек, - Баканов

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время отчета в Верховной Раде, отвечая на вопрос относительно итогов борьбы с контрабандой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть четкие результаты работы, они осуществляются Службой безопасности по двум направлениям: первое направление — это непосредственно борьба с контрабандой, второе — это борьба с коррупцией в таможенных органах. На самом деле только за последние 6 месяцев сумма конфискованной контрабанды достигает 140 млн грн, осуждены 29 человек", - сообщил Баканов.

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По его словам, чтобы более эффективно противодействовать контрабанде, необходимо осуществить два шага: вернуть уголовную ответственность за совершение контрабанды и наладить в режиме онлайн обмен таможенной информацией со странами-партнерами.

Относительно введения уголовной ответственности, сообщил Баканов, СБУ уже провела консультации с Минфином, Государственной налоговой инспекцией, с Национальной полицией и крупным бизнесом, который сегодня готов к введению такой инициативы. В то же время крупный бизнес считает более целесообразным ввести уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, сообщил руководитель СБУ.