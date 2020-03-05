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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1935) СБУ (14411) Баканов Иван (126)

 За полгода СБУ конфисковали контрабанды на 140 млн грн: осуждены 29 человек, - Баканов

СБУ противодействует контрабанде по двум направлениям и за шесть месяцев сумма конфискованной контрабанды достигает 140 млн грн.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время отчета в Верховной Раде, отвечая на вопрос относительно итогов борьбы с контрабандой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть четкие результаты работы, они осуществляются Службой безопасности по двум направлениям: первое направление — это непосредственно борьба с контрабандой, второе — это борьба с коррупцией в таможенных органах. На самом деле только за последние 6 месяцев сумма конфискованной контрабанды достигает 140 млн грн, осуждены 29 человек", - сообщил Баканов.

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По его словам, чтобы более эффективно противодействовать контрабанде, необходимо осуществить два шага: вернуть уголовную ответственность за совершение контрабанды и наладить в режиме онлайн обмен таможенной информацией со странами-партнерами.

Относительно введения уголовной ответственности, сообщил Баканов, СБУ уже провела консультации с Минфином, Государственной налоговой инспекцией, с Национальной полицией и крупным бизнесом, который сегодня готов к введению такой инициативы. В то же время крупный бизнес считает более целесообразным ввести уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, сообщил руководитель СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3179552
 
 
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Еще один сказочник...они вместе с аваканом как братья Гримм...вместе сказки пишут...
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привет ВР от российских коллег еще не передал?
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140 миллионов? Это че у кого-то на обед денег отжали?
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интересно было-бы взглянуть на анализ затрат на содержание этого сбу, конфискованную контрабанду, которая наверняка в розетке распродается.... и итоговую сумму, полученную от реализации контрабанды
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Дурак! Так можно пересажать пол населения приграничных территорий.
А унифицировать пошлины и упростить таможенные процедуры - ума не хватает?
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"Есть четкие результаты работы"
---------
Вот оказывается чем должна заниматься служба безопасности государства.
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Зауважте - два кроки,і жоден крок не стосується справжнього винуватця контрабанди - жирного українського митника,який вже навіть з державою не хоче ділитись мздою...
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Баканов віджигає. Митники сьогодні поставили фури на потік і збирають хабарів з контробанди в день більше, ніж пан Баканов наконфісковував за пів року.
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