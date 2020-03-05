 "Никто никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - Рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно того, что от меня требовали подписать подозрения - это неправда. Никто никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - заявил Генпрокурор, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.
Рябошапка посоветовал обращаться за комментариями к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, который высказал предположение, что причиной отставки Генпрокурора в том числе является неподписание подготовленных подозрений Петру Порошенко.
Посмотрите на рейтинг президента хотя бы. А 'берёзка' да - символ нарассеи.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Пошел как-то Князь Игорь со своей дружиной взять дань с древлян которые там жили. По легенде он пришёл за ней второй раз через очень короткое время. Древлянам нечем было откупиться от князя и они решили его проучить, чтобы другим неповадно было. Перебив дружину, древляне растянули Игоря на двух берёзах, которые росли рядом, наклонив верхушки и привязав одну ногу князя за одну верхушку, а вторую ногу за верхушку второй берёзы. Верхушки отпустили, деревья выровнялись и разорвали князя пополам. Этим древляне принесли покой и радость в свои дома.
Дострокові. Згоден з тезою Гончаренка, коли йому вже виключили мікрофон в Раді.
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Зєлю геть. Дострокові.
Ніхто з них до команди Порошенка не належить; скоріше, навапаки - від моніки
От чи не головною ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня. І ти, 73/43%зебіл, підпадаєш в цю категорію.
Так хто зараз бреше? Чи генпрокурор вирішив не зливати інформацію, хто замовник?
фамилия у него какая то западноукраинская что ли
на ношпу похожа, толи йошпа типа того