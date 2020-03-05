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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (261) Рябошапка Руслан (321)

 "Никто никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, якобы Офис Президента требовал подписать три подозрения экс-главе государства Петру Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно того, что от меня требовали подписать подозрения - это неправда. Никто никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - заявил Генпрокурор, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

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Рябошапка посоветовал обращаться за комментариями к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, который высказал предположение, что причиной отставки Генпрокурора в том числе является неподписание подготовленных подозрений Петру Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3179550
 
 
 Топ комментарии
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Балет хочет большинство! А ещё большинство хочет клоунов на березках!
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Вы считаете себя большинством?

Посмотрите на рейтинг президента хотя бы. А 'берёзка' да - символ нарассеи.
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а давай! цікаво подивитися на цей рейтинг...... "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7519
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Посмотрел! Даже карманный цент Розумкова дает 20%! Тут я согласен березка символ Россеи вот и символично будет. Клоуны на символе России. Соединяться с родиной так сказать!
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по-українськи буде "на смереку" або "на-гілляку..."
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Был как-то случай в Коростене житомирской области.
Пошел как-то Князь Игорь со своей дружиной взять дань с древлян которые там жили. По легенде он пришёл за ней второй раз через очень короткое время. Древлянам нечем было откупиться от князя и они решили его проучить, чтобы другим неповадно было. Перебив дружину, древляне растянули Игоря на двух берёзах, которые росли рядом, наклонив верхушки и привязав одну ногу князя за одну верхушку, а вторую ногу за верхушку второй берёзы. Верхушки отпустили, деревья выровнялись и разорвали князя пополам. Этим древляне принесли покой и радость в свои дома.
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До тех пор, пока вдова этого самого князьков Ольга им голубей не вернула...
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Навіщо "балет"? Людина успішно працювала коміком і була на свойому місті. Нехай повертається туди, де в нього краще за все виходило. А президентом має бути досвідчений державник і економіст.
Дострокові. Згоден з тезою Гончаренка, коли йому вже виключили мікрофон в Раді.
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У другому я голосував проти мародера і російського шпигуна. Але кіт в мішку теж виявивсь з московськими рогами. Тому лайкай мені, якщо погоджуєшсья, продажний троль Пєці Володимир "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 438
___________________
Зєлю геть. Дострокові.
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Ванюша там не было графы против Порошенко там бела графы за Порошенко и за Зеленского. И если Зеленский продался Порошенко то почему зеленский хочет Посодить Порошенко? И как может быть Порошенко промосковский если кацапьё выло лишбы не Порошенко?
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А может и правду говорит - прямых указаний не давали, а просто предлагали взяться за то или иное дело за определенную сумму....Действительно какие тут указания?! Указания это когда выбора нет, тут полная свобода выбора и суммы (ответственность за все этоправда тоже полная)
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С вещами на выход. Порошенко и ко я бы посоветовал обеспокоится. Дело в том, что в США сменились приоритеты, и теперь там республиканцы в фаворе, а у них очень зудит очко на Порошенко. Трамп говорят, кушать спокойно не может, такую имеет личную неприязнь к господину Порошенке, после нервотрепки с импичментом. Убийце отца четырех детей Стерненко пора рвать когти, Свинарчуку тоже не стоит задерживаться.
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А с чего у республиканцев очко зудит на Порошенко? Помоему Трамп ненавидит Монику!
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Так в импичменте участвовали все с команды Порошенко
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в імпічменті задіяний Ситник, голова НАБУ; та Трепак, нині заступник Рябошапки. А також СерЛещ, та Шабунін - нині блюдолизи зеленої шмарклі. Ну, і МарІваннович, вле це окрема історія.
Ніхто з них до команди Порошенка не належить; скоріше, навапаки - від моніки
От чи не головною ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня. І ти, 73/43%зебіл, підпадаєш в цю категорію.
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Моника тут вообще не при делах
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Монику Трамп можно сказать, даже любит, нежною любовью. Ну накосячил немного конечно любовник, но то не со зла, а исключительно по неопытности
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а раньше я так не любила Гончаренка)) "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6932
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"Беларус", тебе это удалось - тупость тупостью подтвердить и тупостью доказать.
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Ахтунг, в ветке появился мамкин геополитик.
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А вчора чиполіна арахуямія у ВР казав, що останнею краплею стало непідписання рябакєпкой підозри проти ПОПа.
Так хто зараз бреше? Чи генпрокурор вирішив не зливати інформацію, хто замовник?
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Земрази идиоты конечно, но не настолько. Они хотят чтобы Рябошапка сам это сделал. Потом всех собак не него повесят, и пинок под жопу. А прокурором портнова сделают или какого-то другого тупорылого ватника.
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У Портнова более важная миссия - реформировать суды, которые он реформировал при убийце-Януковиче....
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"ряба кєпка...." точно як в 95-му кагалі....
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говорят за дверью уже новый копытом землю бьёьт
фамилия у него какая то западноукраинская что ли
на ношпу похожа, толи йошпа типа того
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А вот этот кадр удивил. Еще полгода назад поливал Зеленского дерьмом, а теперь, как предложили стать министром, поет такие диферамбы, аж заслушаешься! "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9197
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Ничего удивительного. Все они "оппозиционеры" пока кресло не предложат.
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Рябошапка подає ознаки незалежного генпрокурора. Скоріше хоче залишити по собі добру згадку, бо його час на посаді вдже відраховується годинами.
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Тебе народ дал указание, вот и пошел на Х...... с большой буквы.
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глядя на рожу Арахамии - думаешь, что он будет веселить народ, танцевать или рассказівать смешніе истории. А оно еще и командовать генпрокурором хочет... Неужели весь єтот клуб клоунов нужен чтобі посадить Пороха? Мелко как-то как для шутов такого уровня....
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Та не хвилюйтесь ви за Пєцю! Бачили, як вони вдвох з Зєлєю воркували вчора в Раді? Ну, прям як приховані коханці. І починати садити Пєцю треба з аудиту його корупційних схем, а не з політичної маячні Портнова. Ці всі виклики на допит з висуванням підозр - талановитий сценарій для людей, які думають телевізором. А в нас таких більшість. Це все постановочні наїзди.
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Йому не давали жодних вказібок про підписання підозри,тому він жодної підозри і не підписав...
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