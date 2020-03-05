 Недалеко от детской площадки в Днепре нашли повешенного мужчину. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор .
Тело обнаружил жилец дома №22 утром около 5:20. Он рассказал, что раньше умершего не видел. Мужчина вызвал полицию.
На вид покойному от 30 до 40 лет. Правоохранители обнаружили при нем документы.
На место вызвали судебно-медицинских экспертов и следственно-оперативную группу.
Предварительно известно, что ни пояснительной записки, ни следов насилия на теле не обнаружено. Подробности случившегося предстоит выяснить следователям.
почему зимы не было, а платёжки выше чем прошлую реальную зиму?
почему ввели вторую платёжку за газ, когда население и одну не в состоянии было платить?
почему урезали субсидии?
почему Зеленский там много врал вчера в парламенте?
А если серьезно, то могли просто показательно повесить в назидание так сказать.
Такое стоит не малых денег!!!
Умер от пыток сантехник Потапов.