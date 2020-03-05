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Все про:Днепр_город (2956) самоубийство (679)

 Недалеко от детской площадки в Днепре нашли повешенного мужчину. ФОТОрепортаж

В четверг, 5 марта, в Днепре во дворе дома №22 по улице Козака Мамая нашли труп мужчины. Предварительно, он повесился на веревке на трубе недалеко от детской площадки. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным, а также людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор .

Тело обнаружил жилец дома №22 утром около 5:20. Он рассказал, что раньше умершего не видел. Мужчина вызвал полицию. 

На вид покойному от 30 до 40 лет. Правоохранители обнаружили при нем документы.

Недалеко от детской площадки в Днепре нашли повешенного мужчину 01

На место вызвали судебно-медицинских экспертов и следственно-оперативную группу.

Недалеко от детской площадки в Днепре нашли повешенного мужчину 02

Предварительно известно, что ни пояснительной записки, ни следов насилия на теле не обнаружено. Подробности случившегося предстоит выяснить следователям.

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Недалеко от детской площадки в Днепре нашли повешенного мужчину 03
Недалеко от детской площадки в Днепре нашли повешенного мужчину 04
Недалеко от детской площадки в Днепре нашли повешенного мужчину 05
Фото: сайт Информатор

Источник: https://censor.net.ua/n3179549
 
 
 Топ комментарии
 
народ вешается от космических платёжок при фактической весне в место зимы..

почему зимы не было, а платёжки выше чем прошлую реальную зиму?
почему ввели вторую платёжку за газ, когда население и одну не в состоянии было платить?
почему урезали субсидии?
почему Зеленский там много врал вчера в парламенте?
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нет, расстроился, что премьером вчера поставили не пэцю, а министрами - не свынарчуков ))
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Это не то, что Вы подумали!
Такое стоит не малых денег!!!
Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка - Цензор.НЕТ 5219
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народ вешается от космических платёжок при фактической весне в место зимы..

почему зимы не было, а платёжки выше чем прошлую реальную зиму?
почему ввели вторую платёжку за газ, когда население и одну не в состоянии было платить?
почему урезали субсидии?
почему Зеленский там много врал вчера в парламенте?
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потому как бандюкам, поставленным на должности, нужно делиться
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Журнализды, близость суицида к детской площадке должна как-то повлиять на остроту восприятия новости?
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Сначала понастроят детских площадок....
А если серьезно, то могли просто показательно повесить в назидание так сказать.
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Показово, це на висоті кілька метрів. А тут- сидячи. Якщо СМЕ не виявить подвійної странгуляційної борозни- 100% суїцид.
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нет, расстроился, что премьером вчера поставили не пэцю, а министрами - не свынарчуков ))
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Внимательно посмотрев на первое фото, обнаружил на лавочке два каких-то шмыгаля, как ни в чем не бывало.
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И это ambulance победит таки коронавирус! Можно не переживать, или пережить..?
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Скорая просто пи*дей ржавая. Как из Чернобыля пригнали. Что там Зе не раскрутил бородатую бабушку на скорые как Ахметова? Или тот его на х послал? Беня и за гривну удавиться, он истинный еврей.
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Это не то, что Вы подумали!
Такое стоит не малых денег!!!
Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка - Цензор.НЕТ 5219
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Дети в подвале играли в Гестапо.
Умер от пыток сантехник Потапов.
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Свеженький приус на фоне ржавой нищеті.....
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