 Недалеко от детской площадки в Днепре нашли повешенного мужчину. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор .

Тело обнаружил жилец дома №22 утром около 5:20. Он рассказал, что раньше умершего не видел. Мужчина вызвал полицию.

На вид покойному от 30 до 40 лет. Правоохранители обнаружили при нем документы.

На место вызвали судебно-медицинских экспертов и следственно-оперативную группу.

Предварительно известно, что ни пояснительной записки, ни следов насилия на теле не обнаружено. Подробности случившегося предстоит выяснить следователям.

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