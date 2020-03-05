 Зеленский посетит Полтавщину с рабочей поездкой в день завершения обсервации украинцев в Новых Санжарах

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"05-06 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Вчера заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 5 марта в 12:00 завершится обсервация в Новых Санжарах украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, ни у одного из них признаки болезни не выявлены.