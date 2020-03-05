EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2149  52
Все про:Зеленский (4771) Полтавщина (585)

 Зеленский посетит Полтавщину с рабочей поездкой в день завершения обсервации украинцев в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский с 5 по 6 марта посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"05-06 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы обещали людям победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья, - Зеленский

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Вчера заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 5 марта в 12:00 завершится обсервация в Новых Санжарах украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, ни у одного из них признаки болезни не выявлены.

Источник: https://censor.net.ua/n3179547
 
 
 Топ комментарии
 
Очередное шапито устраивать?
Пусть лучше в черновцы едет
 показать весь комментарий
 
Полтавчані, чекайте біди, до вас їде Бідоносець.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ты уже выздоровел? Хотя судя по твоим комментариям неизлечим.
 показать весь комментарий
 
 
Внутрь касторовое масло, а в сраку пару недель галоперидола поколоть ему надо, а не уголь переводить.
 показать весь комментарий
 
 
Очередное шапито устраивать?
Пусть лучше в черновцы едет
 показать весь комментарий
 
 
ні, у Чернівці мама Ріма не пускає..
 показать весь комментарий
 
 
а краще ще раз в Італію, тільки на Північ її. Там точно все ОК з короною....
 показать весь комментарий
 
 
Макаронія своє вже отримала. Бог не фраєр, він все бачить.Нехай макаронники згадають як засудили Марківа в угоду ***** і тепер не скиглять.
 показать весь комментарий
 
 
Зелю в Ухань!!!!!!!! Треба флешмоб провести. Зеля поспішає на допомогу до українців з Уханю.
 показать весь комментарий
 
может не надо. может пощадишь полтавщину. а, буба?
 показать весь комментарий
 
 
Будет на руках выносить карантинцев к автобусам по домам ехать.)
Главный ПОМОЩНИК и ЗАЩИТНИК,)))
 показать весь комментарий
 
 
в бани поехал отдохнуть, выходное ведь скоро... ждём новых фоточек
 показать весь комментарий
 
 
Тупая зеленая сопля ездит только туда где можно хайпануть.
 показать весь комментарий
 
 
Стережіться полтавчани, до вас їдуть 33 нещастя.
 показать весь комментарий
 
 
Полтавчані, чекайте біди, до вас їде Бідоносець.
 показать весь комментарий
 
 
Рейтинги падают....и по этой причине оманский осел скоро на хвосте танцевать начнет...ради их удержания...а не только на Полтавщину поехать..
 показать весь комментарий
 
 
А звучить то як - з дводенним візитом. Ще б добавити офіційним чи державним. А просто, по-роботі, з ОБОВ`ЯЗКУ, пілять, воно пересуватись не може по державі, президентом якої його вибрали? Обов`язку воно ніякого не має, царьок, пілять?
 показать весь комментарий
 
 
Даже не знаю, что хуже Сцыкло Оманский или коронавирус
 показать весь комментарий
 
 
Ни дня без пиара ! Я вообще не понимаю зачем нам этот бездельник , вместо того что бы собрать новый Кабмин и обсудить план действий , он поедет встречать вышедших после карантина в Н-Санжары ! Нужно сократить должность президента ! Почему общество должно платить 2,5 млн.гривен в день на содержание этого дармоеда и его ОП ?
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюсь його там яйцями закидають. Якби ще встановити премію за влучність, то я б скинувся "по приколу". Але слід нагадати що дякуючи ютюбу кількість переглядів яйцеушиблення чергового кацапофіла буде декілька мільйонів. І це буде красіво. Я прям розмріявся. І всі стануть порівнювати його з овочем... в клоунському черевиці.... Зеленський їде із дводенним візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 6331
 показать весь комментарий
 
 
треба за піаністом уважно стежити...щоб "випадково" не опинився в одному літаку з патрушевими, медведчуками, рабіновичами...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
 показать весь комментарий
 
 
Поїдь в Чернівці, сцикло! Покажи готовність ЗЕвірусу до перемоги!
 показать весь комментарий
 
 
За что вы так не любите Черновцы? У нас тут и так коронавирус. Добить нас решили?
 показать весь комментарий
 
На их месте, я бы попросил ещё на пару месяцев продлить обсервацию!!!
Возможно, там где они сейчас находятся, это самое безопасное место по Украине... за пределами уже гуляет реальный вирус!
 показать весь комментарий
 
о . это у нас все улицы перекроют что бы Вовка на велике мог проехать Зеленський відвідає Полтавщину з робочою поїздкою в день завершення обсервації українців у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 960
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский едет с двухдневным визитом на Полтавщину. - Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время и мы узнаем о преступлении совершённом в Омане? Что-то хорошее не скрывали бы. Где оманские инвестиции, как развивается торговля с Оманом?
 показать весь комментарий
 
 
Не пускайте его, после него точно начнут болеть.
 показать весь комментарий
 
На Буковині його вже зачекалися !!! В Н.Санджари воно їде...
Це всеодно не врятує його зморщений рейтинг.
У відставку зебіла!!!
 показать весь комментарий
 
 
Щось не зрозумів ніфіга. З якою метою ? Нове виробництво почесно відкривати ? Якогось чиновника представляти ? Економіка в гузні,зовнішня політика похєрєна,біля кордону сформована армія окупантів,воно якогось біса на Полтавщину їде Зеленський відвідає Полтавщину з робочою поїздкою в день завершення обсервації українців у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 7244
 показать весь комментарий
 
А вот сейчас самый подходящий повод покидать камни.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх