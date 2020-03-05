 Египет с июня вводит туристические визы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Egyptian Streets.
Визы вводят по распоряжению премьер-министра страны Мустафы Мадбули сроком на пять лет.
С лета туристы смогут неоднократно въезжать в страну, максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.
Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.
Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние, самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере $10.
Как сообщалось, что страны Турция, Египет, Болгария - самые популярные направления отдыха украинцев по запросам в поисковике Google.
Но на 5 лет - это хорошо. Приятно.
А мы на шестом году войны так и НЕ смогли ввести визовый режим со страной оккупировавшей часть суверенной территории . Это вообще беспрецедентный случай в международных отношениях и беспрецедентный позор . Но тем от кого это зависит не стыдно. Потому что это для них чужая страна . Просто временная кормушка . Удод дети которого живут за бугром не может быть украинцем