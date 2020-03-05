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Все про:виза (1105) Египет (680) туризм (1164)

 Египет с июня вводит туристические визы

В Египте вводятся туристические визы с 1 июня 2020 года. Такая виза будет выдаваться сроком на пять лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Egyptian Streets.

Визы вводят по распоряжению премьер-министра страны Мустафы Мадбули сроком на пять лет.

С лета туристы смогут неоднократно въезжать в страну, максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние, самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере $10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с египетским бизнесменом Савирисом, который заявил, что хочет инвестировать в Украину

Как сообщалось, что страны Турция, Египет, Болгария - самые популярные направления отдыха украинцев по запросам в поисковике Google.

Источник: https://censor.net.ua/n3179544
 
 
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В Египте и так были визы - в аэропорту ставили.
Но на 5 лет - это хорошо. Приятно.
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Ну да, безвізовим тільки Шарм був... А В Хургаду віза завжди треба була.
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Звичайно, безвіз тільки для Сінаю... А якщо на піраміди хочеться - то треба віза вже.
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Як я зрозумів, що і на Синайський півострів також потрібна віза. Бо Сінай - це территория Єгипту.
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возникают вопросы: останется only sinai безвизовым ? Какая цена? Про скидку написали а про базовую цену нет.
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Египет плевал на всех и ввёл визовый режим со всем миром .Скорее всего из за финансовой выгоды от туристических сборов . Интересно то что они ввели КЛАССИЧЕСКИЙ визовый режим , а не упрощённый и за визой теперь обращаться нужно в консульство а не получать её по приезде в страну , как я понимаю ....
А мы на шестом году войны так и НЕ смогли ввести визовый режим со страной оккупировавшей часть суверенной территории . Это вообще беспрецедентный случай в международных отношениях и беспрецедентный позор . Но тем от кого это зависит не стыдно. Потому что это для них чужая страна . Просто временная кормушка . Удод дети которого живут за бугром не может быть украинцем
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