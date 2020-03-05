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Все про:взятка (4913) Киев (18641) прокуратура (3878) биометрические паспорта (238) ГМС (19)

 Сотрудник ГМС задержан при получении взятки за экспресс-выдачу биометрических паспортов. "Услуга" стоила 18 тыс. грн, - прокуратура Киева. ФОТО

Правоохранители задержали во время получения неправомерной выгоды за ускоренную выдачу биометрических паспортов заведующего сектором Оболонского районного отдела Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сотрудников ГВ БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Печерского управления полиции задержали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды заведующего сектором Оболонского районного отдела Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения работником ГМС 18 000 гривен неправомерной выгоды от гражданина за ускорение процедуры выдачи заграничных биометрических паспортов граждан Украины.

Сотрудник ГМС задержан при получении взятки за экспресс-выдачу биометрических паспортов. Услуга стоила 18 тыс. грн, - прокуратура Киева 01
Фото: сайт прокуратуры Киева

Служащего задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 15 000 гривен за выдачу 7 загранпаспортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни начальник таможенного поста "Ковель" попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Сейчас следователи и процессуальные действия продолжаются.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.


Источник: https://censor.net.ua/n3179542
 
 
 Топ комментарии
 
Вот уж "новость" так "новость". Ни для кого не секрет, что при желании можно все так же, как и при Януковиче, оформить биопаспорт за один день. Находите нужных людей, которые дают рекомендацию "кому надо", приходите в ГМС или ОВИР, даете на лапу от 1,5 до 2,5 тыс грн (зависит от региона), пишите заявление, типа "в связи необходимостью лечения в Европе", или "срочного выезда к месту работы - вроде уже все законно); тут же заполняете анкеты, делается фото; а наутро экспрессом ваш паспорт уже хоть в Черновицкой, Харьковской области, как всегда, рулит Донбасс - там это вообще поставлено на поток (донецкое СБУ не видит Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 7222 ).
В этой цепочке "срочного изготовления" задействованы десятки людей (курьеры, приемщики, учетчики расчетов), но пойман (и то - случайно) один (!) киевский лошара.
Вообще вся эта "ловля коррупционеров" - шоу для простаков. В Украине десятки и сотник каналов, которые, при желании (!) можно перекрыть на раз. Но... нету такого желания. Ни у генералов СБУ, МВД. Ни желания, ни совести. Так и живем. Европа?
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Абалдеть! Брать деньги за то, что можно получить бесплатно!

Это ж , скорей всего, не был единичный случай.
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город Глухов продажный и.о нач. полиции Буханистый прикрывает свою жену нач. паспортного отдела и косят деньги.
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зеленые всех уже искоренили в ноль, или етот подот паследний?
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Абалдеть! Брать деньги за то, что можно получить бесплатно!

Это ж , скорей всего, не был единичный случай.
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може у богдана - шуткована, де там в карманах пошерстить и десяточку ему на параше слепить?
чисто за дерзость + 5....
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Вот уж "новость" так "новость". Ни для кого не секрет, что при желании можно все так же, как и при Януковиче, оформить биопаспорт за один день. Находите нужных людей, которые дают рекомендацию "кому надо", приходите в ГМС или ОВИР, даете на лапу от 1,5 до 2,5 тыс грн (зависит от региона), пишите заявление, типа "в связи необходимостью лечения в Европе", или "срочного выезда к месту работы - вроде уже все законно); тут же заполняете анкеты, делается фото; а наутро экспрессом ваш паспорт уже хоть в Черновицкой, Харьковской области, как всегда, рулит Донбасс - там это вообще поставлено на поток (донецкое СБУ не видит Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 7222 ).
В этой цепочке "срочного изготовления" задействованы десятки людей (курьеры, приемщики, учетчики расчетов), но пойман (и то - случайно) один (!) киевский лошара.
Вообще вся эта "ловля коррупционеров" - шоу для простаков. В Украине десятки и сотник каналов, которые, при желании (!) можно перекрыть на раз. Но... нету такого желания. Ни у генералов СБУ, МВД. Ни желания, ни совести. Так и живем. Европа?
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Это не нужно и невозможно никак перекрывать и искоренять. Есть только один способ- оформлять срочно паспорт за один день самому государству - естественно, за более высокую плату.
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Так давно уже роблять таке, року з 2018! Просто треба не в ОВІР іти, а в нові паспортні центри, яких у Києві близько десятка! І да, можна йти і в чужий район - в нових центрах на реєстрацію не дивляться. І навіть за 1500 грн можна фахівців додому викликати собі!
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При Януку не було ******** паспортних центрів, де послуга швидкого оформлення біометричного паспорта існує офіційно. Причому, приймають всіх громадян, незалежно від їх прописки. І ціна там менша за 18 тис. грн!
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Все так. Только кроме Киева есть еще Украина, всякие там разные ОВИР и проч. конторки, где привыкли "брать". И есть Киев, где привыкли "помогать" и "содействовать" за плату. И всякое блеяние про цифровизацию без наведения элементарного порядка и ликвидации схем остается лишь блеянием зеленых скотов.
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Так в новині пишуть, що затримали на Оболоні в Києві... І навіщо тоді 18 тис. віддавати? Тут 2 варіанти: або у людини щось нечисто (наприклад, депортували з ЄС, а вона вирішила прізвище змінити для нового паспорта), або хабаря дав якийсь "янелох"))
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город Глухов продажный и.о нач. полиции Буханистый прикрывает свою жену нач. паспортного отдела и косят деньги.
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и так - по всей Украине, имена и должности негодяев и подлецов известны всем, кроме СБУ и МВД.
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Это для нас они негодяи, а для карательных органов - коллеги, друзья и родственники Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 2396
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Пока мертвеччуки на свободе все это полное фуфло!
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Тю, так а що заважало піти у паспортний центр, офіційно в касу заплатити меншу суму і отримати той же паспорт так само швидко??? Там ж є послуга швидкого оформлення паспорта, причому навіть з виїздом додому до клієнта і ціна там далеко не 18 тисяч!
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- Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек.
- За конспирацию, товарищ фельдмаршал, - быстро ответил Бендер. (с)
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