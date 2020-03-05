 Сотрудник ГМС задержан при получении взятки за экспресс-выдачу биометрических паспортов. "Услуга" стоила 18 тыс. грн, - прокуратура Киева. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сотрудников ГВ БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Печерского управления полиции задержали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды заведующего сектором Оболонского районного отдела Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения работником ГМС 18 000 гривен неправомерной выгоды от гражданина за ускорение процедуры выдачи заграничных биометрических паспортов граждан Украины.



Фото: сайт прокуратуры Киева

Служащего задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 15 000 гривен за выдачу 7 загранпаспортов.

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Сейчас следователи и процессуальные действия продолжаются.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.





