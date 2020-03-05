 Сотрудник ГМС задержан при получении взятки за экспресс-выдачу биометрических паспортов. "Услуга" стоила 18 тыс. грн, - прокуратура Киева. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сотрудников ГВ БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Печерского управления полиции задержали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды заведующего сектором Оболонского районного отдела Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения работником ГМС 18 000 гривен неправомерной выгоды от гражданина за ускорение процедуры выдачи заграничных биометрических паспортов граждан Украины.
Служащего задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 15 000 гривен за выдачу 7 загранпаспортов.
Сейчас следователи и процессуальные действия продолжаются.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Это ж , скорей всего, не был единичный случай.
чисто за дерзость + 5....
В этой цепочке "срочного изготовления" задействованы десятки людей (курьеры, приемщики, учетчики расчетов), но пойман (и то - случайно) один (!) киевский лошара.
Вообще вся эта "ловля коррупционеров" - шоу для простаков. В Украине десятки и сотник каналов, которые, при желании (!) можно перекрыть на раз. Но... нету такого желания. Ни у генералов СБУ, МВД. Ни желания, ни совести. Так и живем. Европа?
- За конспирацию, товарищ фельдмаршал, - быстро ответил Бендер. (с)