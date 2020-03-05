 Украина представляет для США жизненно важный интерес. Американская поддержка страны незыблема, - экс-посол Хербс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

"Американская поддержка Украины остается чрезвычайно твердой. Мы говорим об этом на протяжении последних шести-восьми месяцев, учитывая то, что тема Украины была центральной в процессе импичмента", - отметил дипломат.

Он высказал свою позицию после дискуссии в Атлантическом совете в Вашингтоне, где, в частности, звучали мнения, будто сейчас американское общество меньше обращает внимание на Украину - из-за выборов, распространения коронавируса и внутренних проблем США.

В связи с этим Хербст подчеркнул, что даже в разгар межпартийной борьбы в процессе импичмента подавляющее большинство республиканцев и демократов в Конгрессе высказывались единодушно в отношении Украины.

"Поэтому я думаю, что поддержка является незыблемой", - указал эксперт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет Конгресса США поддержал законопроект, осуждающий притеснения Россией верующих на Донбассе и в Крыму. ВИДЕО

В ответ на вопрос, в чем заключаются главные интересы Америки, экс-посол подчеркнул: Украина является одной из самых важных стран в Европе.

"В Украине очень образованное население, хорошие технологические возможности, в том числе по созданию оружия. Это та страна, которую мы хотим видеть на нашей стороне", - заявил Хербст.

По его словам, не менее важным фактором является то, что "Москва проводит агрессивную политику в Европе, Евразии и по всему миру". И это является вызовом для Соединенных Штатов. А главный фронт российской агрессии – это Донбасс.

"Итак, у нас жизненно важный интерес помогать Украине защищать суверенитет и территориальную целостность, а также добиться победы в противостоянии кремлевской агрессии. Мы действительно очень заинтересованы в этом", - подчеркнул бывший посол США.